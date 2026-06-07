Hangtown: Levi Kitchen (Kawasaki) siegt, Hammaker bleibt Tabellenführer

2. Lauf der US Nationals der 250er-Klasse in Hangtown: Der meisterschaftsführende Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker war im kombinierten Qualifying der Schnellste und startete in den ersten Lauf von der Pole-Position vor Ryder DiFrancesco (Husqvarna) und HRC-Werksfahrer Jo Shimoda.

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Kombiniertes Qualifying Hangtown:

Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 1:52.621 Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +0.250 Jo Shimoda (JPN), Honda, +0.329 Cole Davies (NZL), Yamaha, +0.425 Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +0.437 Chance Hymas (USA), Honda, +0.947

Hammaker gewinnt ersten Lauf souverän

Polesetter Hammaker zog im ersten Lauf den Holeshot. Der australische Supercross-Ostküsten-Champion Cole Davies (Yamaha) ging in der ersten Runde zu Boden und fiel zurück. Levi Kitchen und Jo Shimoda duellierten sich bis zum Schluss im Kampf um Platz 3. Am Ende setzte sich Kitchen durch, Shimoda wurde Dritter.

Massencrash im zweiten Lauf

Nach dem Start zum zweiten Lauf kam es zu einem Massencrash, in den auch der Sieger des ersten Laufs, Seth Hammaker, verwickelt war. Außerdem gingen Jo Shimoda, Nate Thrasher, Casey Cochran, Dax Bennick und zahlreiche weitere Fahrer zu Boden.

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Nach dem Start zum zweiten Lauf kam es in Hangtown zu einem Massencrash Foto: AMA Nach dem Start zum zweiten Lauf kam es in Hangtown zu einem Massencrash © AMA

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Laufsieg für Cole Davies

Cole Davies kam unbeschadet durch die erste Kurve, zog den Holeshot und legte an der Spitze ein hohes Tempo vor. Levi Kitchen, der sich ebenfalls vom Chaos der ersten Kurve heraushalten konnte, arbeitete sich schnell nach vorne und übernahm den zweiten Platz. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Davies aber schon so weit abgesetzt, dass Kitchen ihn nicht mehr erreichen konnte.

Kitchen wurde Tagessieger

Auf Platz 2 befand sich Kitchen auf Kurs zum Tagessieg. Er ging kein unnötiges Risiko ein und gab sich mit Platz 2 zufrieden. Er gewann das Hangtown Classic mit einem 2-2-Ergebnis.

Julien Beaumer auf Platz 3

Julien Beaumer (KTM) machte in den ersten Runden des zweiten Laufs ebenfalls viel Boden gut. Er kämpfte sich bis auf Platz 3 nach vorne und sicherte sich mit einem 4-3-Ergebnis den zweiten Podiumsrang.

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Aufholjagd von Hammaker

Nach seinem Crash in der ersten Kurve startete der Sieger des ersten Laufs, Seth Hammaker, eine Aufholjagd vom Ende des Feldes. Mit Platz 9 erreichte er noch das Podium. Laufsieger Cole Davies wurde mit einem 11-1-Ergebnis Vierter der Gesamtwertung und Jo Shimoda beendete den Tag mit einem 3-6-Ergebnis auf Platz 5.

Lage an der Tabellenspitze

Nach seinem Crash in der ersten Kurve des zweiten Laufs büßte Seth Hammaker zunächst seine Tabellenführung ein, doch am Ende verteidigte er seinen Platz an der Sonne. Hammaker führt die Tabelle mit einem Vorsprung von 7 Punkten vor Hangtown-Sieger Levi Kitchen an. Der beim Saisonauftakt in Pala überraschend starke Caden Dudney, der nach dem ersten Rennen auf Tabellenplatz 2 rangierte, beendete den Tag in Hangtown mit einem 22-20-Ergebnis und fiel in der Tabelle von Platz 2 auf 12 zurück. Julien Beaumer rückte von Tabellenplatz 5 auf 3 vor.

Nächstes Rennen: Thunder Valley Mit Sacha Coenen

In der kommenden Woche geht es in Thunder Valley (Colorado) mit dem 3. Meisterschaftslauf weiter und dort wird MX2-WM-Leader Sacha Coenen (KTM) erwartet, der am heutigen Sonntag (7. Juni) im lettischen Kegums von der Pole-Position in die Wertungsläufe zum 8. Lauf der MX2-Motocross-WM 2026 ins Rennen geht.

250 Ergebnis Hangtown:

Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 2-2 Julien Beaumer (USA), KTM, 4-3 Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 1-9 Cole Davies (NZL), Yamaha, 11-1 Jo Shimoda (JPN), Honda, 3-6 Nick Romano (USA), Kawasaki, 7-4 Maximus Vohland (USA), Yamaha, 9-5 Chance Hymas (USA), Honda, 5-12 Carson Mumford (USA), KTM, 8-11 Kayden Minear (AUS), Yamaha, 6-13

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250 Tabellenstand Nach Event 2 von 11: