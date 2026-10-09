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Polo Cup startet 2027 im ADAC-Umfeld - Start bei DTM in Oschersleben

Der Polo Cup wechselt zur Saison 2027 ins ADAC-Umfeld und fährt größtenteils beim ADAC Racing Weekend. Start im DTM-Rahmenprogramm in Oschersleben rundet den Rennkalender ab.

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Der Polo Cup wechselt 2027 zum ADAC
Der Polo Cup wechselt 2027 zum ADAC
Foto: Polo Cup
Der Polo Cup wechselt 2027 zum ADAC
© Polo Cup

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Nachdem der Polo Cup in seiner Debütsaison an den DMV Goodyear Racing Weekends ausgetragen wird, wechselt der spektakuläre Markenpokal im kommenden Jahr ins Umfeld des ADAC. Die Rennserie wird größtenteils im Rahmen der ADAC Racing Weekends ausgetragen.

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Insgesamt fünf der sechs Rennwochenenden werden im Rahmen der Breitensport. und Nachwuchssportplattform des ADAC ausgefahren.

Das besondere Highlight wird der Saisonauftakt in Oschersleben sein, da dort der Polo Cup erstmals im Programm der DTM ausgetragen wird. Die Fans können sich dort bereits jetzt auf spannende Rennen und beiharte Markenpokalaction der Polo einstellen.

In der Debütsaison 2026 nehmen rund 20 Fahrzeuge an allen Rennen teil. Für das kommende Jahr planenn allerdings mehrere Teams den Einstieg in die Rennserie, so dass rund mehr als 30 Fahrzeuge an den Rennen teilnehmen können. Auch die Nenngelder werden für die kommende Saison nicht erhöht, so dass auf die Teilnehmer keine zusätzlichen Kosten hinzukommen.

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Rennkalender Polo Cup 2027:

07.05. - 09.05. - Oschersleben (DTM)
16.07. - 18.07. - Nürburgring (ADAC Racing Weekend)
30.07. - 01.08. - Red Bull Ring (ADAC Racing Weekend)
27.08. - 29.08. - Spa-Francorchamps (ADAC Racing Weekend)
01.10. - 03.10. - Hockenheim (ADAC Racing Weekend)
15.10. - 17.10. - Nürburgring (ADAC Racing Weekend)

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