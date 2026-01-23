Toyota präsentiert GR Supra für den Einstieg in die Supercars

Toyota hat digitale Renderings des GR Supra veröffentlicht, der 2026 sein Debüt in der australischen Supercars-Serie geben wird. Nach 18 Monaten Planung, Tausenden von Testkilometern und einem Windkanaltest in den Vereinigten Staaten hat der GR Supra endlich Gestalt angenommen.

Amtierender Meister Mostert steuert Toyota GR Supra

Am Freitag veröffentlichte Toyota Bilder des Fahrzeugs, das in diesem Jahr von Walkinshaw TWG Racing und Brad Jones Racing eingesetzt wird. Der amtierende Meister Chaz Mostert wird gemeinsam mit Ryan Wood die beiden Supra aus dem Walkinshaw-Team steuern. Für Brad Jones Racing starten Andre Heimgartner, Cameron Hill und Macauley Jones, der Sohn von Teamchef Brad Jones.

Die Form des Supra hat sich seit der ersten Ankündigung des Projekts mit einem maßstabsgetreuen Tonmodell im September 2024 weiterentwickelt.

Die ersten öffentlichen Runden eines Mule-Cars wurden im vergangenen Oktober beim Repco Bathurst 1000 gefahren, 12 Monate nachdem ein Modell in Originalgröße im Fahrerlager von Bathurst ausgestellt worden war.

Das Auto hat unzählige Runden auf dem Winton Motor Raceway absolviert und war im vergangenen Jahr auch bei den Supercars-Veranstaltungen in Bathurst, Surfers Paradise und Adelaide im Einsatz. Diese Runden wurden mit einem nicht homologierten Aerodynamikpaket gefahren, bevor ein Supra im neuen Look in die Vereinigten Staaten flog, um dort in der Windshear-Anlage in North Carolina umfangreichen statischen Windkanaltests unterzogen zu werden.

Nachdem die aerodynamische Parität zwischen dem Supra, dem Ford Mustang und dem Chevrolet Camaro festgestellt worden war, begannen die Arbeiten am endgültigen Aerodynamikpaket für den Supra, dessen neueste Version letzte Woche in Winton vorgestellt wurde.

Der Toyota GR Supra für die Supercars-Meisterschaft Foto: Toyota Der Toyota GR Supra für die Supercars-Meisterschaft © Toyota

Im Vorfeld einer Saison voller Enthüllungen von Lackierungen hat Toyota nun eine Reihe von digitalen Eindrücken des endgültigen Modells mit der offiziellen GAZOO Racing-Lackierung veröffentlicht. Zu den neuen Renderings gehört auch „A90“, eine historische Modellcode-Referenz zum GR Supra-Sportwagen der fünften Generation.

Die neuen Walkinshaw- und BJR-Supra-Modelle dürfen jeweils einen Shakedown mit einer maximalen Laufleistung von 60 Kilometern absolvieren.

Anfang Februar wird ein Supra außerdem zwei Tage lang gemeinsam mit einem Ford Mustang und einem Chevrolet Camaro auf dem Queensland Raceway dynamische Paritätstests absolvieren, bevor im Rahmen der Meguiar's Bathurst 12 Hour weitere Demofahrten getätigt werden.

Danach beginnt die Rennwoche für das Sydney 500, das nach einem Testtag am Mittwoch, dem 18. Februar, stattfindet, an dem alle fünf Supras zum ersten Mal zusammen mit den elf Mustangs und acht Camaros kämpfen werden.

