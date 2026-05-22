NASCAR-Star Kyle Busch im Alter von 41 Jahren verstorben

Schocknachrichten aus der amerikanischen NASCAR-Szene.Der zweifache Champion Kyle Busch ist im Alter von 41 Jahren unerwartet verstorben. Erst wenige Stunden zuvor gab seine Familie bekannt, dass er mit einer schweren Erkrankung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und er an diesem Wochenende in Charlotte nicht an den Start gehen wird.

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Busch hinterlässt seine Frau Samantha, mit der er seit 2010 verheiratet war, seinen elfjährigen Sohn Brexton, der ebenfalls bereits Rennen fährt und erst am Montag Geburtstag gefeiert hat, und seine vierjährige Tochter Lennix. Sein älterer Bruder Kurt war bis 2022 in der NASCAR Cup Series aktiv.

Seit 2004 nahm Busch an der NASCAR Cup Series, der höchsten NASCAR-Rennserie in den USA teil. Insgesamt bestritt er dort 762 Rennen, von denen er 63 gewinnen konnte. 2015 und 2019 konnte er die NASCAR Cup Series für sich entscheiden. Zudem wurde er 2009 Meister in der NACAR Nationwide Series, der heutigen NASCAR O'Reilly Auto Parts Series. Am vergangenen Freitag feierte Busch seinen letzten Rennsieg, als er in der NASCAR Craftsman Truck Series siegte.

«Unsere gesamte NASCAR-Familie ist untröstlich über den Verlust von Kyle Busch», heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Familie Busch, Richard Childress Racing - das Team, für das Kyle Busch seit 2023 fuhr - sowie der NASCAR. «Als zukünftiges Mitglied der Hall of Fame war Kyle ein seltenes Talent, wie man es nur einmal in einer Generation findet. Er war leidenschaftlich, er war gnadenlos im Wettbewerb, er besaß ein immenses Können und ihm lagen der Sport und die Fans unglaublich am Herzen. Während einer Karriere, die sich über mehr als zwei Jahrzehnte erstreckte, stellte Kyle Rekorde bei den Siegen in den nationalen Serien auf, gewann Meisterschaften auf höchstem NASCAR-Niveau und förderte als Teambesitzer in der Truck Series die nächste Generation von Fahrern. Sein scharfer Verstand und sein Kampfgeist weckten eine tiefe emotionale Bindung bei Rennsportfans jeden Alters und schufen die stolze und treue 'Rowdy Nation'. Unsere Gedanken sind bei Samantha, Brexton und Lennix, Kyles und Samanthas Eltern, Kurt und der gesamten Familie Busch, Richard und Judy Childress, allen bei Richard Childress Racing, seinen Teamkollegen, Freunden und Fans. Die NASCAR hat heute viel zu früh einen Giganten des Sports verloren. In dieser unglaublich schwierigen Zeit bitten wir alle, die Privatsphäre der Familie zu respektieren und sie weiterhin in Gedanken und Gebeten zu begleiten. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.»

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