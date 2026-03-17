Plato Racing präsentiert erstmals Mercedes-AMG A35 für BTCC 2026

Anfang des Jahres machte BTCC-Legende Jason Plato - der 58-Jährige konnte in der legendären Tourenwagenmeisterschaft 97 Rennen gewinnen und wurde zweimal Meister - den Einstieg von Plato Racing in die Rennserie offiziell. Als Fahrzeug gab Plato den Mercedes-AMG A35 in der Limousinenversion bekannt.

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Bei einer Launch-Veranstaltung erlaubte Plato Racing den ersten Blick auf den Mercedes-AMG A35, welcher mit seiner extrem windschnittigen Karosse ins Auge fällt. Der Tourenwagen trägt noch ein spezielles Testdesign, während die finale Farbgebung zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert wird.

Die beiden erfahrenen BTCC-Piloten Adam Morgan und Dan Rowbottom werden die beiden Plato Racing Mercedes-AMG A35 in der diesjährigen BTCC-Saison pilotieren.

Unterstützung bei der Konstruktion der Fahrzeuge erhielt Plato Racing von den Tourenwagenexperten von RML, die unter anderem Chevrolet zu mehreren Titeln in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft verholfen haben. In der diesjährigen BTCC-Saison möchte Plato Racing - trotz der mangelnden Erfahrung - um Topergebnisse und Rennsiege kämpfen! Mit den beiden erfahrenen und schnellen Fahrern sowie einer Vielzahl von hochkarätigen Neuzugängen im Team sollte dies machbar sein.

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