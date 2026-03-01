TT-Legende John Holden wird mit 69 zum zweiten Mal rückfällig

In 45 Jahren Rennsport hat es John Holden geschafft, sich einen Namen zu machen. Der mittlerweile 69-jährige Brite gehört bei der Tourist Trophy zu den beständigsten Seitenwagen-Fahrern seit er 1988 erstmals am legendären Rennen auf der Isle of Man teilnahm. Die meisten Fans werden sich noch an die denkwürdigen Kämpfe mit Klaus Klaffenböck in den Jahren 2010 und 2011 erinnern. Der Österreicher gewann drei von vier Rennen, der Sieg im zweiten Lauf 2011 ging jedoch an Holden nachdem Klaffi von einem Defekt zurückgeworfen wurde. 2016 konnte der Engländer seinen Triumph wiederholen.

Beim Sidecar-Festival 2023 verkündete Holden seinen Rücktritt vom Rennsport. In einem Gespräch mit SPEEDWEEK.com bekräftigte er diesen Schritt, nur um wenige Monate danach einen Rückzieher zu machen und seine erneute Teilnahme an der TT anzukündigen. «Es ist einfach die Liebe zu diesem Platz und den Leuten hier», erklärte damals der dreifache britische F2-Champion gegenüber «Manx Radio» seinen Rücktritt vom Rücktritt. Nach dem achten Rang im ersten Rennen musste er den zweiten Lauf mit einem Defekt an seinem Seitenwagen an aussichtsreicher Stelle vorzeitig beenden.

John Holden hat in Ehefrau Fiona eine starke Fürsprecherin

John Holden mit Ehefrau Fiona Foto: Helmut Ohner John Holden mit Ehefrau Fiona © Helmut Ohner

Fortan wollte der dreifache Familienvater seine unschätzbare Erfahrung auf der schwierigsten Rennstrecke der Welt an seinen Sohn George weitergeben, der letztes Jahr sein Debüt auf der Isle of Man feierte. Obwohl er über dessen gutes Abschneiden sichtlich stolz war, beschrieb er seinen eigenen Gemütszustand als «miserabel». Nachdem er eine schwere Erkrankung überstanden hatte und ermutigt durch seine Ehefrau Fiona, die als langjährige Beifahrerin nur zu gut weiß, wie hart die Entzugserscheinungen sein können, entschied sich Holden für eine neuerliche Rückkehr zur TT.

Der TT-Evergreen, der mit Phil Hyde einen Beifahrer mit jahrelanger TT-Erfahrung an seiner Seite haben wird, will allerdings nicht nur das Teilnehmerfeld auffüllen, er möchte die Erwartungen der Zweifler übertreffen und wenn möglich Geschichte schreiben. Sein Plan ist, zumindest vor seinem Sohn ins Ziel zu kommen. «George zu schlagen, wird eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, aber meine jahrelange Erfahrung spricht für mich. Phil und ich haben viele Runden hinter uns und wir haben bereits bewiesen, dass man auch ohne die größte Motorleistung konkurrenzfähig sein kann.»