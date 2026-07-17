Tourenwagensport der Zukunft: Cupra Leon VZ e-Hybrid Racer präsentiert

Mit dem Cupra Leon VZ e-Hybrid Racer hat Cupra ein weiteres klares Statement beim Festival of Speed in Goodwood präsentiert. Der Rennprototyp zeigt, wie elektrifizierter Tourenwagensport in Zukunft aussehen kann: zugänglicher, strategischer und zugleich kompromisslos emotional.

Werbung

Werbung

Er verbindet Technologien aus bestehenden Cupra Modellen mit einer neuen Motorsportarchitektur, kombiniert elektrifizierte Leistung mit der Intensität klassischer Tourenwagenrennen und zeigt, dass Nachhaltigkeit, Fahrspaß und Performance keine Gegensätze sind. Basieren tut das Fahrzeug auf dem aktuellen Cupra Leon Competición VZ TCR.

Im Wettbewerb zählt nicht nur pure Geschwindigkeit. Auch Energie, Reifen und Leistung müssen präzise gemanagt werden. Damit wird jedes Rennen zum Spiel aus Strategie, Kontrolle und Mut. Genau dort entfaltet der Cupra Leon VZ e-Hybrid Racer seinen Charakter.

Mit bis zu 370 kW (503 PS) – einem 250 kW (340 PS) starken 2.0-Liter-Verbrennungsmotor, welcher aus dem TCR-Modell bekannt ist, sowie einem 120 kW (163 PS) leistenden Heck-Elektroantrieb –, einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,8 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 265 km/h bringt der Rennprototyp die Haltung von CUPRA auf den Punkt: elektrifizierte Performance ohne Kompromisse.

Werbung

Werbung