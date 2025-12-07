Julian Trummer ist begeistert: «Das nennt man mal Hingabe!»

Mit großen Hoffnungen ging Julian Trummer mit einem neuen Team in die diesjährige Saison. Doch anstatt mit starken Ergebnissen aufzuwarten, folgte ein Tiefschlag nach dem anderen. Im Training zur Tourist Trophy blieb dem ehrgeizigen Österreicher nach zahlreichen technischen Unzulänglichkeiten keine andere Wahl als die Konsequenzen zu ziehen und die Zusammenarbeit mit dem Team Lionheart Moto Racing vorzeitig zu beenden.

Vor wenigen Wochen wurde Trummer vom Team Smith Racing für die internationalen Straßenrennen verpflichtet. In den Klassen Supersport wird er auf einer Triumph 765 sitzen, in der Königsklasse steht ihm eine BMW M1000RR zur Verfügung. "Nach einer sehr enttäuschenden Saison könnte ich nicht glücklicher sein, wieder einen Platz in einem so bewährten Team von echten Profis gefunden zu haben", richtete Trummer nach Unterzeichnung des Vertrages seinen Blick hoffnungsvoll ins kommende Jahr.

Nach ersten Runden meldete der steirische Road-Racing-Spezialist aus Valencia: „Wir haben die ersten drei Tage erfolgreich hinter uns gebracht. Vor allem auf der Triumph fühle ich mich bereits vertraut und die Zeiten sind gar nicht so schlecht. Auf der BMW brauche ich allerdings noch ein paar Kilometer mehr. Ich muss zugeben, dass ich die fehlende Fahrzeit merklich spüre und ich doch schon ein wenig eingerostet bin.“

„Mit jeder Session, die ich fahre, kommt wieder ein wenig mehr Gefühl und Selbstvertrauen zurück. Bis zum Saisonstart haben wir jede Menge Trainingstage eingeplant. An dieser Stelle muss ich mich nochmals bei Smith Racing und Rea-Racing Dyno Centre bedanken, die sich den langen Weg aus England angetan haben, nur um mich so früh wie möglich auf den Bikes sitzen zu lassen. Noch dazu lassen sie mir beide Motorräder in Spanien, damit ich bis März so viel trainieren kann wie es mir möglich ist. Das nennt man mal Hingabe!“

