Updates fürs Fahrwerk und neue Farben: Triumph frischt die Daytona 660 auf

Es ist kaum zwei Monate her, dass Triumph seiner Speerspitze im Mittelklasse-Portfolio der Marke aus Hinckley, der Trident 660, gemeinsam mit der Tiger Sport 660 eine technische Auffrischung zugutekommen ließ. Deren Kern: Beide Modelle setzen von jetzt an auf die Konfiguration des Dreizylinder-Antriebs, der in der Daytona 660 zum Einsatz kommt, mit mehr Drehmoment und höherer Maximaldrehzahl als in Trident und Tiger Sport bislang verfügbar. Nicht aufgefrischt wurde seinerzeit jedoch der Alltagssportler selbst. Das holen die Briten nun nach und zeigen die für die neue Saison überarbeitete Daytona 660. Das Grundrezept bleibt bei dieser gleich: Ein Mittelklasse-Sportmotorrad für den Alltag, leicht zugängig und verhältnismäßig bequem. Daran ändert sich auch im neuen Modelljahr nichts – die Ergonomie soll weiterhin in Relation zu Konkurrenten komfortabel sein, die Sitzhöhe bleibt bei 810 mm.

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Die Neuerungen konzentrieren sich vor allem auf das Fahrwerk, das jetzt vorn auf eine voll einstellbare Showa-Gabel mit 41 mm Durchmesser setzt, mit deren Hilfe der Pilot besser zur passenden Fahrwerkseinstellung kommen soll. Am Hinterrad kommt das bekannte Showa-Federbein mit einstellbarer Vorspannung zum Einsatz, das auch bislang schon in Triumphs Alltagssportler verbaut wurde. Um das Handling zu verbessern, setzen die Engländer künftig auf Metzeler Sportec M9RR-Bereifung. Verzögert wird weiterhin mithilfe zweier Scheiben mit 310 mm Durchmesser und radial verbauter Vierkolben-Bremssättel.

Unverändert: Das Verkleidungsdesign bleibt unangetastet Foto: Triumph Motorcycles Unverändert: Das Verkleidungsdesign bleibt unangetastet © Triumph Motorcycles

95 PS und 69 Nm maximales Drehmoment

Der Antrieb der Daytona 660 bleibt ebenfalls weitestgehend unangetastet, womit die gesamte 660er-Familie der Engländer nun den gleichen Motor verwendet: Das bedeutet weiterhin 95 PS aus drei Zylindern mit insgesamt 660 Kubik. Die Spitzenleistung liegt bei 11.250 U/min an, das Drehvermögen des Triples endet weitere 1400 Umdrehungen später bei 12.650 U/min. 69 Nm maximales Drehmoment bedeuten ein Plus von einem einzelnen Newtonmeter gegenüber den Schwestermodellen. Geschaltet wird künftig serienmäßig mit Quickshifter.

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Auch äußerlich halten sich die Neuerungen in Grenzen, ins Auge fallen zuvorderst die nun erhältlichen Farbkompositionen: Schwarz, Gelb und Silber. Käuflich zu erwerben ist die neue Daytona 660 ab 9.995 Euro in Deutschland, 11.295 Euro in Österreich und 10.695 CHF in der Schweiz.