Hickman und Todd: Mit neuem Schwung in die Saison 2026

In letzter Minute mussten sich die Briten Peter Hickman und Davey Todd zur Gründung eines Teams entschließen, nachdem Faye Ho ihr Engagement im Road Racing völlig überraschend beendet hatte. Der Name «8TEN», er setzt sich aus den Startnummern der beiden Fahrer – 8 für Todd und TEN für Hickman – zusammen, war schnell gefunden. An den Maschinen mussten dagegen während der Saison kontinuierlich Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen werden.

Werbung

Werbung

Gleich bei ihrem ersten internationalen Straßenrennen gab es für die beiden Teameigentümer Grund zum Feiern. Hickman zeigte mit dritten Plätzen im ersten und zweiten Superbike-Rennen und einem weiteren dritten Rang im zweiten Superstock-Rennen, dass seine Form für die bevorstehenden Saisonhöhepunkt, der Tourist Trophy auf der Isle of Man, stimmt.

Noch besser lief es für seinen jüngeren Teamkollegen. Er gewann auf der BMW M1000RR nicht nur das erste und dritte Superbike-Rennen, auch der zweite Lauf der Superstocks wurde eine Beute des Schnauzbartträgers. Im zweiten Superbike-Rennen musste er sich lediglich seinem Markenkollegen Michael Dunlop um weniger als zwei Sekunden geschlagen geben.

Einen gehörigen Dämpfer erhielt das Team nur wenige Wochen später bei der Tourist Trophy. Bereits im Training verunglückte Hickman wegen eines technischen Defekts bei hoher Geschwindigkeit und zog sich schwere Verletzungen zu, die ihn lange außer Gefecht setzten. Erst nach einigen Einsätzen in der BSB Superbike kehrte er erst am Ende der Saison beim Macau Motorccle Grand Prix mit einem respektablen zweiten Rang zum Road Racing zurück.

Werbung

Werbung

Während sich Hickman seiner Rehabilitation widmete, hielt Todd wacker die «8TEN-Flagge» hoch und stürmte unterdessen von Sieg zu Sieg. Bei der Tourist Trophy gewann er das Superbike-Rennen und in der Superstock-Klasse stürmte er zweimal hinter Dean Harrison als Zweiter aufs Podium. Beim Southern 100 triumphierte er ebenso wie beim Macau Motorcycle Grand Prix.

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen

«2025 war für uns eine sehr aufregende Saison, insbesondere zu Beginn, jetzt freue ich mich auf das kommende Jahr», kann Hickman bevorstehende Testfahrten nicht mehr erwarten. «Meine Fitness wird immer besser. Es ist großartig, wieder die Unterstützung von BMW zu bekommen. Das offizielle BMW-Team für die BSB, das North West 200 und die Tourist Trophy auf der Isle of Man zu sein, ist natürlich perfekt für uns.»

Davey Todd vor Dean Harrison Foto: 8TEN Racing Davey Todd vor Dean Harrison © 8TEN Racing

«Es war eine großartige erste Saison für 8TEN Racing», stimmt Todd seinem Teamkollegen zu. «Insgesamt hat das Team großartige Arbeit geleistet und ich bin richtig stolz auf alle, die daran beteiligt waren, dass dies möglich wurde. Alles, was wir in diesem Jahr erreicht haben, wird uns 2026 zugutekommen, zumal wir bereits ein umfassendes Wintertestprogramm geplant haben.»

Werbung

Werbung

Im zweiten Jahr darf man sich vom britischen Duo, das auch wieder in der BSB Superbike am Start stehen wird, im Road Racing einiges erwarten, dessen ist sich auch Teammanager Darren Jones bewusst: «Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf die nächste Saison, nachdem 2025 ein extrem arbeitsreiches Jahr war. Wir hatten zahlreiche Höhen und Tiefen, aber insgesamt war es schon eine Leistung für sich, in kurzer Zeit ein Team von Grund auf aufzubauen.»