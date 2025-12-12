Weiter zum Inhalt
Irish Road Racing Championship: Es geht wieder bergauf

Vor zwei Jahren wurde der «Irish Road Racing Championship» das baldige Ende vorhergesagt, doch jetzt gibt es wieder Grund zur Hoffnung. Für 2026 stehen vier Veranstaltungen auf dem Programm.

Tourist Trophy

Chris Meyer gewann 2025 die Irish Road Racing Championship
Chris Meyer gewann 2025 die Irish Road Racing Championship
Foto: Ben McCook
Chris Meyer gewann 2025 die Irish Road Racing Championship
© Ben McCook

2019 gab es noch neun Veranstaltungen zur nationalen «Irish Road Racing Championship». Die Coronavirus-Pandemie, verbunden mit astronomisch gestiegenen Versicherungssummen und einigen Sabotageakte führten dazu, dass die kleinen Clubs, die die Organisation der Rennen stemmten und die finanziellen Risiken auf sich nahmen, nach und nach aufgeben mussten.

Neben dem internationalen Road-Racing-Flaggschiff North West 200, das alljährlich nicht nur das „Who is who“ der Straßenrennfahrer, sondern auch zigtausende Zuschauer aus aller Welt in die landschaftlich reizvolle Region um den Giant’s Causeway lockt, gab es 2024 nur noch das Cookstown 100 und die Armoy Road Races. Sogar Michael Dunlop beschied der Meisterschaft ein baldiges Ende.

Während man derzeit noch darüber spricht, dass der bei Fahrern wie Zusehern gleichermaßen beliebte Ulster Grand Prix nach einer jahrelangen Pause 2027 wieder ausgetragen werden könnte, gibt es nächstes Jahr auf nationaler Ebene wieder vier Veranstaltungen, bei der der deutsche Publikumsliebling Chris Meyer seinen Titel in der Klasse Moto3/125GP verteidigen muss.

  • Rennkalender «Irish Road Racing Championship» 2026

  • 24.04. – 25.04. Cookstown 100

  • 26.06. – 27.06. Tandragee 100

  • 24.07. – 25.07. Armoy Road Races

  • 31.07. – 01.08. Mid Antrim 100

