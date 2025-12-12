Irish Road Racing Championship: Es geht wieder bergauf

2019 gab es noch neun Veranstaltungen zur nationalen «Irish Road Racing Championship». Die Coronavirus-Pandemie, verbunden mit astronomisch gestiegenen Versicherungssummen und einigen Sabotageakte führten dazu, dass die kleinen Clubs, die die Organisation der Rennen stemmten und die finanziellen Risiken auf sich nahmen, nach und nach aufgeben mussten.

Werbung

Werbung

Neben dem internationalen Road-Racing-Flaggschiff North West 200, das alljährlich nicht nur das „Who is who“ der Straßenrennfahrer, sondern auch zigtausende Zuschauer aus aller Welt in die landschaftlich reizvolle Region um den Giant’s Causeway lockt, gab es 2024 nur noch das Cookstown 100 und die Armoy Road Races. Sogar Michael Dunlop beschied der Meisterschaft ein baldiges Ende.

Während man derzeit noch darüber spricht, dass der bei Fahrern wie Zusehern gleichermaßen beliebte Ulster Grand Prix nach einer jahrelangen Pause 2027 wieder ausgetragen werden könnte, gibt es nächstes Jahr auf nationaler Ebene wieder vier Veranstaltungen, bei der der deutsche Publikumsliebling Chris Meyer seinen Titel in der Klasse Moto3/125GP verteidigen muss.

Rennkalender «Irish Road Racing Championship» 2026

Werbung

Werbung

24.04. – 25.04. Cookstown 100

26.06. – 27.06. Tandragee 100

24.07. – 25.07. Armoy Road Races

31.07. – 01.08. Mid Antrim 100