Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. US-Cross

  4. /

  5. US-Motocross 250

  6. /

  7. News

Werbung

Ironman: Cole Davies (Yamaha) ist 250-Champion, Julien gewinnt

Die Titelentscheidung in der 250er-Klasse der AMA Pro Motocross Championships fiel schon im ersten Lauf des Saisonfinales von Ironman zugunsten von Cole Davies. Levi Kitchen stürzte und fiel zurück.

US-Motocross 250

Cole Davies ist US Motocross Champion der 250er Klasse
Cole Davies ist US Motocross Champion der 250er Klasse
Foto: SMX
Cole Davies ist US Motocross Champion der 250er Klasse
© SMX

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Einen Tag nach seinem 19. Geburtstag konnte sich der neuseeländische Star-Racing-Yamaha-Werksfahrer Julien Beaumer seinen zweiten Titel in der Saison 2026 sichern. Im Frühjahr hatte er bereits die Supercross-Ostküstenmeisterschaften gewonnen.

Werbung

Werbung

Davies ging mit einem Vorsprung von 14 Punkten gegenüber seinem Verfolger Levi Kitchen ins Rennen. Kitchen war im Qualifying fast eine Sekunde langsamer und ging von Platz 6 aus ins Rennen.

Kombiniertes Qualifying 250 Ironman:

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 2:10.092

  2. Chance Hymas (USA), Honda, +0.413

  3. Drew Adams (USA), Kawasaki, +0.467

  4. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +0.718

  5. Caden Dudney (USA), Yamaha, +0.778

  6. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +0.902

Im Artikel erwähnt

Die Titelentscheidung fiel in der ersten Runde

Julien Beaumer zog den Holeshot vor Cole Davies und Chance Hymas. Hymas ging an Julien Beaumer vorbei in Führung. Levi Kitchen startete nur im Bereich von Platz 11 und stürzte schon in der ersten Runde. Das gesamte Feld fuhr an ihm vorbei. Der Pro-Circuit-Kawasaki-Werksfahrer startete eine Aufholjagd, doch nach der Hälfte des Rennens stürzte er erneut und rutschte den Hang herunter. Danach konnte er sein Motorrad nicht starten. Kitchen musste das Rennen aufgeben und das bedeutete, dass er den Titelkampf verloren hatte. Hymas gewann den ersten Lauf vor Beaumer und Davies war damit 250er-Champion!

Werbung

Werbung

Lauf 2 war für Davies nur noch Formsache

Levi Kitchen erschien nicht zum zweiten Lauf. Yamaha-Rookie Landen Gordon zog den Holeshot vor seinen Teamkollegen Kayden Minear und Cole Davies. Der Sieger des ersten Laufs, Chance Hymas, stürzte bereits in der Anfangsphase. Davies übernahm noch in der ersten Runde die Führung, doch Julien Beaumer war nach einem Start auf Platz 6 nicht aufzuhalten. Er überholte Davies, der sich nach dem vorzeitigen Titelgewinn zurückfallen ließ. Auch Ryder DiFrancesco und der nach seinem Sturz stark zurückgekehrte Hymas zogen am Neuseeländer vorbei.

Davies ließ sich bis auf Platz 13 zurückfallen. Beaumer gewann den Lauf und mit 2-1 auch die Tageswertung. Hymas wurde mit einem 1-2-Ergebnis Zweiter.

Das 250er Podium in Ironman, Beaumer gewann vor Hymas und Di Francesco
Das 250er Podium in Ironman, Beaumer gewann vor Hymas und Di Francesco
Foto: SMX
Das 250er Podium in Ironman, Beaumer gewann vor Hymas und Di Francesco
© SMX

Pechvogel Kitchen fiel auf Platz 3 zurück

Levi Kitchen, der vor dem Rennen noch intakte Titelchancen hatte, ging in Ironman komplett leer aus und fiel in der Tabelle sogar noch auf Platz 3 zurück.

Werbung

Werbung

Ergebnis Ironman 250:

  1. Julien Beaumer (USA), KTM, 2-1, 47 Punkte

  2. Chance Hymas (USA), Honda, 1-2, 47 Punkte

  3. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 7-3, 34, (-13)

  4. Landen Gordon (USA), Yamaha, 5-6, 31, (-16)

  5. Pierce Brown (USA), Yamaha, 6-7, 29, (-18)

  6. Drew Adams (USA), Kawasaki, 9-5, 28, (-19)

  7. Cole Davies (NZL), Yamaha, 3-13, 28, (-19)

  8. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 8-8, 26, (-21)

  9. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 15-4, 24, (-23)

  10. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 10-9, 23, (-24)

250 Endstand nach Event 11 von 11:

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 407 Punkte

  2. Julien Beaumer (USA), KTM, 369, (-38)

  3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 364, (-43)

  4. Chance Hymas (USA), Honda, 364, (-43)

  5. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 326, (-81)

  6. Kayden Minear (AUS), Yamaha, 297, (-110)

  7. Carson Mumford (USA), Honda, 244, (-163)

  8. Jo Shimoda (J), Honda, 194, (-213)

  9. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 192, (-215)

  10. Drew Adams (USA), Kawasaki, 181, (-226)

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Sprint

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Jorge Prado

Jorge Prado

26

16

35:24,873

2:09,710

25

02

Haiden Deegan

Haiden Deegan

38

16

+6,696

2:10,145

22

03

Jett Lawrence

Jett Lawrence

1

16

+15,740

2:11,236

20

04

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

96

16

+21,570

2:11,209

18

05

Eli Tomac

Eli Tomac

3

16

+31,003

2:13,023

17

06

RJ Hampshire

RJ Hampshire

24

16

+52,827

2:13,104

16

07

Garrett Marchbanks

Garrett Marchbanks

36

16

+1:05,932

2:14,363

15

08

Cooper Webb

Cooper Webb

2

16

+1:11,747

2:14,005

14

09

Aaron Plessinger

Aaron Plessinger

7

16

+1:20,397

2:15,405

13

10

Justin Barcia

Justin Barcia

51

16

+1:25,325

2:15,072

12

Events

Alle US-Motocross 250 Events
  • Vergangen

    Spring Creek

    Spring Creek Motocross Park, USA
    17.–18.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Washougal

    Washougal Motocross Park, USA
    24.–25.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Unadilla

    Unadilla Valley Sports Center, USA
    14.–15.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Budds Creek

    Budds Creek Motocross Park, USA
    22.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Ironman

    Ironman Raceway, USA
    28.–29.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Spring Creek

    Spring Creek Motocross Park, USA
    17.–18.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Washougal

    Washougal Motocross Park, USA
    24.–25.07.2026
    Zum Event
  3. Vergangen

    Unadilla

    Unadilla Valley Sports Center, USA
    14.–15.08.2026
    Zum Event
  4. Vergangen

    Budds Creek

    Budds Creek Motocross Park, USA
    22.08.2026
    Zum Event
  5. Vergangen

    Ironman

    Ironman Raceway, USA
    28.–29.08.2026
    Zum Event

US-Cross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM