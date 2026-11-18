Triumph hatte es schon Anfang Oktober selbst angekündigt: Für das Jahr 2027 renovieren die Briten die Street Triple von Grund auf. Erste Bilder lagen bereits vor, nun folgen erste Details. Und wie von SPEEDWEEK.com bereits vor Monaten berichtet, setzt die neue Generation des Dreizylinder-Roadsters die von ihren Vorgängerinnen eingeschlagene Richtung konsequenter fort als je zuvor: In der Vergangenheit versucten die Engländer, mit der «Streety» gleichzeitig Kunden anzusprechen, die ein alltagstaugliches Naked Bike wollten ebenso wie jene, die eine fokussierte Streetfighter suchten. Zuletzt haben die Entwickler in Hinckley immer konsequenter auf die sportliche Karte gesetzt. Bei der neuen Generation mit den Ziffern 798 treiben die Engländer diese Strategie weiter voran und setzen das Modell entsprechend deutlich von der hauseigenen Trident 800 ab.

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Die «Verbindung zwischen Straße und Rennsport» zeichne die neueste Ausbaustufe der Street Triple laut Steve Sargent aus. Der Brite ist der Produktverantwortliche bei Triumph. Der Einsatz des Dreizylinders in der Moto2-Serie habe mit zwei Millionen Rennkilometern die Entwicklung des neuen Triebwerks «maßgeblich beeinflusst». Schon im Sommer, als die Engländer das Triebwerk für die kommende Moto2-Saison vorstellten, legten diese Wert auf die Festellung, dass bei Triumph «die Entwicklung des Moto2- und Serienmotors Hand in Hand» gingen.

Nicht nur am Motor getüftelt: Neues Fahrwerk mit flinkeren Geometriedaten Foto: © Triumph Motorcycles Nicht nur am Motor getüftelt: Neues Fahrwerk mit flinkeren Geometriedaten © © Triumph Motorcycles

Das neue Aggregat bringt namensgebende 798 ccm Hubraum mit – nicht durch simples Aufbohren, sondern durch eine Verlängerung des Hubs von 53,4 mm auf 55,7 mm. Der im Durchmesser unveränderte Brennraum ist neu gestaltet, grössere Ventile sind darun untergebracht und die Verdichtung ist erhöht. Dazu sind Einlass- und Auslasstrakt neu gestaltet. Aggressivere Nockenprofile öffnen die Ventile schneller und halten sie länger geöffnet. Diese Änderungen sollen die Gasströmung über den gesamten Drehzahlbereich verbessern, der Reihendreizylinder soll spontaner ansprechen und bereits bei mittleren Drehzahlen mehr Leistung generieren. 135 PS bei 11.500/min stehen damit künftig an, 86 Nm zerren bei 9250/min an der Kette. Die bisherige Generation der Street Triple RS mit 765 ccm kam zuletzt in der leistungsstärksten Version auf 130 PS bei 12.000/min und 80 Nm bei 9500/min.

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Kenner erblicken zahlreiche Neuteile am Reihendreizylinder Foto: © Triumph Motorcycles Kenner erblicken zahlreiche Neuteile am Reihendreizylinder © © Triumph Motorcycles

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«Jede wichtige Komponente» sei gegenüber der Vorgängerin neu entwickelt worden, lässt Triumph verlauten. Auch ein neues Getriebe nebst Kurbelgehäuse, Kupplung und Primärtrieb seien darunter, ebenso eine neue Abgasanlage.

Das Skelett der Street Triple, der Alubrückenrahmen, wurde tiefgreifend überarbeitet. Völlig neu sind überdies der Heckrahmen und die aus gepressten Alu-Teilen gefertigte Schwinge. Sie schlägt auch optisch die Brücke zu den Moto2-Rennprototypen und hat gleichzeitig praktischen Nutzen: Eine neue Hinterradführung wurde nötig, um einen gegenüber der Vorgängergeneration breiteren Hinterreifen verbauen zu können. Dieser ist Teil des Fahrwerks, das vorn auf eine 41er USD-Gabel von Showa setzt und hinten auf ein Öhlins-STX46-Federbein – beide einstellbar. Der Lenkkopfwinkel ist nun minimal steiler ausgelegt, der Nachlauf wurde um 4,4 mm auf 92,5 mm reduziert und die Bodenfreiheit erhöht. Dadurch sollen höhere Schräglagen möglich sein. Brembo Stylema-Bremsen und Pirelli Diablo Supercorsa V3-Reifen passen zum Gesamtpaket.

Nur das Beste: Neue Schwinge, breiter Hinterreifen, Öhlins TTX-Federbein Foto: © Triumph Motorcycles Nur das Beste: Neue Schwinge, breiter Hinterreifen, Öhlins TTX-Federbein © © Triumph Motorcycles

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In der Summe haben die Ingenieure aus den Midlands 5 kg gegenüber der letzten Generation der Street Triple RS eingespart, 6 kg sind es, wenn man die bisherige «R»-Version zum Vergleich heranzieht. Fahrfertige 183 kg zeigt die Waage für die Street Triple 798 an - eine passende technische Basis für eine eventuelle spätere Daytona 798. Offiziell bestätigt ist diese freilich noch nicht.

Technisch ist das neue Naked Bike ein ebenso großer Entwicklungsschritt wie stilistisch: Für das Design der neuen «Streety» zeichnet das Designstudio um Rodolfo Frascoli verantwortlich, das auch die Vorgängerin gestaltet hat, ebenso wie zahlreiche weitere Modelle der Briten aus der jüngeren Vergangenheit. Auffällig sind die neuen Leuchteinheiten, bei denen das Tagfahrlicht bogenförmig gestaltet ist, um Fahrtwind an die neben dem Tank verbauten Lufteinlässe durchzuleiten. Die zentrale Projektionslinse selbst verfügt über adaptive Kurvenausleuchtung. Auch bei der Elektronik lässt sich Triumph nicht lumpen: Sieben Fahrmodi gibt es, die über ein 7 Zoll messendes TFT-Display gesteuert werden. Mit Launch- und Wheelie-Kontrolle, einstellbarer Motorbremse, Kurven-ABS und -Traktionskontrolle und diversen Spielereien ist die Street Triple auch im Bereich der Regelsysteme auf dem neuesten Stand.

Die Streety 798 dürfte lästig werden – für Fahrer von Naked Big Bikes Foto: Triumph Motorcycles Die Streety 798 dürfte lästig werden – für Fahrer von Naked Big Bikes © Triumph Motorcycles

Zum Händler kommt die Street Triple 798 RS in Deutschland im Januar, für 13.995 €. In Österreich werden 15.995 € fällig, Fr. 14.495.- müssen Kunden in der Schweiz mitbringen.

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