Neues NASCAR-Fahrzeug: Ford Mustang für 2027er NASCAR Cup Series gezeigt
Beim Proud to Honor Veterans Day Classic hat Ford den neuen Mustang präsentiert, der 2027 in der NASCAR Cup Series antreten wird. Fahrzeug basiert auf den Mustang Dark Horse SC.
Im Rahmen der Feierlichkeiten im Vorfeld der Veranstaltung Proud to Honor Veterans Day Classic stellte Ford den neuen Ford Racing Mustang vor, der ab 2027 in der NASCAR Cup Series an den Start gehen wird.
Fords neuester NASCAR-Rennwagen basiert auf einem Fahrzeug, das Kunden tatsächlich kaufen können: dem 795PS starken Mustang Dark Horse SC.
«Als wir im Januar den Mustang Dark Horse SC vorstellten und ankündigten, dass er 2027 in der NASCAR Cup Series an den Start gehen würde, hatten wir keine Zeit zu verlieren», sagte Mark Rushbrook, Global Director bei Ford Racing.
«Der Rennsport macht unsere Serienfahrzeuge besser, und unsere Serienfahrzeuge machen unsere Rennwagen besser. Diese Philosophie haben wir hier umgesetzt, indem wir Schlüsselelemente des Dark Horse SC in den neuen Mustang-Rennwagen integriert haben, um ihn Woche für Woche noch wettbewerbsfähiger zu machen.»
An erster Stelle steht dabei eine aggressiv anmutende Frontpartie, die zur Optimierung der Aerodynamik entwickelt wurde. Beim Straßenmodell sorgt sie für eine verbesserte Kühlung, während sie beim Rennwagen für mehr Abtrieb sorgt.
Der Ford Mustang wird sein Renndebüt während der Daytona Speedweeks geben, deren Höhepunkt die 69. Ausgabe des Daytona 500 am 21. Februar bildet.
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