Ironman: Cole Davies (Yamaha) ist 250-Champion, Julien gewinnt

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Lawrence und Davies sind Champions. So gehts jetzt mit den Playoffs weiter
Die Titelentscheidung in der 250er-Klasse der AMA Pro Motocross Championships fiel schon im ersten Lauf des Saisonfinales von Ironman zugunsten von Cole Davies. Levi Kitchen stürzte und fiel zurück.
Einen Tag nach seinem 19. Geburtstag konnte sich der neuseeländische Star-Racing-Yamaha-Werksfahrer Julien Beaumer seinen zweiten Titel in der Saison 2026 sichern. Im Frühjahr hatte er bereits die Supercross-Ostküstenmeisterschaften gewonnen.
Davies ging mit einem Vorsprung von 14 Punkten gegenüber seinem Verfolger Levi Kitchen ins Rennen. Kitchen war im Qualifying fast eine Sekunde langsamer und ging von Platz 6 aus ins Rennen.
Cole Davies (NZL), Yamaha, 2:10.092
Chance Hymas (USA), Honda, +0.413
Drew Adams (USA), Kawasaki, +0.467
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +0.718
Caden Dudney (USA), Yamaha, +0.778
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +0.902
Julien Beaumer zog den Holeshot vor Cole Davies und Chance Hymas. Hymas ging an Julien Beaumer vorbei in Führung. Levi Kitchen startete nur im Bereich von Platz 11 und stürzte schon in der ersten Runde. Das gesamte Feld fuhr an ihm vorbei. Der Pro-Circuit-Kawasaki-Werksfahrer startete eine Aufholjagd, doch nach der Hälfte des Rennens stürzte er erneut und rutschte den Hang herunter. Danach konnte er sein Motorrad nicht starten. Kitchen musste das Rennen aufgeben und das bedeutete, dass er den Titelkampf verloren hatte. Hymas gewann den ersten Lauf vor Beaumer und Davies war damit 250er-Champion!
Levi Kitchen erschien nicht zum zweiten Lauf. Yamaha-Rookie Landen Gordon zog den Holeshot vor seinen Teamkollegen Kayden Minear und Cole Davies. Der Sieger des ersten Laufs, Chance Hymas, stürzte bereits in der Anfangsphase. Davies übernahm noch in der ersten Runde die Führung, doch Julien Beaumer war nach einem Start auf Platz 6 nicht aufzuhalten. Er überholte Davies, der sich nach dem vorzeitigen Titelgewinn zurückfallen ließ. Auch Ryder DiFrancesco und der nach seinem Sturz stark zurückgekehrte Hymas zogen am Neuseeländer vorbei.
Davies ließ sich bis auf Platz 13 zurückfallen. Beaumer gewann den Lauf und mit 2-1 auch die Tageswertung. Hymas wurde mit einem 1-2-Ergebnis Zweiter.
Levi Kitchen, der vor dem Rennen noch intakte Titelchancen hatte, ging in Ironman komplett leer aus und fiel in der Tabelle sogar noch auf Platz 3 zurück.
Julien Beaumer (USA), KTM, 2-1, 47 Punkte
Chance Hymas (USA), Honda, 1-2, 47 Punkte
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 7-3, 34, (-13)
Landen Gordon (USA), Yamaha, 5-6, 31, (-16)
Pierce Brown (USA), Yamaha, 6-7, 29, (-18)
Drew Adams (USA), Kawasaki, 9-5, 28, (-19)
Cole Davies (NZL), Yamaha, 3-13, 28, (-19)
Kayden Minear (AUS), Yamaha, 8-8, 26, (-21)
Nate Thrasher (USA), Yamaha, 15-4, 24, (-23)
Michael Mosiman (USA), Yamaha, 10-9, 23, (-24)
Cole Davies (NZL), Yamaha, 407 Punkte
Julien Beaumer (USA), KTM, 369, (-38)
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 364, (-43)
Chance Hymas (USA), Honda, 364, (-43)
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 326, (-81)
Kayden Minear (AUS), Yamaha, 297, (-110)
Carson Mumford (USA), Honda, 244, (-163)
Jo Shimoda (J), Honda, 194, (-213)
Michael Mosiman (USA), Yamaha, 192, (-215)
Drew Adams (USA), Kawasaki, 181, (-226)
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