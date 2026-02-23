Chris Meyer: Stolzer Manx-Grand-Prix-Newcomer im Alter von 54 Jahren

Chris Meyer scheut weder Kosten, noch Strapazen, wenn es darum geht, irgendwo in Europa ein Straßenrennen zu fahren. Das hat dem Deutschen nicht nur viele Freunde beschert, sondern auch so manchen Pokal. In der Irish Road Racing Championship «entführte» er im Vorjahr sogar den Titel in der Klasse 125ccm/Moto3 ins sächsischen Reinsdorf.

Für diese Saison hat sich Deutschlands Road-Racing-Evergreen etwas Besonderes vorgenommen, wie er seine Fans mit einem Posting auf Facebook wissen lässt. «Bin gerade auf der Rückreise vom ersten Newcomers-Weekend für den Manx GP und die Classic TT im August. Damit wäre die Katze nun auch aus dem Sack. Ja, dieses Jahr will ich mich auf der Isle of Man versuchen. Neben den gewohnten Rennaktivitäten ist die Teilnahme am Ultra Lightweight-Rennen geplant.»

Bin stolz, einer von lediglich 27 aus 87 Bewerbern zu sein

«Weil ich Newcomer bin, muss ich vorher zweimal auf die Insel um bestmöglich vorbereitet zu sein. Bei typisch wechselhaftem Wetter konnte ich am Wochenende selber vier Runden im Auto und fünf weitere mit Instruktorbegleitung zurücklegen. 60 Kilometer pro Runde sind nicht so einfach in den Kopf zu kriegen.»

«Es war eine wichtige Erfahrung. Ich bin stolz und zufrieden einer von lediglich 27 aus 87 Bewerbern ausgewählt worden zu sein, um diesen Traum verwirklichen zu können. Es wird noch einiges an Vorbereitungen erfordern, aber wir gehen es an», zeigt sich der 54-Jährige vor seiner Premiere auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course zuversichtlich.

