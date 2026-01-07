Überraschung: Enduro-Gespann mit Beiwagenradantrieb von Kalashnikov

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Wie SPEEDWEEK.com-Leser wissen, baut die russische Waffenschmiede nicht nur Sturmgewehre und weitere Waffen, sondern seit kurzem auch die Izh Enduro, ein Geländemotorrad mit Elektro-Antrieb für den militärischen Einsatz. Nun erweitert Kalashnikov sein Modellprogramm um ein Geländegespann auf dieser technischen Basis. Der Beiwagen ist eine Plattform, auf der Aufbauten nach Kundenwunsch montiert werden können.
Mehrere Motorisierungs-Varianten sind erhältlich, sogar ein Verbrennungsmotor mit 450 ccm. Erfolgt der Antrieb elektrisch, gibt es ein Modell mit 4 kW Motorleistung und Hinterrad-Antrieb. Interessanter sind die Varianten mit angetriebenem Beiwagenrad. Für den Einsatz auf befestigten Strassen und im leichten Gelände ist die Variante mit zwei Motoren mit je 3 kW gedacht, für den Einsatz in schwierigerem Gelände bietet Kalashnikov zwei Motoren mit je 5 kW Leistung an. In beiden Fällen werden dabei Radnaben-Motoren verbaut. Da denkt man natürlich sofort an die deutschen Militärgespanne mit Beiwagenradantrieb, wie sie im zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden: BMW R75 und Zündapp KS750. Beide Gespanne waren mit einem Zweizylinder-Boxermotor ausgestattet. Hinterrad und Beiwagenrad waren mit Kardanwellen angetrieben, das Differenzial sperrbar.
Erst nach dem Krieg baute die damalige Sowjetunion Gespanne der Marken Dnepr und Ural mit und ohne Beiwagenrad-Antrieb. Wer je ein solches Gespann mit Beiwagenrad-Antrieb gefahren hat, weiss um deren erstaunliche Geländegängigkeit und deren Durchsetzungsvermögen auf Schnee und Eis.
Mit dem Elektroantrieb durch Radnabenmotoren umgeht Kalashnikov elegant den technischen Aufwand von Kardanwellen und sperrbarem Differenzial. Kalashnikov verspricht 120 km/h Höchstgeschwindigkeit, bis 100 km Reichweite und ein Gewicht von 120 kg. Selbst wenn man eine wollte: Solange der Ukraine-Krieg andauert, ist an einen Import in die EU nicht zu denken.
