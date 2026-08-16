Cole Davies (Yamaha) siegt in Unadilla, Levi Kitchen rettet Tabellenführung

9. Aufeinandertreffen der AMA Pro Motocross Championships in Unadilla: Tabellenführer Levi Kitchen war im kombinierten Qualifying mit einem Vorsprung von 0,7 Sekunden der Schnellste. Mitfavorit Cole Davies flog in einer tiefen Spurrinne heftig ab, wurde am Boden von seinem Bike getroffen und blieb zunächst etwas angezählt am Boden liegen. Der Neuseeländer hatte aber schon eine Rundenzeit vorgelegt, die ihm für Platz 5 in der Startaufstellung genügte und zum Glück konnte er zu den Rennen auch antreten.

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Kombiniertes Qualifying Unadilla:

Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 2:15.262 Carson Mumford (USA), KTM, +0.733 Drew Adams (USA), Kawasaki, +1.098 Julien Beaumer (USA), KTM, +1.099 Cole Davies (NZL), Yamaha, +1.180 Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +1.625 Chance Hymas (USA), Honda, +1.900 Lux Turner (USA), Yamaha, +2.117

Lauf 1: Heftiger Abflug von Casey Cochran

Husqvarna-Werksfahrer Casey Cochran zog den Holeshot, während Red-Bull-KTM-Werksfahrer Julien Beaumer schon in den ersten Kurven über das Vorderrad stürzte und dem Feld hinterherfahren musste. Cochran sprang in Führung liegend quer in eine Spurrinne, wurde per Highsider von seinem Motorrad katapultiert und blieb zunächst am Boden liegen.

Lauf 1: Kitchen setzt sich durch

Tabellenführer Levi Kitchen hatte auf Platz 7 einen eher mäßigen Start, arbeitete sich aber Schritt für Schritt nach vorne und übernahm rund 13 Minuten vor Schluss die Führung von Cole Davies. Chance Hymas setzte sich zunächst gegen Cole Davies durch, doch er stürzte ebenfalls und fiel wieder auf Platz 4 zurück. Kitchen gewann am Ende mit 8,1 Sekunden Vorsprung vor Davies und Carson Mumford.

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Lauf 2: Kitchen im Pech, Davies kontert

Nach dem Start touchierten sich Kitchen, Beaumer und noch zwei weitere Fahrer am Ende der Startgeraden, sodass sie die Strecke verlassen und danach dem Feld hinterherfahren mussten. Kitchen lag zunächst nur auf Rang 37, während Davies an der Spitze davonfuhr. Kitchen startete eine sensationelle Aufholjagd durch das gesamte Feld. Kurz vor dem Ziel wurde er allerdings noch vom Neuseeländer Brodie Connolly zurück-überholt, sodass er den zweiten Lauf etwas unglücklich auf Rang 6 beendete.

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Davies gewinnt Tageswertung

Davies gewann das Rennen mit einem 2-1-Ergebnis vor Kitchen (1-6) und Hymas (4-2). Für Davies war es bereits der vierte Gesamtsieg der Saison.

Lage an der Tabellenspitze spitzt sich zu

Das Ergebnis macht den Titelkampf extrem spannend: Kitchen hat vor den letzten beiden Rennen der Saison 2026 noch einen Punkt Vorsprung gegenüber Cole Davies. Julien Beaumer hat auf Platz 3 bereits einen Rückstand von 44 Zählern. Jo Shimoda (Honda), der die Saison verletzungsbedingt beenden musste, fiel auf Platz 8 zurück.

Nächster Stopp: Budds Creek

In der kommenden Woche geht es in Budds Creek mit der 10. Runde der US Nationals weiter. Eine Woche später folgt das Saisonfinale auf dem Ironman Raceway.

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250-Ergebnis, Unadilla:

Cole Davies (NZL), Yamaha, 2-1 Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 1-6 Chance Hymas (USA), Honda, 4-2 Carson Mumford (USA), KTM, 3-4 Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 5-3 Brodie Connolly (NZL), Honda, 8-5 Drew Adams (USA), Kawasaki, 7-9 Caden Dudney (USA), Yamaha, 6-11 Nate Thrasher (USA), Yamaha, 10-12 Julien Beaumer (USA), KTM, 9-13 Pierce Brown (USA), Yamaha, 17-7 Michael Mosiman (USA), Yamaha, 18-8

250-Stand nach Event 9 von 11: