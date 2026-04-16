TCR-Neuheit: Geely Preface TCR der Öffentlichkeit präsentiert

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Nachdem im November 2025 der Einstieg von Geely in die TCR-Kategorie bekanntgegeben wurde, wurde der neue Geely Preface TCR nun erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Dies geschah während einer Geely-Präsentation in China.
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«Geely bringt Chinas Verbrennungsmotortechnologie in die Weltklasse. Chinese Power settzt seine Eroberung des TCR-Rennsports auf höchstem Niveau fort!», heißt es in einer Erklärung der Geely Group Motorsport China. Der neue Preface TCR wird sein Renndebüt in der Saison 2026 der FIA TCR World Tour mit Geely Cyan Racing geben.
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