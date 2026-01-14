Max Verstappen bestätigt Test im Supercars Ford Mustang
Max Verstappen hat einen Testtag im Ford Mustang aus der legendären australischen Supercars-Meisterschaft absolviert. Verstappen schließt auch zukünftige Starts in der populären Serie nicht aus.
Das Max Verstappen großes Interesse an weiteren Rennserien neben der Formel 1 hat, ist kein Geheimnis.
In einem
Ich bin letzte Woche damit gefahren, es hat viel Spaß gemacht.
Max Verstappen
Auch einen zukünftigen Start in der Serie schließt Max Verstappen nicht aus. «Vielleicht Bathurst», so der erfolgsverwöhnte Red Bull-Star. In Bathurst absolviert die Supercars-Serie mit einem 1000-Kilometer-Rennen auf dem legendären und gefürchteten Mount Panorama Circuit in den Blue Mountains.
Weitere Informationen zum Supercars-Test von Max Verstappen werden wohl am 15. Januar bei der globalen Präsentation von Ford Racing in Detroit verkündet.
Das Supercars-Fahrzeug, welches Verstappen kürzlich gefahren ist, dürfte der von Dick Johnson Racing gebaute Gen3 Ford Mustang sein, der in den Vereinigten Staaten steht. Das Fahrzeug wurde von Ford nach Windkanaltests zwischen den Jahren 2023 und 2024 erworben.
Der Test war nicht die erste Berührung von Max Verstappen mit der legendären und populären australischen Rennserie. Verstappen war zuvor 2019 im Albert Park neben dem siebenmaligen Supercars-Champion Jamie Whincup in einem Triple Eight Holden Commodore unterwegs gewesen.
Red Bull ist auch in der australischen Supercars-Meisterschaft vertreten. Der österreichische Energy Drink-Konzern ist als Hauptsponsor des Erfolgsteams Triple Eight in der Rennserie engagiert. Das Team, welches als Red Bull Ampol Racing antritt,
