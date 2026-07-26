Cole Davies (Yamaha) gewinnt mit überzeugendem Doppelsieg in Washougal

8. Etappe der AMA Pro Motocross Championships auf der Hartbodenstrecke von Washougal: Der neuseeländische Yamaha-Werksfahrer Cole Davies war schon im Qualifying der Schnellste und startete vor Julien Beaumer (KTM), der vor einer Woche in Spring Creek seinen ersten Tagessieg geholt hatte. Tabellenführer Levi Kitchen (Kawasaki) haderte auf Platz 7 mit einem Rückstand von knapp einer Sekunde zur Bestzeit von Davies.

Werbung

Werbung

Ergebnis kombiniertes Qualifying 250:

Cole Davies (NZL), Yamaha, 2:12.269 Julien Beaumer (USA), KTM, (+0.293) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, (+0.302) Drew Adams (USA), Kawasaki, (+0.777) Chance Hymas (USA), Honda, (+0.809) Pierce Brown (USA), Yamaha, (+0.942) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, (+0.953) Michael Mosiman (USA), Yamaha, (+1.696) Caden Dudney (USA), Yamaha, (+1.980) Landen Gordon (USA), Yamaha, (+2.094)

Massencrash in Lauf 1

Der erste Lauf begann mit einem Massencrash. Cole Davies und Landen Gordon lagen an der Spitze. Gordon rutschte in der zweiten Kurve weg, stürzte und löste eine Massenkarambolage aus. Unter anderem waren die Titelaspiranten Levi Kitchen und Julien Baumer in den Sturz verwickelt. Beide mussten das Feld von hinten aufrollen. Beide lieferten sich harte Duelle und am Ende hatte Kitchen auf Platz 6 die besseren Karten. Beaumer erreichte das Ziel auf Platz 8. Cole Davies gewann den ersten Lauf unangefochten mit einem Vorsprung von 17 Sekunden vor Ryder DiFrancesco (Husqvarna) und Chance Hymas (Honda).

Der erste Lauf von Washougal begann mit einem Massencrash Foto: AMA Der erste Lauf von Washougal begann mit einem Massencrash © AMA

Werbung

Werbung

Cole Davies nicht zu stoppen

Ryder DiFrancesco zog den Holeshot zum zweiten Lauf. Cole Davies startete im Bereich der Top-5, überholte schon in der ersten Runde einige Fahrer und zog mit zwei gewaltigen Sprüngen an DiFrancesco vorbei in Führung. Danach kontrollierte Davies das Rennen von der Spitze und gewann auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 7 Sekunden vor DiFrancesco und Hymas. In dieser Reihenfolge standen die Piloten auch auf dem Tagespodium von Washougal. Tabellenführer Levi Kitchen hatte erneut keinen guten Start und war nach der Aufholjagd des ersten Laufs auch ausgepowert. Der Kawasaki-Werksfahrer kam erneut auf Platz 6 ins Ziel, Julien Beaumer auf Rang 5.

Thema der Woche Startpremiere gelungen: Mehr Platz im Grid, Zustimmung von allen Seiten Beim Deutschland-GP kam erstmals die frisch beschlossene MotoGP-Startaufstellung mit mehr Sicherheitsabstand zum Einsatz. Das Ergebnis gibt den Verantwortlichen recht, Zustimmung von allen Seiten. Weiterlesen

Lage an der Tabellenspitze

Levi Kitchen führt die Tabelle nach 8 von 11 Läufen weiterhin an, doch sein Vorsprung schmolz von 24 auf 7 Punkte zusammen. Cole Davies verbesserte sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2 und Julien Beaumer fiel von Platz 2 auf 3 zurück.

Zzweiwöchige Sommerpause





Die Protagonisten der US Nationals legen jetzt eine zweiwöchige Pause ein, bevor es am 15. August in Unadilla mit der 9. Etappe der US Nationals weitergeht.

Werbung

Werbung

250 Ergebnis Washougal:

Cole Davies (NZL), Yamaha, 1-1, 50 Punkte Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 2-2, 44, (-6) Chance Hymas (USA), Honda, 3-3, 40, (-10) Carson Mumford (USA), KTM, 5-4, 34, (-16) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 6-6, 30, (-20) Julien Beaumer (USA), KTM, 8-5, 29, (-21) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 7-8, 27, (-23) Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 10-9, 23, (-27) Kayden Minear (AUS), Yamaha, 9-10, 23, (-27) Casey Cochran (USA), Husqvarna, 13-7, 22, (-28)

250 Stand nach Etappe 8 von 11: