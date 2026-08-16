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Cole Davies (Yamaha) siegt in Unadilla, Levi Kitchen rettet Tabellenführung

Der neuseeländische Yamaha-Werksfahrer Cole Davies gewann das Unadilla National mit einem 2-1-Ergebnis. Tabellenführer Levi Kitchen (Kawasaki) kämpfte sich im zweiten Lauf von P37 bis auf Rang 6 vor.

US-Motocross 250

Das Podium in Unadilla
Das Podium in Unadilla
Foto: AMA
Das Podium in Unadilla
© AMA

Im Artikel erwähnt

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9. Aufeinandertreffen der AMA Pro Motocross Championships in Unadilla: Tabellenführer Levi Kitchen war im kombinierten Qualifying mit einem Vorsprung von 0,7 Sekunden der Schnellste. Mitfavorit Cole Davies flog in einer tiefen Spurrinne heftig ab, wurde am Boden von seinem Bike getroffen und blieb zunächst etwas angezählt am Boden liegen. Der Neuseeländer hatte aber schon eine Rundenzeit vorgelegt, die ihm für Platz 5 in der Startaufstellung genügte und zum Glück konnte er zu den Rennen auch antreten.

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Kombiniertes Qualifying Unadilla:

  1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 2:15.262

  2. Carson Mumford (USA), KTM, +0.733

  3. Drew Adams (USA), Kawasaki, +1.098

  4. Julien Beaumer (USA), KTM, +1.099

  5. Cole Davies (NZL), Yamaha, +1.180

  6. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +1.625

  7. Chance Hymas (USA), Honda, +1.900

  8. Lux Turner (USA), Yamaha, +2.117

Lauf 1: Heftiger Abflug von Casey Cochran

Husqvarna-Werksfahrer Casey Cochran zog den Holeshot, während Red-Bull-KTM-Werksfahrer Julien Beaumer schon in den ersten Kurven über das Vorderrad stürzte und dem Feld hinterherfahren musste. Cochran sprang in Führung liegend quer in eine Spurrinne, wurde per Highsider von seinem Motorrad katapultiert und blieb zunächst am Boden liegen.

Im Artikel erwähnt

Lauf 1: Kitchen setzt sich durch

Tabellenführer Levi Kitchen hatte auf Platz 7 einen eher mäßigen Start, arbeitete sich aber Schritt für Schritt nach vorne und übernahm rund 13 Minuten vor Schluss die Führung von Cole Davies. Chance Hymas setzte sich zunächst gegen Cole Davies durch, doch er stürzte ebenfalls und fiel wieder auf Platz 4 zurück. Kitchen gewann am Ende mit 8,1 Sekunden Vorsprung vor Davies und Carson Mumford.

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Lauf 2: Kitchen im Pech, Davies kontert

Nach dem Start touchierten sich Kitchen, Beaumer und noch zwei weitere Fahrer am Ende der Startgeraden, sodass sie die Strecke verlassen und danach dem Feld hinterherfahren mussten. Kitchen lag zunächst nur auf Rang 37, während Davies an der Spitze davonfuhr. Kitchen startete eine sensationelle Aufholjagd durch das gesamte Feld. Kurz vor dem Ziel wurde er allerdings noch vom Neuseeländer Brodie Connolly zurück-überholt, sodass er den zweiten Lauf etwas unglücklich auf Rang 6 beendete.

Davies gewinnt Tageswertung

Davies gewann das Rennen mit einem 2-1-Ergebnis vor Kitchen (1-6) und Hymas (4-2). Für Davies war es bereits der vierte Gesamtsieg der Saison.

Lage an der Tabellenspitze spitzt sich zu

Das Ergebnis macht den Titelkampf extrem spannend: Kitchen hat vor den letzten beiden Rennen der Saison 2026 noch einen Punkt Vorsprung gegenüber Cole Davies. Julien Beaumer hat auf Platz 3 bereits einen Rückstand von 44 Zählern. Jo Shimoda (Honda), der die Saison verletzungsbedingt beenden musste, fiel auf Platz 8 zurück.

Nächster Stopp: Budds Creek

In der kommenden Woche geht es in Budds Creek mit der 10. Runde der US Nationals weiter. Eine Woche später folgt das Saisonfinale auf dem Ironman Raceway.

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250-Ergebnis, Unadilla:

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 2-1

  2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 1-6

  3. Chance Hymas (USA), Honda, 4-2

  4. Carson Mumford (USA), KTM, 3-4

  5. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 5-3

  6. Brodie Connolly (NZL), Honda, 8-5

  7. Drew Adams (USA), Kawasaki, 7-9

  8. Caden Dudney (USA), Yamaha, 6-11

  9. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 10-12

  10. Julien Beaumer (USA), KTM, 9-13

  11. Pierce Brown (USA), Yamaha, 17-7

  12. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 18-8

250-Stand nach Event 9 von 11:

  1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 334 Punkte

  2. Cole Davies (NZL), Yamaha, 333, (-1)

  3. Julien Beaumer (USA), KTM, 290, (-44)

  4. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 275, (-59)

  5. Chance Hymas (USA), Honda, 270, (-64)

  6. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 240, (-94)

  7. Carson Mumford (USA), KTM, 226, (-108)

  8. Jo Shimoda (J), Honda, 194, (-140)

  9. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 151, (-183)

  10. Casey Cochran (USA), Husqvarna, 146, (-188)

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Cole Davies

Cole Davies

37

16

35:52,491

2:19,075

25

02

Chance Hymas

Chance Hymas

29

16

+5,334

2:19,647

22

03

Ryder DiFrancesco

Ryder DiFrancesco

34

16

+28,210

2:20,004

20

04

Carson Mumford

Carson Mumford

71

16

+29,301

2:21,082

18

05

Brodie Connolly

Brodie Connolly

144

16

+41,405

2:20,373

17

06

Levi Kitchen

Levi Kitchen

47

16

+41,534

2:21,355

16

07

Pierce Brown

Pierce Brown

163

16

+55,188

2:22,135

15

08

Michael Mosiman

Michael Mosiman

23

16

+1:03,354

2:22,882

14

09

Drew Adams

Drew Adams

35

16

+1:06,814

2:22,944

13

10

Alex Larwood

Alex Larwood

520

16

+1:10,066

2:23,382

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