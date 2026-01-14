Weiter zum Inhalt
Max Verstappen bestätigt Test im Supercars Ford Mustang

Max Verstappen hat einen Testtag im Ford Mustang aus der legendären australischen Supercars-Meisterschaft absolviert. Verstappen schließt auch zukünftige Starts in der populären Serie nicht aus.

Jonas Plümer

Von

Tourenwagen

Foto: Batchelor / XPB Images
Das Max Verstappen großes Interesse an weiteren Rennserien neben der Formel 1 hat, ist kein Geheimnis. So geht Verstappen Racing 2026 in seine zweite Saison in der GT World Challenge Europe und greift in diesem Jahr in der Topklasse Gesamtsiege an. Zudem bekundete der viermalige Formel-1-Weltmeister mehrfach sein Interesse am 24h-Rennen auf dem Nürburgring und gewann im vergangenen September seinen ersten Einsatz mit einem GT3-Fahrzeug in der Nürburgring Langstrecken-Serie.

In einem Reel auf dem Instagram-Kanal von Red Bull Racing gab Verstappen nun an, dass er in der vergangenen Woche einen der bis zu 650 PS starken V8-Tourenwagen aus der australischen Supercars-Serie getestet hat. «Ich bin letzte Woche damit gefahren, es hat viel Spaß gemacht», so der Niederländer.

Ich bin letzte Woche damit gefahren, es hat viel Spaß gemacht.

Max Verstappen

Auch einen zukünftigen Start in der Serie schließt Max Verstappen nicht aus. «Vielleicht Bathurst», so der erfolgsverwöhnte Red Bull-Star. In Bathurst absolviert die Supercars-Serie mit einem 1000-Kilometer-Rennen auf dem legendären und gefürchteten Mount Panorama Circuit in den Blue Mountains.

Weitere Informationen zum Supercars-Test von Max Verstappen werden wohl am 15. Januar bei der globalen Präsentation von Ford Racing in Detroit verkündet.

Das Supercars-Fahrzeug, welches Verstappen kürzlich gefahren ist, dürfte der von Dick Johnson Racing gebaute Gen3 Ford Mustang sein, der in den Vereinigten Staaten steht. Das Fahrzeug wurde von Ford nach Windkanaltests zwischen den Jahren 2023 und 2024 erworben.

Der Test war nicht die erste Berührung von Max Verstappen mit der legendären und populären australischen Rennserie. Verstappen war zuvor 2019 im Albert Park neben dem siebenmaligen Supercars-Champion Jamie Whincup in einem Triple Eight Holden Commodore unterwegs gewesen.

Red Bull ist auch in der australischen Supercars-Meisterschaft vertreten. Der österreichische Energy Drink-Konzern ist als Hauptsponsor des Erfolgsteams Triple Eight in der Rennserie engagiert. Das Team, welches als Red Bull Ampol Racing antritt, wechselt zur Saison 2026 von Chevrolet zu Ford.

