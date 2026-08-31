Polo Cup Lite erweitert ab 2028 die Nachwuchsförderung des Polo Cup Germany

Der Polo Cup Germany ist überaus erfolgreich gestartet. Das große Interesse hat gezeigt, wie hoch die Nachfrage nach bezahlbarem Motorsport in Deutschland ist. Diesem Bedarf trägt man Rechnung: Ab der Saison 2028 erhält Deutschlands kostengünstiger Tourenwagen-Cup mit dem neuen Polo Cup Lite eine zusätzliche Einstiegsserie. Ziel ist es, jungen Talenten den Wechsel aus dem Kartsport in den Automobilsport noch einfacher und wirtschaftlicher zu ermöglichen.

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Der Polo Cup Lite richtet sich insbesondere an Nachwuchsfahrer, die ihre ersten Schritte im Tourenwagensport machen möchten und folgt dabei konsequent den Werten des Polo Cups, nämlich bezahlbaren, nachhaltigen Motorsport auf hohem Niveau für alle zu bieten.

Die neue Serie positioniert sich bewusst unterhalb des Polo Cup Germany und ergänzt dessen bewährtes Nachwuchskonzept um eine weitere Entwicklungsstufe. Damit reagiert die Serienorganisation auf das große Interesse am Konzept des Polo Cup Germany und schafft eine weitere Möglichkeit, bezahlbaren Motorsport auf professionellem Niveau anzubieten.

Bewährte Technik

Technisch basiert der Polo Cup Lite auf einer Plattform, die sich seit vielen Jahren erfolgreich im südafrikanischen Motorsport bewährt hat. Die Fahrzeuge nutzen dieselbe Rohkarosse wie die Rennwagen des Polo Cup Germany, verzichten jedoch weitgehend auf aufwendige Aerodynamikpakete. Statt spezieller Karosserieanbauteile kommen überwiegend Serienkomponenten zum Einsatz. Das reduziert sowohl die Anschaffungs- als auch die laufenden Betriebskosten deutlich. Für den hiesigen Cup werden natürlich linksgelenkte Fahrzeuge verwendet.

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Für den Antrieb sorgt derselbe Zweiliter-Turbomotor aus dem Golf 8 GTI, der auch im Polo GTI Cup verwendet wird. Allerdings ist er im Lite-Fahrzeug auf ca. 210 PS ausgelegt, um Fahrbarkeit, Zuverlässigkeit und Standfestigkeit weiter zu verbessern. Geschaltet wird mit einem seriennahen DSG-Getriebe. Motec-ECU und Rennkabelbaum und ein Dashlogger gehören zum Paket.

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Keine Fahrhilfen, Fokus auf den Fahrer

Ergänzt wird das Konzept durch ein H&R-Fahrwerk sowie den Einsatz von Semislicks, die sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen verwendet werden können. Dadurch entfallen zusätzliche Reifenkontingente für unterschiedliche Wetterbedingungen, was die Kosten weiter reduziert. ABS, Traktionskontrolle und ESP sowie Funk sind nicht an Bord, um den Fahrer noch mehr in den Fokus zu stellen.

Trotz der konsequenten Ausrichtung auf Wirtschaftlichkeit müssen die Fahrer keinerlei Kompromisse bei der Sicherheit eingehen. Wie im Polo Cup Germany verfügen auch die Fahrzeuge des Polo Cup Lite über eine vollwertige, geschweißte FIA-Sicherheitszelle, eine Feuerlöschanlage und sämtliche vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen.

Um den kostengünstigen Einstieg in den Motorsport zu ermöglichen, wurde der Preis hart kalkuliert. Das rennfertige Fahrzeug inklusive vier zusätzlichen Felgen kostet 52.950 Euro netto und bietet so ein unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis.

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Thorsten Willems, Serienorganisator des Polo Cup Germany:

„Schon in unserer ersten Saison haben wir gesehen, wie groß der Bedarf an einer professionellen und gleichzeitig bezahlbaren Tourenwagenserie ist. Mit dem Polo Cup Lite gehen wir nun den nächsten logischen Schritt. Wir möchten jungen Talenten den Übergang aus dem Kartsport in den Automobilsport noch einfacher machen und die Einstiegshürden weiter senken. Gleichzeitig erhalten die Fahrer ein modernes, sicheres und fahrdynamisch anspruchsvolles Rennfahrzeug, das sie optimal auf den nächsten Karriereschritt vorbereitet. Unser Ziel ist es, eine durchgängige Nachwuchsplattform zu schaffen, auf der sich Fahrer Schritt für Schritt entwickeln können.“

Interessierte Fahrer und Teams können das Fahrzeug ab sofort bestellen. Teilnehmer des Polo-Cups haben eine Vorkaufsoption. Weitere Informationen zum sportlichen Reglement, zum Rennkalender sowie zu den Fahrzeugen und den Teilnahmebedingungen für den Polo Cup Lite werden im Laufe der kommenden Monate bekanntgegeben.