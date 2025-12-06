NASCAR-Pilot Michael Annett stirbt im Alter von 39 Jahren

Die NASCAR-Welt trauert um Michael Annett. Der ehemalige Daytona-Sieger ist im Alter von 39 Jahren überraschend verstorben. Einzelheiten zur Todesursache wurden nicht genannt. Zwischen 2014 und 2016 fuhr Annett in der NASCAR Cup Series, der höchsten NASCAR-Liga, und beendete nach der Saison 2021 seine Karriere.

Werbung

Werbung

Zwischen 2014 und 2016 bestritt Annett 106 Rennen in der NASCAR Cup Series. Sein bestes Ergebnis war ein 13. Rang, den er 2015 beim bekanntesten und wichtigsten Rennen der NASCAR-Szene einfuhr, dem Daytona 500. Für Tommy Baldwin Racing, HScott Motorsports, für die er das Daytona-Ergebnis holen konnte, und Hillman Circle Sport LLC trat Annett in der NASCAR Cup Series an.

Zudem bestritt Annett zwischen 2008 und 2021 321 Rennen in der NASCAR Xfinity Series, die ab 2026 NASCAR O'Reilly Auto Parts Series heißen wird, der zweiten Liga der NASCAR. Hier konnte Michael Annett seine größten Erfolge einfahren.

Nach seinem dreijährigen Abenteuer in der NASCAR Cup Series kehrte er 2017 in die NASCAR Xfinity Series zurück und trat bis zu seinem Karriereende für JR Motorsports an, dem Team der NASCAR-Legende Dale Earnhardt Jr. In dem Chevrolet-Team konnte er seinen einzigen Karrieresieg einfahren, als er 2019 den Saisonauftakt in Daytona gewann. Annett etablierte sich im Earnhardt-Rennstall als konstanter Pilot im vorderen Teilnehmerfeld und fuhr regelmäßig starke Punktergebnisse ein. Seine punktbeste Saison erlebte er 2012, als er in einem Ford von Richard Petty Motorsports auf den fünften Platz in der Gesamtwertung fuhr. In sechs Jahren fuhr er in der zweiten NASCAR-Liga in die Top 10 der Jahresendwertung.

Werbung

Werbung

«Unsere Gedanken und Gebete sind bei der gesamten Familie Annett nach dem Tod unseres Freundes Michael Annett», erklärte JR Motorsports in einer Stellungnahme. «Michael war von 2017 bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2021 ein wichtiges Mitglied von JRM und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir zu dem Unternehmen mit vier Fahrzeugen geworden sind, was wir heute sind.»

Thema der Woche Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025 Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder. Thomas Kuttruf Weiterlesen

NASCAR veröffentlichte folgendes Statement zum Tod von Annett: «NASCAR ist zutiefst betrübt über den Tod des ehemaligen NASCAR-Fahrers Michael Annett. Michael war ein angesehener Konkurrent, dessen Entschlossenheit, Professionalität und positive Einstellung von allen in der Werkstatt geschätzt wurden. Während seiner gesamten Karriere repräsentierte er unseren Sport mit Integrität und der Leidenschaft eines echten Rennfahrers. NASCAR spricht Michaels Familie und seinen vielen Freunden sein Beileid aus.»