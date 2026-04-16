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TCR-Neuheit: Geely Preface TCR der Öffentlichkeit präsentiert
Das Debüt des neuen Geely Preface TCR wird von vielen Fans des Tourenwagensports sehnsüchtig erwartet. Nun wurde die neue Limousine in China erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.
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Der neue Geely Preface TCRDer neue Geely Preface TCR
Der neue Geely Preface TCRFoto: Geely Group Motorsport China
Der neue Geely Preface TCR© Geely Group Motorsport China
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Nachdem im November 2025 der Einstieg von Geely in die TCR-Kategorie bekanntgegeben wurde, wurde der neue Geely Preface TCR nun erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Dies geschah während einer Geely-Präsentation in China.
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«Geely bringt Chinas Verbrennungsmotortechnologie in die Weltklasse. Chinese Power settzt seine Eroberung des TCR-Rennsports auf höchstem Niveau fort!», heißt es in einer Erklärung der Geely Group Motorsport China. Der neue Preface TCR wird sein Renndebüt in der Saison 2026 der FIA TCR World Tour mit Geely Cyan Racing geben.
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Angetrieben wird die viertürige Limousine von einem 1.969 ccm großen Vierzylinderturbo, welcher bereits den Lynk & Co 03 TCR antreibt. Geely nutzt damit nicht die neuen Regularien der TCR-Klasse aus.
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Das schwedische Team testet die neuen Fahrzeuge derzeit auf europäischen Rennstrecken vor dem Saisonstart der FIA TCR World Tour im italienischen Misano vom 8. bis 10. Mai.
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