Sinneswandel: Road-Racing-Comeback von Glenn Irwin

Mit 29 Siegen ist zwar Alastair Seeley der ungekrönte König vom North West 200, als «wahrer» Dominator der letzten Jahre erwies sich jedoch Glenn Irwin, der zwischen 2017 und 2024 auf drei verschiedenen Marken in den Superbike-Rennen elf Mal in Folge unbesiegt blieb. Nach seinem letzten Triumph entschied sich der dreifache Familienvater allerdings, aus Rücksicht auf seine Familie künftig keine Straßenrennen mehr zu bestreiten.

Jetzt wird der 35-jährige Nordire rückfällig. Nach einem Sinneswandel kehrt der Streckenrekordhalter aus Carrickfergus im Mai zum Road Racing zurück und wird beim North West 200 bei den drei Superbike-Rennen erneut auf einer Ducati V4R gegen Spitzenfahrer wie Michael Dunlop, Davey Todd, Peter Hickman und Dean Harrison antreten.

«Alles hat sich so gefügt, dass dies möglich wurde, und das Paket ist einfach zu verlockend und gut, um es abzulehnen», erklärt Irwin. «Das North West 200 ist ein wichtiger Grund dafür, dass ich den Vertrag mit dem Nitrous Competitions Team für die BSB-Serie auf der neuen Ducati abgeschlossen habe. Das Team möchte seinen ersten Sieg beim NW200 einfahren, daher werden wir nach der ersten Runde der British Superbike in Oulton Park an die Nordküste kommen.»

Irwin, der beim Dreieckrennen zwischen den Städten Portstewart, Coleraine und Portrush auch auf Motorrädern von Kawasaki und Honda gewonnen hat, erzielte 2024 beim North West auf einer PBM Ducati einen brillanten Hattrick und wurde damit zum erfolgreichsten Superbike-Teilnehmer des Events vor den bisherigen Rekordhaltern Michael Rutter und der verstorbenen Road-Racing-Legende Joey Dunlop, die beide neun Siege in der Königsklasse errungen haben.

Glenn Irwin Foto: North West 200 Glenn Irwin © North West 200

«Ich möchte dort weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe», so die klare Ansage von Irwin über seine Rückkehr. «Ich werde natürlich wieder drei Superbike-Siege anstreben. Die nächsten zehn Wochen werde ich mit meiner Familie in Spanien verbringen, fleißig Runden abspulen und einige Trackdays absolvieren, damit ich bestens gerüstet für die BSB und das North West 200 sein werde.»

«Ich hoffe, dass die Leute meine Entscheidung zum Comeback beim North West 200 respektieren. Letztes Jahr wäre meine Karriere fast vorbei gewesen», spricht der zweifache BSB-Vize-Champion seine Knochenbrüche, die er sich bei einem Trainingsunfall in Snetterton an der Hüftpfanne und am Becken zugezogen hat, an. «Jetzt bin ich dank der North West 200 mit einem sehr konkurrenzfähigen Paket für die BSB zurück.»

«Dies ist zweifellos die größte und aufregendste Nachricht im Straßenrennsport für 2026. Wir freuen uns sehr, Glenn wieder bei der North West 200 begrüßen zu dürfen», sagt Rennleiter Mervyn Whyte. «Glenn ist ein Liebling der Fans, die begeistert sein werden, ihn wieder Seite an Seite mit seinen Erzrivalen kämpfen zu sehen. Als er 2024 das letzte Mal hier war, hat er die Nordküste zum Kochen gebracht. Ich habe keinen Zweifel, dass Glenn das im Mai wieder schaffen wird.»

