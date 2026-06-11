Große Trauer um Tourenwagenlegende Dieter Glemser (1938-2026)

Der deutsche Motorsport trauert um Dieter Glemser. Im Alter von 87 Jahren ist der ehemalige Mercedes-, Porsche- und Ford-Werksfahrer verstorben. In rund drei Wochen hätte Glemser seinen 88. Geburtstag gefeiert.

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Ein unglücklicher Sturz innerhalb seines Hauses beendete in der Nacht zum 10. Juni das Leben des schwäbischen Rennsport-Idols. Trotz aller erdenklichen Notfall-Maßnahmen erwachte Dieter Glemser nicht mehr aus der Bewusstlosigkeit.

1969 wurde Glemser mit einem Ford Escort TwinCam Deutscher Rundstrecken-Meister. Auch 1973 und 1974 konnte er in Deutschland große Erfolge einfahren, als er auf einem Zakspeed Ford Capri Meister in der legendären Deutschen Rundstreckenmeisterschaft wurde. 1971 konnte Dieter Glemser sein Talent auch auf internationaler Bühne unterstreichen, als er Tourenwagen Europameister wurde und gemeinsam mit dem Spanier Àlex Soler-Roig auf einem Ford Capri RS 2600 die 24h Spa gewann.

Nach einem schweren Unfall infolge eines Reifenschadens beim Tourenwagenrennen von Macao im November 1974, bei dem mehrere Zuschauer verletzt wurden, beendete Glemser seine Laufbahn. Es war Glemsers zweiter schwerer Unfall innerhalb kurzer Zeit. Beim Großen Preis der Tourenwagen 1973 auf dem Nürburgring überschlug sich im Streckenabschnitt Wehrseifen nach einem Lenkungsbruch sein Ford Capri RS, wobei er schwere Prellungen und Rippenbrüche erlitt.

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Nach dem Ende seiner Karriere als Rennfahrer arbeitete Glemser als Berater und Manager mehrerer Automobilhersteller und verschiedener Rennserien. Unter anderem war er für Renault tätig, wo er als Mentor für junge Fahrer arbeitete. Zudem war er als Instruktur im Ford Fiesta Ladies Cup tätig. Weitere Stationen von Glemser waren im 944 Turbo-Cup sowie bei Mercedes-AMG. Zudem organisierte er zweimal jährlich in Hockenheim den Glemser Speed Day als Trackday für Sportwagenfahrer.

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Dieter Glemser verfolgte bis ins hohe Alter die Rennen der DTM, Formel 1 und der MotoGP aufmerksam am TV. Er hinterlässt seine Frau Helga, mit der er fast 65 Jahre verheiratet war, drei Kinder und sieben Enkelkinder.

Unsere Gedanken sind mit der Familie und den Freunden von Dieter Glemser.