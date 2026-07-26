Cole Davies (Yamaha) gewinnt mit überzeugendem Doppelsieg in Washougal

US-Motocross 450 • Neu
Hunter Lawrence (Honda) siegt in Washougal mit einem 2-1-Ergebnis
Der neuseeländische Yamaha-Werksfahrer Cole Davies gewann die 8. Etappe der AMA Pro Motocross Championships in Washougal mit einem souveränen Doppelsieg und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz 2
8. Etappe der AMA Pro Motocross Championships auf der Hartbodenstrecke von Washougal: Der neuseeländische Yamaha-Werksfahrer Cole Davies war schon im Qualifying der Schnellste und startete vor Julien Beaumer (KTM), der vor einer Woche in Spring Creek seinen ersten Tagessieg geholt hatte. Tabellenführer Levi Kitchen (Kawasaki) haderte auf Platz 7 mit einem Rückstand von knapp einer Sekunde zur Bestzeit von Davies.
Cole Davies (NZL), Yamaha, 2:12.269
Julien Beaumer (USA), KTM, (+0.293)
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, (+0.302)
Drew Adams (USA), Kawasaki, (+0.777)
Chance Hymas (USA), Honda, (+0.809)
Pierce Brown (USA), Yamaha, (+0.942)
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, (+0.953)
Michael Mosiman (USA), Yamaha, (+1.696)
Caden Dudney (USA), Yamaha, (+1.980)
Landen Gordon (USA), Yamaha, (+2.094)
Der erste Lauf begann mit einem Massencrash. Cole Davies und Landen Gordon lagen an der Spitze. Gordon rutschte in der zweiten Kurve weg, stürzte und löste eine Massenkarambolage aus. Unter anderem waren die Titelaspiranten Levi Kitchen und Julien Baumer in den Sturz verwickelt. Beide mussten das Feld von hinten aufrollen. Beide lieferten sich harte Duelle und am Ende hatte Kitchen auf Platz 6 die besseren Karten. Beaumer erreichte das Ziel auf Platz 8. Cole Davies gewann den ersten Lauf unangefochten mit einem Vorsprung von 17 Sekunden vor Ryder DiFrancesco (Husqvarna) und Chance Hymas (Honda).
Ryder DiFrancesco zog den Holeshot zum zweiten Lauf. Cole Davies startete im Bereich der Top-5, überholte schon in der ersten Runde einige Fahrer und zog mit zwei gewaltigen Sprüngen an DiFrancesco vorbei in Führung. Danach kontrollierte Davies das Rennen von der Spitze und gewann auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 7 Sekunden vor DiFrancesco und Hymas. In dieser Reihenfolge standen die Piloten auch auf dem Tagespodium von Washougal. Tabellenführer Levi Kitchen hatte erneut keinen guten Start und war nach der Aufholjagd des ersten Laufs auch ausgepowert. Der Kawasaki-Werksfahrer kam erneut auf Platz 6 ins Ziel, Julien Beaumer auf Rang 5.
Levi Kitchen führt die Tabelle nach 8 von 11 Läufen weiterhin an, doch sein Vorsprung schmolz von 24 auf 7 Punkte zusammen. Cole Davies verbesserte sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2 und Julien Beaumer fiel von Platz 2 auf 3 zurück.
Die Protagonisten der US Nationals legen jetzt eine zweiwöchige Pause ein, bevor es am 15. August in Unadilla mit der 9. Etappe der US Nationals weitergeht.
Cole Davies (NZL), Yamaha, 1-1, 50 Punkte
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 2-2, 44, (-6)
Chance Hymas (USA), Honda, 3-3, 40, (-10)
Carson Mumford (USA), KTM, 5-4, 34, (-16)
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 6-6, 30, (-20)
Julien Beaumer (USA), KTM, 8-5, 29, (-21)
Nate Thrasher (USA), Yamaha, 7-8, 27, (-23)
Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 10-9, 23, (-27)
Kayden Minear (AUS), Yamaha, 9-10, 23, (-27)
Casey Cochran (USA), Husqvarna, 13-7, 22, (-28)
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 293 Punkte
Cole Davies (NZL), Yamaha, 286, (-7)
Julien Beaumer (USA), KTM, 268, (-25)
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 238, (-55)
Chance Hymas (USA), Honda, 230, (-63)
Kayden Minear (AUS), Yamaha, 224, (-69)
Jo Shimoda (J), Honda, 194, (-99)
Carson Mumford (USA), KTM, 188, (-105)
Casey Cochran (USA), Husqvarna, 146, (-147)
Michael Mosiman (USA), Yamaha, 124, (-169)
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