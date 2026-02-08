David Datzer: «Habe mit der Tourist Trophy noch eine Rechnung offen»

Seit 26. Januar laufen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests. Fans auf den Tribünen? Pustekuchen. Medien entlang der Bahn? Unerwünscht. Die Formel 1 spielt Verstecken. Wieso?
2024 waren ein Startverzicht, ein Sturz mit folgendem Startverbot und die Aufgabe in der Senior-TT dafür verantwortlich, dass David Datzer die Isle of Man ohne zählbares Ergebnis verlassen musste. Im Vorjahr war alles für eine erfolgreiche Teilnahme an der Tourist Trophy angerichtet, aber ein folgenschwerer Sturz in Stare Mesto durchkreuzte die Pläne des Deutschen. Erst zu Saisonende konnte er wieder aufs Motorrad steigen.
2026 gibt es einen neuen Anlauf. Im Team Road House Macau von Brian McCormack, mit dem er bereits im Vorjahr vertraglich geeinigt hatte, wird Datzer bei der Tourist Trophy an den Start gehen. In den Klassen Superstock und Superbike wird der Gesamtsieger der IRRC Superbike 2024 auf einer BMW M1000RR sitzen, in der Supersport-Rennen auf einer Triumph 765. Einsätze bei den Supertwins sind dieses Mal dagegen nicht eingeplant. «Mit der Tourist Trophy habe ich noch eine Rechnung offen, denn so wie die letzten zwei Jahren gelaufen sind, kann man die TT nicht abschließen», offenbarte der Bayer einen Tag vor seinem 34. Geburtstag gegenüber SPEEDWEEK.com. «Mein Ziel für dieses Jahr ist, die magische Schallmauer von 130 Meilen Durchschnittgeschwindigkeit für eine Runde zu schaffen. Wenn mir das gelingt, dann sollten auch die Platzierung passen.»
An der Fitness muss Datzer noch arbeiten Zu schaffen machen dem Familienvater aus Vilsbiburg allerdings noch die Nachwirkungen seines Sturzes, bei dem er nur mit viel Glück und durch die Kunst des ärztlichen Teams einem Leben im Rollstuhl entgangen ist. «Ich habe nach wie vor große Probleme mit meinem Genick und bin in meinen Bewegungen auf dem Motorrad stark eingeschränkt. Darüber hinaus muss ich bis zum Saisonstart noch intensiv am Muskelaufbau arbeiten.»
Als Vorbereitung für den Auftritt beim wichtigsten Straßenrennen der Welt hat sich das Team Road House Macau die Veranstaltung am letzten April-Wochenende in Cookstown, an dem übrigens auch der Österreicher Julian Trummer mit Smith Racing teilnehmen wird, ausgesucht. «Darauf freue ich mich. Schon vor einigen Jahren wollte ich dort fahren, aber dann wurde das Rennen wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt.»
In einer Meisterschaft werden die Fans Datzer dieses Jahr nicht zu sehen bekommen. «Ursprünglich habe ich daran gedacht, die European Series Road Racing zu fahren. Nachdem aber auch das North West 200 in den Kalender aufgenommen habe, war mir der Aufwand zu groß. Ich werde sicher das eine oder andere Rennen in Tschechien und der Slowakei bestreiten und am Jahresende hoffe ich auf eine Einladung zum Macau Grand Prix.»
