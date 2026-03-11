Fragezeichen hinter TT-Start von Davey Todd nach schwerer Verletzung
Nach seinem unglücklichen Sturz im Training für das Daytona 200 scheint ein Start von Davey Todd beim North West 200 mehr als unwahrscheinlich. Auch die Teilnahme an der Tourist Trophy ist fraglich.
Peter Hickman und Davey Todd wollten dieses Jahr das Daytona 200 nicht nur also Vorbereitung für die Saison nutzen, sie wollten auch zeigen, dass sie das Zeug zu Top-Ergebnissen haben. Doch für die Teamkollegen verlief die Veranstaltung alles andere als zufriedenstellend. Während Hickman im Rennen von einem Problem beim Boxenstopp aussichtslos zurückgeworfen wurde, konnte Todd erst gar nicht an den Start gehen.
In einem Video von seinem Krankenhausbett in den Vereinigten Staaten von Amerika ließ der dreifache TT-Sieger wissen, warum er von der Rennleitung als «unfit» erklärt wurde. «In meiner ersten Qualifikationsrunde wurde ich von einem Konkurrenten gerammt. Ich konnte mit meinem beschädigten Motorrad an die Box zurückfahren und nach einer raschen Reparatur das Zeittraining wieder aufnehmen.»
Doch Todd kam nicht weit. «Durch den vorangegangenen Sturz hat sich etwas in der Lenkung verklemmt, deshalb bin ich direkt in die Mauer geknallt. Ich habe zwar noch versucht, vom Motorrad abzuspringen, aber ich habe es nicht rechtzeitig geschafft. Wie ihr sehen könnt, ist der Sturz nicht ohne Verletzungen ausgegangen», verwies der 30-jährige britische Sunnyboy aus der Grafschaft North Yorkshire auf seinen dick eingepackten Oberschenkel.
Knochenbrüche nach Kontakt mit der Rennstreckenbegrenzung
«Beim Einschlag in die Mauer habe ich mir nicht nur den linken Oberschenkelknochen, das rechte Schienbein und den rechten Fuß, sondern auch noch das Nasenbein gebrochen, wie ihr sehen könnt. Mittlerweile wurde ich bereits erfolgreich an beiden Beinen operiert. In den Oberschenkelknochen wurde ein Nagel eingesetzt und das Schienbein mit Schrauben fixiert. Ich bin zuversichtlich, dass ich bald nach Hause darf.»
«Meine Freundin Abbie und ich nehmen jeden Tag, wie er kommt. Ich versuche, so schnell wie möglich zurückzukommen, und werde wirklich hart daran arbeiten. Ich stehe bereits mit vielen guten Leuten in Kontakt. Viele haben sich bei mir gemeldet und haben mir Ratschläge gegeben, was ich in den kommenden Wochen und Monaten tun kann, um so schnell wie möglich wieder so fit wie möglich zu werden.»
Ein Start Anfang Mai beim North West 200 scheint unwahrscheinlich und ob Todd, der im Vorjahr bei der Superbike-TT sämtliche Konkurrenten hinter sich ließ, am 25. Mai bereits wieder soweit hergestellt ist, um das Training zur Tourist Trophy auf der Isle of Man aufzunehmen und danach die kräfteraubenden Rennen auf dem über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course durchzustehen, bleibt dagegen abzuwarten.
