Tourenwagenass Ralf Glatzel im Alter von 42 Jahren verstorben

Weitere traurige Nachricht für den deutschen Motorsport. Nur zwei Tage nach dem tödlichen Unfall von Juha Miettinen bei den ADAC 24h Qualifiers, ist am Montagvormittag Ralf Glatzel verstorben. Glatzel wurde 2018 und 2020 Meister in der Spezial Tourenwagen Trophy (STT).

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Bevor der in die Spezial Tourenwagen Trophy wechselte, startete Glatzel lange Jahre in der ADAC Procar, der Deutschen Tourenwagen Challenge. Dort wurde er im Jahr 2015 mit einem Ford Fiesta Meister in der Division 2 der ADAC Procar.

Seit dem Ende der Deutschen Tourenwagen Challenge startete Glatzel mit seinem Glatzel Racing-Rennstall in der STT. Dort setzte das Team mehrere Fahrzeuge ein. Zudem setzte das Team 2023 bis zu drei Fahrzeuge im GTC Race.

«Ich bin unfassbar traurig. Heute erfuhr ich, dass mein alter Teamkollege, Konkurrent, und Freund viel zu früh verstorben ist. Wir haben so viel zusammen erlebt. 2015 hatte ich eins meiner schönsten Motorsportjahre. Zusammen mit Ralf fuhren wir in der ADAC Procar. Wir wurden Teamchampion, und holten die Plätze eins und drei in der Fahrerwertung», so der ehemalige ADAC GT4 Germany-Pilot Dominique Schaak in den sozialen Netzwerken. «Ich könnte ein Buch schreiben über die schönen und lustigen Momente mit Ralf. Erst letztes Jahr erzählten wir viel über die schöne gemeinsame Zeit im Fahrerlager. Du warst ein Racer mit Herz und Leidenschaft. Blicke ich eines Tages auf mein Leben zurück, wird dieses Kapitel mit dir definitiv dabei sein.»

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Glatzel verstarb nach einer schweren Erkrankung im Alter von 42 Jahren. Unser Mitgefühl ist bei seiner Familie und seinen Freunden.