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Hangtown: Levi Kitchen (Kawasaki) siegt, Hammaker bleibt Tabellenführer

Mit einem 2-2-Ergebnis gewann Pro Circuit-Kawasaki-Werksfahrer Levi Kitchen den zweiten Lauf der US Nationals in Hangtown. Seth Hammaker (Kawasaki) verteidigte die Meisterschaftsführung.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Motocross 250

Levi Kitchen gewann in Hangtown vor Julien Beaumer und Seth Hammaker
Levi Kitchen gewann in Hangtown vor Julien Beaumer und Seth Hammaker
Foto: AMA
Levi Kitchen gewann in Hangtown vor Julien Beaumer und Seth Hammaker
© AMA

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2. Lauf der US Nationals der 250er-Klasse in Hangtown: Der meisterschaftsführende Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker war im kombinierten Qualifying der Schnellste und startete in den ersten Lauf von der Pole-Position vor Ryder DiFrancesco (Husqvarna) und HRC-Werksfahrer Jo Shimoda.

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Kombiniertes Qualifying Hangtown:

  1. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 1:52.621

  2. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +0.250

  3. Jo Shimoda (JPN), Honda, +0.329

  4. Cole Davies (NZL), Yamaha, +0.425

  5. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +0.437

  6. Chance Hymas (USA), Honda, +0.947

Hammaker gewinnt ersten Lauf souverän

Polesetter Hammaker zog im ersten Lauf den Holeshot. Der australische Supercross-Ostküsten-Champion Cole Davies (Yamaha) ging in der ersten Runde zu Boden und fiel zurück. Levi Kitchen und Jo Shimoda duellierten sich bis zum Schluss im Kampf um Platz 3. Am Ende setzte sich Kitchen durch, Shimoda wurde Dritter.

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Massencrash im zweiten Lauf

Nach dem Start zum zweiten Lauf kam es zu einem Massencrash, in den auch der Sieger des ersten Laufs, Seth Hammaker, verwickelt war. Außerdem gingen Jo Shimoda, Nate Thrasher, Casey Cochran, Dax Bennick und zahlreiche weitere Fahrer zu Boden.

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Nach dem Start zum zweiten Lauf kam es in Hangtown zu einem Massencrash
Nach dem Start zum zweiten Lauf kam es in Hangtown zu einem Massencrash
Foto: AMA
Nach dem Start zum zweiten Lauf kam es in Hangtown zu einem Massencrash
© AMA

Laufsieg für Cole Davies

Cole Davies kam unbeschadet durch die erste Kurve, zog den Holeshot und legte an der Spitze ein hohes Tempo vor. Levi Kitchen, der sich ebenfalls vom Chaos der ersten Kurve heraushalten konnte, arbeitete sich schnell nach vorne und übernahm den zweiten Platz. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Davies aber schon so weit abgesetzt, dass Kitchen ihn nicht mehr erreichen konnte.

Kitchen wurde Tagessieger

Auf Platz 2 befand sich Kitchen auf Kurs zum Tagessieg. Er ging kein unnötiges Risiko ein und gab sich mit Platz 2 zufrieden. Er gewann das Hangtown Classic mit einem 2-2-Ergebnis.

Julien Beaumer auf Platz 3

Julien Beaumer (KTM) machte in den ersten Runden des zweiten Laufs ebenfalls viel Boden gut. Er kämpfte sich bis auf Platz 3 nach vorne und sicherte sich mit einem 4-3-Ergebnis den zweiten Podiumsrang.

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Aufholjagd von Hammaker

Nach seinem Crash in der ersten Kurve startete der Sieger des ersten Laufs, Seth Hammaker, eine Aufholjagd vom Ende des Feldes. Mit Platz 9 erreichte er noch das Podium. Laufsieger Cole Davies wurde mit einem 11-1-Ergebnis Vierter der Gesamtwertung und Jo Shimoda beendete den Tag mit einem 3-6-Ergebnis auf Platz 5.

Lage an der Tabellenspitze

Nach seinem Crash in der ersten Kurve des zweiten Laufs büßte Seth Hammaker zunächst seine Tabellenführung ein, doch am Ende verteidigte er seinen Platz an der Sonne. Hammaker führt die Tabelle mit einem Vorsprung von 7 Punkten vor Hangtown-Sieger Levi Kitchen an. Der beim Saisonauftakt in Pala überraschend starke Caden Dudney, der nach dem ersten Rennen auf Tabellenplatz 2 rangierte, beendete den Tag in Hangtown mit einem 22-20-Ergebnis und fiel in der Tabelle von Platz 2 auf 12 zurück. Julien Beaumer rückte von Tabellenplatz 5 auf 3 vor.

Nächstes Rennen: Thunder Valley Mit Sacha Coenen

In der kommenden Woche geht es in Thunder Valley (Colorado) mit dem 3. Meisterschaftslauf weiter und dort wird MX2-WM-Leader Sacha Coenen (KTM) erwartet, der am heutigen Sonntag (7. Juni) im lettischen Kegums von der Pole-Position in die Wertungsläufe zum 8. Lauf der MX2-Motocross-WM 2026 ins Rennen geht.

250 Ergebnis Hangtown:

  1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 2-2

  2. Julien Beaumer (USA), KTM, 4-3

  3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 1-9

  4. Cole Davies (NZL), Yamaha, 11-1

  5. Jo Shimoda (JPN), Honda, 3-6

  6. Nick Romano (USA), Kawasaki, 7-4

  7. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 9-5

  8. Chance Hymas (USA), Honda, 5-12

  9. Carson Mumford (USA), KTM, 8-11

  10. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 6-13

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250 Tabellenstand Nach Event 2 von 11:

  1. Seth Hammaker (USA), 85 Punkte

  2. Levi Kitchen (USA), 78 (-7)

  3. Julien Beaumer (USA), 71 (-14)

  4. Cole Davies (NZL), 70 (-15)

  5. Jo Shimoda (JPN), 69 (-16)

  6. Nick Romano (USA), 61 (-24)

  7. Chance Hymas (USA), 56 (-29)

  8. Maximus Vohland (USA), 49 (-36)

  9. Carson Mumford (USA), 48 (-37)

  10. Ryder DiFrancesco (USA), 47 (-38)

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Cole Davies

Placeholder - Racer

Cole Davies

37

18

36:03,171

1:56,708

25

02

Placeholder - Racer

Levi Kitchen

Placeholder - Racer

Levi Kitchen

47

18

+9,337

1:58,626

22

03

Julien Beaumer

Julien Beaumer

13

18

+22,719

1:59,182

20

04

Placeholder - Racer

Nicholas Romano

Placeholder - Racer

Nicholas Romano

141

18

+25,963

1:59,544

18

05

Placeholder - Racer

Maximus Vohland

Placeholder - Racer

Maximus Vohland

19

18

+29,267

1:59,831

17

06

Placeholder - Racer

Jo Shimoda

Placeholder - Racer

Jo Shimoda

30

18

+30,479

1:59,531

16

07

Placeholder - Racer

Michael Mosiman

Placeholder - Racer

Michael Mosiman

23

18

+34,419

2:00,622

15

08

Placeholder - Racer

Ryder DiFrancesco

Placeholder - Racer

Ryder DiFrancesco

34

18

+35,845

1:59,613

14

09

Placeholder - Racer

Seth Hammaker

Placeholder - Racer

Seth Hammaker

10

18

+37,177

1:59,702

13

10

Deacon Denno

Deacon Denno

199

18

+50,760

2:00,274

12

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