Superbike-Rennen auf Straßenkursen bald nicht mehr möglich?

Der Superbike-Kategorie geht es im Straßenrennsport langsam, aber sicher an den Kragen, zumindest in Mitteleuropa. Nachdem die International Road Racing Championship (IRRC) die bei Fahrern und Zusehern gleichermaßen beliebte Königsklasse 2026 aus dem Programm gekippt und durch die Sportbikes ersetzt hat, nahmen die Fahrer nach dem Finale in Frohburg ihr Schicksal selbst in die Hand. Der Belgier Laurent Hoffmann und der Niederländer Rob van Eijs gründeten kurzerhand die European Road Racing Series (ESR).

Nur wenige Wochen später konnte das umtriebige Duo bereits einen Terminkalender mit sechs Veranstaltungen präsentieren. Auf dem Varsselring in Hengelo (Niederlande), dem Jarno Saarinen Imatranajo Circuit in Imatra (Finnland), dem Circuit de Chimay (Belgien) und der Naturrennstrecke in Horice (Tschechien) wird nächste Saison auf Rennstrecken gefahren, auf der auch die IRRC ihre Läufe abwickeln wird. Dazu kommen das North West 200 in Nordirland und eine zweite Veranstaltung in Horice.

Für die Saison 2027 wird sich das Organisationsteam der ESR neue Austragungsorte suchen müssen, denn wie von der belgischen Motorsportbehörde „Fédération Motocycliste de Belgique“ (BMB) und dem niederländischen Motorradverband „Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging“ (KNMV) in einem gemeinsamen Beratungsgespräch beschlossen wurde, dass es 2027 zu Änderungen in der BeNeLux Trophy und der belgischen Superbike-Meisterschaft geben wird. 2026 wird die Königsklasse zum letzten Mal in Hengelo und Chimay zu sehen sein.

„Wir folgen hiermit einer internationalen Linie, in der Rennen der Kategorie Superbikes aus Sicherheits- und Kostengründen nicht mehr auf nicht permanenten Rennstrecken gestartet werden“, so die Begründung für die Verbannung der Königsklasse, die damit Bezug auf eine Entscheidung des Motorrad-Weltverbandes „Fédération Internationale de Motocyclisme“ (FIM) nimmt, dass internationale Road Races in Europa ab der Saison 2026 nicht mehr unter deren Schirmherrschaft stattfinden werden.

