Als Triumph der Öffentlichkeit kürzlich die Street Triple 798 präsentierte, fiel dem geneigten Betrachter bereits auf: Da fehlt doch noch etwas! War die Vorgängerin Street Triple 765 zuletzt in den Varianten R, RS, RX und als Topmodell Moto2-Edition erhältlich, beschränkten sich die Briten bei der Neuauflage zunächst darauf, die mutmaßlich stückzahlträchtigste RS-Variante zu präsentieren. Nur wenige Wochen nachdem die Marke aus Hinckley in einem zweiten Schritt die technischen Daten ihres sportlichsten Volumenmodells verlautbarte, präsentierte der Hersteller am Donnerstag im Rahmen des Saisonfinales der MotoGP-WM in Valencia die nächste Zündstufe: Die Street Triple Moto2-Edition.

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Der englische Hersteller verweist regelmäßig auf die Nähe seines Mittelklasse-Triples zur Vorstufe der MotoGP. Das bis zur am Sonntag ablaufenden Saison zum Einsatz kommende Wettbewerbsaggregat war aus dem Antrieb der letzten Street-Triple-Generation abgeleitet worden, dessen in Summe zwei Millionen absolvierte Rennkilometer das neue Dreizylinderaggregat der Street Triple 798 «maßgeblich beeinflusst» hätten. Ohnehin sei der Entstehungsprozess der beiden neuen Aggregate miteinander «Hand in Hand» gegangen.

Diese Verbindung zelebrieren die Briten bei jeder Gelegenheit, und auch die Moto2-Edition setzt auf das Triebwerk aus der Street Triple RS: Dieses bringt namensgebende 798 ccm Hubraum mit – nicht durch simples Aufbohren, sondern durch eine Verlängerung des Hubs von 53,4 mm auf 55,7 mm. Der im Durchmesser unveränderte Brennraum ist neugestaltet, größere Ventile sind darin untergebracht, und die Verdichtung ist gegenüber der Vorgängergeneration erhöht. 135 PS bei 11.500/min stehen damit künftig an, 86 Nm zerren bei 9250/min an der Kette, alles wie beim RS-Derivat.

Die Triumph Street Triple 798 Moto2-Edition Foto: Triumph Motorcycles Die Triumph Street Triple 798 Moto2-Edition © Triumph Motorcycles

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Die Unterschiede zu diesem beginnen beim Fahrwerk: Das Vorderrad baut den Straßenkontakt mithilfe einer NIX30-Gabel aus dem Hause Öhlins auf. Die hintere STX46-Federeinheit der Schweden teilt sich die Moto2-Edition mit der RS-Variante. Die Brembo-Stylema-Bremszangen am Vorderrad der RS werden durch Brembo-Hypure-Sättel ersetzt. Auch eine eigene Ergonomie soll den nochmals stärker auf sportliches Fahren gerichteten Fokus unterstreichen: Die Fußrasten wurden gegenüber der Schwester entsprechend weiter nach hinten versetzt, gesteuert wird das Motorrad über einen klassischen Stummellenker. Von außen zu erkennen ist die Sondervariante auf den ersten Blick durch eine eigene Lackierung mit grellgelben Akzenten und Schriftzügen, die auf den Bezug zur Motorsportserie verweisen. Auf den zweiten Blick ersetzen allerlei Kohlefaser-Anbauteile, wie der Schwingenschutz und die Vorderradabdeckung, sonst aus Kunststoff gefertigte Bauteile. 2 Kilogramm soll das gegenüber der RS-Variante einsparen und so 181 fahrfertige Kilogramm auf die Waage bringen. Die Street Triple 798 RS hatte ihrerseits bereits 5 Kilo im Vergleich zum Vorgängermodell abgespeckt. Das Arsenal an Fahrerassistenzsystemen umfasst Launch Control, Wheelie-Kontrolle, schräglagenanhängige Traktions- und Slide-Kontrolle und dergleichen mehr – ein Paket auf dem Stand der Street Triple 798 RS.

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Unterschiede macht Triumph jedoch, Sie ahnen es, beim Preis: 16.995 Euro kostet das Motorrad in Deutschland und damit 3.000 mehr als die RS. 17.495 CHF muss der geneigte Kunde in der Schweiz mitbringen, und in Österreich müssen erst 18.995 Euro den Besitzer wechseln, um eine Street Triple 798 Moto2-Edition sein Eigen nennen zu können. Dafür suggeriert Triumph Exklusivität: Auf insgesamt 1000 Einheiten soll die Sondervariante beschränkt sein, je 500 für die beiden erhältlichen Farbkombinationen. Ausgeliefert werden sollen die ersten Motorräder im Mai 2027, rund 4 Monate nach der Basis-Version.