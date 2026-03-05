Seitenwagen-Weltmeister Ellis/Clément: Weiterer Traum könnte wahr werden

Von 1949 bis einschließlich 1976 zählten die Rennen zur Tourist Trophy auch zur Motorrad-WM. Wer Weltmeister werden wollte, kam um einen Start auf der Isle of Man nicht herum, deshalb finden sich die Namen vieler Champions auch in den Siegerlisten der ikonischen Veranstaltung. Die Seitenwagen-Kategorie ist da keine Ausnahme. Vor allem die deutschen Seitenwagen-Weltmeister wie Klaus Enders, Max Deubel, Walter Schneider, Rolf Steinhausen, Fritz Hillebrand oder Helmut Fath drückten in ihrer Zeit dem Rennen ihren Stempel auf.

Werbung

Werbung

Auch in den 2000er-Jahren nahmen und nehmen einige Weltmeister diese spezielle Herausforderung an. So holte sich der Österreicher Klaus Klaffenböck dreimal die begehrte TT-Trophy und Ben Birchall setzte mit seinem Bruder Tom neue Maßstäbe. Sie beendeten nicht nur 14 Rennen als Sieger, sie umrundeten den über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course auch als erstes Duo in einer Zeit von unter 19 Minuten. Erst 2025 wurde ihr Rundenrekord von den Crowe-Brüdern überboten.

Neben den Weltmeistern Birchall und Tim Reeves, hat auch Todd Ellis seine Nennung für die TT abgegeben. Der zweifache Seitenwagen-Weltmeister wird heuer mit seiner französischen Partnerin Emmanuelle Clément zum dritten Mal an der Veranstaltung teilnehmen. Nachdem sie im Vorjahr als jeweils Vierte in beiden Läufen nur knapp an einer Top-3-Platzierung vorbeischrammten, haben sie sich ihr erstes TT-Podium als Ziel gesetzt. Mit ihrer zunehmenden Erfahrung stehen die Chancen gut, dass sie ihren Plan auch in die Tat umsetzen.

«In den letzten zwei Jahren haben wir viel gelernt»

«In den letzten zwei Jahren haben wir viel gelernt. Mit jeder Runde fühlen wir uns wohler und können nun versuchen, uns weiter zu steigern und bessere Ergebnisse anzustreben. Mit den neuen Regeln wird es ein spannendes Rennjahr, das hoffentlich zu einem engeren Wettbewerb führen und alles offen lassen wird. Es fühlt sich wie der Anfang einer spannenden Zeit an, die uns in den nächsten Jahren bevorstehen könnte», freut sich der 31-jährige Engländer die bevorstehende Aufgabe.

Werbung

Werbung

«Ich bin eine große Träumerin. Zweimal Weltmeisterin zu werden, war unglaublich, aber ich will noch mehr», fügt Beifahrerin Clément, die auch im Leben seine Partnerin ist, hinzu. «Bei der Tourist Trophy haben wir gute Fortschritte gemacht, und es ist wirklich aufregend, nicht weit von einer Podiumsplatzierung entfernt zu sein. Auf einem dieser drei Plätze zu landen, wäre ein weiterer Traum, der wahr werden könnte. Das ist das Hauptziel für dieses Jahr und eine zusätzliche Motivation.»