Plato Racing steigt mit Mercedes in die BTCC ein

Plato Racing hat in einem Beitrag in der britischen Motorsportzeitschrift Motorsport News öffentlich bestätigt, dass es mit zwei Mercedes-AMG A35 Limousinen in der diesjährigen BTCC-Saison bestreiten wird. Jason Plato – zweifacher Champion und Gewinner von 97 BTCC-Rennen – gab im September letzten Jahres seine geplante Rückkehr in die Meisterschaft als Chef des neuen Teams Plato Racing bekannt, welches im Rahmen der Live-Übertragung der BTCC auf ITV4 aus Silverstone vorgestellt wurde.
Im Dezember wurde bestätigt, dass Plato Racing zwei TBLs (TOCA BTCC-Lizenzen) erhalten hatte, um sich die offizielle Teilnahme für die Saison 2026 zu sichern. In der Zwischenzeit beauftragte das Team das weltbekannte Ingenieurbüro RML mit der Konstruktion und dem Bau seiner Fahrzeuge, und Plato erklärte diese Woche gegenüber Motorsport News die Entscheidung, mit einem Mercedes anzutreten. «Ich würde sagen, wir haben uns mehr als fünf verschiedene Fahrzeugtypen angesehen, aber der Mercedes AMG A35-V177 Saloon war derjenige, der herausstach. Er klingt nicht nur wie eine Rakete, wir wollen auch, dass er eine ist!», Plato gegenüber Matt James von Motorsport News. TOCA besuchte Ende letzten Jahres die neuen Räumlichkeiten von Plato Racing, wo alle Pläne geprüft und genehmigt wurden. Das Team entschied sich, seine öffentliche Ankündigung diese Woche zu machen. Plato Racing wird Ende Februar einen Shakedown durchführen und dann an den offiziellen BTCC-Tests vor Saisonbeginn in Croft (24./25. März) und Brands Hatch (8. April) teilnehmen. Die Fahrer, die für Plato Racing antreten werden, werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Zuletzt war Mercedes 2020 in der BTCC zu sehen, als Ciceley Motorsport seinen erfolgreichen Mercedes A-Klasse Hatchback aus dem Rennsport zurückzog, der in sieben Saisons mehrere Gesamtsiege in der Meisterschaft errungen hatte.
