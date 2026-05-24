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Familie gibt Todesursache von NASCAR-Legende Kyle Busch bekannt

Am Donnerstag starb NASCAR-Star Kyle Busch im Alter von 41 Jahren. Der zweimalige NASCAR Cup Series-Meister gewann noch in der vergangenen Woche ein Rennen. Nun gab die Familie Details bekannt.

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Kyle Busch mit seiner Familie
Kyle Busch mit seiner Familie
Foto: Sean Gardner | Getty Images
Kyle Busch mit seiner Familie
© Sean Gardner | Getty Images

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Der frühe Tod von NASCAR-Legende Kyle Busch schockte am Donnerstag die Motorsportwelt. Busch verstarb im Alter von 41 Jahren nach einer schweren Erkrankung in einem Krankenhaus. Am vergangenen Freitag feierte Busch seinen letzten Rennsieg, als er in der NASCAR Craftsman Truck Series siegte.

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Am Samstag gab seine Familie Details zu der Todesursache von Busch bekannt.

Das der Familie Busch vorgelegte medizinische Gutachten kam zu dem Schluss, dass sich eine schwere Lungenentzündung zu einer Sepsis entwickelt hatte, was zu raschen und schwerwiegenden Komplikationen führte. Die Familie bittet in dieser schweren Zeit weiterhin um Verständnis und um Respektierung ihrer Privatsphäre.

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Busch bestritt seine 22. Vollzeit-Saison in der höchsten NASCAR-Klasse, in der er zwei Cup-Series-Titel (2015, 2019) und 63 Rennen gewann – eine Zahl, die ihm den neunten Platz auf der ewigen Siegerliste der Serie einbringt. Auch seine Ergebnisse in den beiden anderen nationalen NASCAR-Serien sind rekordverdächtig: 102 Siege in der heutigen O’Reilly Auto Parts Series und 69 Siege in der Craftsman Truck Series.

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Zusammengerechnet konnte Kyle Busch die meisten Siege in den drei höchsten NASCAR-Ligen einfahren.

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