Tim Reeves setzt bei der Tourist Trophy 2026 auf Frauenpower

Tim Reeves zählt zu den herausragendsten Erscheinungen im Seitenwagenrennsport. Neben sechs Weltmeistertiteln und zwei Gesamtsiegen im F2-Weltcup gewann der Brite 2013 auch ein Rennen bei der Tourist Trophy. Dieser Sieg hatte sich bereits fünf Jahre zuvor bei seinem TT-Debüt angekündigt. Nach Jock Taylor 1978 schaffte er bei seinem allerersten Rennen auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course als Dritter den Sprung aufs Podium.

Reeves, der letztes Jahr nicht an der Tourist Trophy teilnehmen konnte, kehrt nach der Zwangspause auf die Isle of Man zurück. Dieses Mal wird er die beiden Rennen gemeinsam mit der französischen Beifahrerin Melanie Farnier, die bereits auf fünf TT-Teilnahmen inklusive einiger Top-10-Resultate zurückblicken und auch in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft beachtliche Ergebnisse vorweisen kann, in Angriff nehmen.

Farnier ist eine der schnellsten Beifahrerinnen bei der TT

Die Französin gab ihr TT-Debüt 2015 mit Lionel Mansuy und hat sich seitdem als eine der führenden weiblichen Seitenwagen-Beifahrerinnen auf dem Snaefell Mountain Course etabliert. Nachdem sie 2017 mit ihrer Landsfrau Estelle Leblond den elften Platz belegt hatte, verbesserte sich das Duo 2018 auf die neunte Position mit einer Runde von 110,732 Meilen/Stunde.

2022 fuhr sie zusammen mit Paul Leglise eine Runde mit 111,053 mph und belegte damit im zweiten Rennen den siebten Platz. Dies war zu diesem Zeitpunkt die schnellste Runde, die jemals von einer weiblichen Beifahrerin in einem Seitenwagen gefahren wurde. Dieser Rekord wurde zwei Jahre später von Emmanuelle Clement – einer weiteren Französin – übertroffen.

«Wollen mit guten Gefühl in die Rennwoche gehen»

«Es ist großartig zur TT zurückzukehren, denn es war extrem hart im Vorjahr auf die TT verzichten zu müssen», erzählt der in den Niederlanden lebende Engländer. «Die Carl Cox Motorsport LCR Honda ist ein bewährtes Paket. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Melanie. Sie hat gezeigt, wie schnell und engagiert sie auf dem Mountain Course ist. Wir wollen im Training Selbstvertrauen aufbauen und mit einem guten Gefühl in die Rennwoche gehen.»

«Die Tourist Trophy bleibt mein Lieblingsereignis des Jahres. Wir halten uns den Termin frei, um die Jungs und Mädels auf zwei und drei Rädern auf der Isle of Man zu sehen», merkt sein Sponsor Carl Cox an. «Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Tim zusammen und standen schon auf dem Podium, das ist also nicht unser erstes gemeinsames ! Wir freuen uns, seine Kampagne für dieses Jahr mit Mel im Boot voll und ganz zu unterstützen.»