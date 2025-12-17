Saiger mit McGuinness on Tour: “Langweilig wird’s nicht!“

Der Liechtensteiner Horst Saiger – ja, Sie lesen richtig, dem ehemaligen Österreich wurde 2025 die Staatsbürgerschaft des Fürstentums verliehen – zählte bei Langstreckenrennen und im Road Racing jahrzehntelang zu den schnellsten deutschsprachigen Piloten. Auch in der Superbike-WM hat der in der Steiermark Geborene seine Spuren hinterlassen. Seine unzähligen Erfolge spiegeln sich in einer stattlichen Sammlung an Trophäen wider.

Der mittlerweile 54-jährige Vater dreier Söhne versteht es allerdings nicht nur ein Zweirad schnell um eine Rennstrecke zu bewegen, er ist auch ein begnadeter Alleinunterhalter. Schon in der Vergangenheit sorgte er bei diversen Filmabenden, bei denen er in seiner unnachahmlichen Art von seinen unglaublichen Abenteuern rund um den Erdball erzählte, für beste Unterhaltung unter den begeisterten Zuhörern.

Mitte Januar 2026 geht Saiger wieder mit Geschichten aus seinem bewegten Leben unter dem Motto „Langweilig wird´s nicht“ auf eine Tour durch die Schweiz (16.01. – Luzern, Moderne Bar & Karussell), Deutschland (17.01. – Eichenried, Landgasthof Stangl) und Österreich (18.01. – Reichenau, Gasthof Kobald) und er hat sich keinen Geringeren als den 23-fachen Tourist-Trophy-Sieger John McGuinness als seinen Counterpart ausgesucht.

John McGuinness nach dem Sieg in der Senior-TT 2007 Foto: Helmut Ohner John McGuinness nach dem Sieg in der Senior-TT 2007 © Helmut Ohner

„John nimmt euch mit auf seine unglaubliche Reise“, heißt es in der Ankündigung. „Vom ersten TT-Besuch als kleiner Junge bis zum 23-fachen TT-Sieger. Teamkollege von Joey Dunlop, Britischer Meister, Macau- und NW200-Sieger, Daytona 200 Podest – und trotz all dem Ruhm ein völlig normaler Kerl mit abnormal viel Talent. Nicht immer lief alles glatt, und John wird erzählen, wie es wirklich war.“

Mit Konrad Ammenhäuser, besser bekannt als „Wheelie Konni“ – steht ein weiterer interessanter Vortragender bereit. „Er verrät uns, wie man eigentlich zu einem Namen kommt, der nach Kapitel 7 im Strafgesetzbuch klingt – und warum er tatsächlich die offizielle Erlaubnis zum Wheelie-Fahren auf der Isle of Man hat. Und natürlich: wie gut das auf der Isle of Man schmeckt.“

Lenz Leberkern – zumindest seine Stimme ist den Fans von den Übertragungen von den Rennen auf der Isle of Man, der Langstrecken-WM und der Nascar-Serie bestens bekannt – hat als mehrfacher Marschall ein spezielles Naheverhältnis zur Tourist Trophy, woraus sich ein lesenswertes Buch ergeben hat, wird den Show-Abend in seiner launigen Art moderieren und wie Saiger so schön formuliert „so gut es geht auch für die Übersetzung sorgen.“

Genaue Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf der Seite Saiger-Racing.com. Weil die Plätze beschränkt sind, sollten sich Interessierte nicht zu lange mit dem Ticketkauf Zeit lassen.

