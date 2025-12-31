Weiter zum Inhalt
Tourist Trophy 2025: Die Top-8 im Preisgeldranking
Die Tourist Trophy ist das Straßenrennen mit der größten Strahlkraft. Ein Sieg auf der Isle of Man zählt mehr als alles andere. Neben dem Legendenstatus gibt es aber auch ein ansehnliches Preisgeld.
Tourist Trophy
Michael Dunlop, Dean Harrison, Davey Todd (vlnr.)Michael Dunlop, Dean Harrison, Davey Todd (vlnr.)Foto: iomttraces.com
Michael Dunlop, Dean Harrison, Davey Todd (vlnr.)© iomttraces.com
Astronomische fünf Millionen Britische Pfund Preisgeld gibt es dieses Jahr für die gerade im Alexandra Palace («Ally Pally») in London stattfindende World Darts Championship. Allein der Sieger darf sich Anfang Januar über eine Million freuen. Im Snooker wurde dem chinesischen Weltmeister Zhao Xintong ein Scheck über eine halbe Million Britische Pfund überreicht. Das Preisgeld für den unterlegenen WM-Finalisten, den Waliser Mark Williams, kann sich mit £200.000 ebenfalls noch sehen lassen.
Im Vergleich dazu nehmen sich die Preisgelder im Straßenrennsport bescheiden aus. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass die Fahrer in ihrem Sport ein beträchtliches Risiko in Kauf nehmen. Zumindest bei den Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man können die erfolgreichsten Road-Racing-Asse ihr Bankkonto beträchtlich aufbessern. Nach Berechnungen der Kollegen vom «Belfast Newsletter» sahnte der Nordire Michael Dunlop 2025 am kräftigsten ab. Für seine Supersport-Siege gab es jeweils £10.500 und zusätzlich £7.000 für den Gesamtsieg in dieser Kategorie. Die Siege bei den Supertwins brachten jeweils £6.300 plus £4.000 für den Rang 1 in der Gesamtwertung. Für Platz 2 bei den Superbikes gab es £12.600 und für seine dritten Plätze in der Klasse Superstock gab es zusammen £6.300. Insgesamt holte sich der 33-fache TT-Sieger demnach 63.500 Britische Pfund.
Auf dem zweiten Platz landete der britische Superbike-TT-Sieger Davey Todd mit £52.675 vor seinem Landsmann, dem zweifachen Superstock-Gewinner Dean Harrison, der immerhin noch beachtliche £42.275 einstreifen konnte. Deutlich weniger gab es mit £10.500 für den Viertplatzierten im Preisgeldranking, den Briten James Hillier. Auf den Plätzen 5 bis 8 folgen der Nordire Paul Jordan (£8.925), der Australier Josh Brookes (£7.350), der Manxman Nathan Harrison (£6.930) und der Australier David Johnson (£4.725).
