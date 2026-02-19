Weiter zum Inhalt
Michael Rutter (53): Sein Alter hält ihn nicht vom Comeback ab

Bei der letztjährigen Tourist Trophy erlitt Michael Rutter bei einem Sturz schwerste Verletzungen. Trotz seiner 53 Jahre verschwendet der Brite keinen Gedanken an einen Rücktritt.

Helmut Ohner

Von

Tourist Trophy

TT-Veteran Michael Rutter wagt mit 53 Jahren Comack
Foto: Helmut Ohner
TT-Veteran Michael Rutter wagt mit 53 Jahren Comack
© Helmut Ohner

Bei Halbzeit des zweiten Supertwin-Rennens anlässlich der Tourist Trophy hatte Michael Rutter gute Chancen auf ein hervorragendes Ergebnis. Sogar ein Platz auf dem Podium schien für ihn durchaus in Griffweite zu sein, doch nur wenige Meilen vor der Zielflagge kam der siebenfache TT-Sieger von der Strecke ab und zog sich dabei schwerste Brüche zu.

Der erfahrene Brite, dem vor einigen Jahren sogar die Ehre einer nach ihm benannten Kurve auf dem Snaefell Mountain Course zuteilwurde, musste zur weiteren Behandlung nach Großbritannien verlegt werden. In der einzigen Fachklinik, die sich auf neurologische, neurochirurgische, Wirbelsäulen- und Schmerzbehandlungen spezialisiert hat, stabilisierten Chirurgen seine Wirbelbrüche erfolgreich.

Obwohl bereits im fortgeschrittenen Alter von 53 Jahren denkt Rutter, der Ende August 2025 bei der Classic TT zum ersten Mal nach seinem Unfall wieder auf ein Motorrad stieg und an der Parade teilnahm, nicht an das Ende seiner Karriere.

Für sein Road-Racing-Comeback hat sich der erfahrene Engländer aus der Grafschaft Staffordshire das North West 200, bei dem er mit 14 Siegen hinter Alastair Seeley (29) und Robert Dunlop (15) der dritterfolgreichste Fahrer in der über 90-jährigen Geschichte diese Veranstaltung ist, ausgesucht, wie er bei der Live-Präsentation («Ich liebe diesen Ort!») offiziell bekanntgab.

