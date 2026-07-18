Spring Creek: Julien Beaumer (KTM) holt seinen ersten US-Nationals-Sieg

7. Lauf der US Nationals in Millville (Minnesota) auf dem Spring Creek Raceway. Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Drew Adams war im Qualifying der Schnellte vor seinem Teamkollegen Levi Kitchen und Tabellenführer Cole Davies.

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Kombiniertes Qualifying 250:

Drew Adams (USA), Kawasaki, 1:57.950 Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +0.198 Cole Davies (NZL), Yamaha, +1.529 Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +1.803 Michael Mosiman (USA), Yamaha, +2.219 Julien Beaumer (USA), KTM, +2.234

2 Massenstürze im ersten Lauf

Der erste Lauf begann gleich mit zwei haarsträubenden Crashes: Zunächst überschlug sich Casey Cochran (Husqvarna) in der ersten Kurve. Danach kollidierten die beiden Star Racing Yamaha-Piloten Carson Wood und Cole Davies bei hoher Geschwindigkeit und rissen mehrere Fahrer mit zu Boden. Carson Wood verlor die Kontrolle über sein Motorrad, strauchelte und kreuzte die Linie von Davies, so dass beide abflogen und weitere Fahrer zu Boden rissen. Betroffen waren unter anderem die Titelaspiranten Levi Kitchen (Kawasaki) und Tabellenführer Cole Davies (Yamaha), die zwar das Rennen fortsetzen konnte, aber durch den Crash weit zurückgefallen waren und eine Aufholjagd starten mussten, wobei sie sich gegenseitig zu Höchstleistungen anstachelten.

Erster Karriere-Laufsieg für Julien Beaumer

Kayden Minear (Yamaha) übernahm die frühe Führung vor Parker Ross (Yamaha) und Michael Mosiman (Husqvarna). Red Bull KTM Werksfahrer Julien Beaumer konnte sich vom Chaos der ersten Runde fernhalten und startete im Bereich der Top-6. Michael Mosiman übernahm nach 10 Minuten die Führung. Beaumer kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne und erreichte nach Ablauf der 30-Minuten-Renndistanz den führenden Mosiman, während Cole Davies das Rennen nach der Hälfte der Distanz mit technischem Defekt frustriert aufgeben musste. In den letzten beiden Runden setzte Beaumer zum entscheidenden Endspurt an und setzte Mosiman unter Druck. Mosiman beging einen Fehler, indem er den Leerlauf einlegte und Beaumer konnte diese Situation zu seinen Gunsten nutzen. Beaumer holte seinen ersten Laufsieg mit einem knappen Vorsprung vor Michael Mosiman, Kayden Minear und Nate Thrasher. Levi Kitchen kam nach seiner Aufholjagd auf dem 8.Platz ins Ziel.

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Laufsieg Hymas

Der Australier Kayden Minear gewann den Holeshot zum zweiten Lauf. Michael Mosiman, der im ersten Lauf noch um den Sieg gekämpft hatte, flog heftig ab, überschlug sich mehrfach und musste das Rennen aufgeben. Auch Cole Davies stürzte mehrfach, konnte aber das Rennen irgendwie auf Platz 13 bitter enttäuscht zu Ende bringen. Minear wurde bis auf Platz 6 durchgereicht und Levi Kitchen übernahm zwischenzeitlich die Führung. HRC-Werksfahrer Chance Hymas, der den ersten Lauf auf Platz 9 beendet hatte, arbeitete sich nach vorne, setzte sich gegen Levi Kitchen durch und holte den Laufsieg.

Erster Tagessieg für Julien Beaumer

Der Sieger des ersten Laufs, Julien Beaumer, kämpfte sich nach mäßigem Start im zweiten Lauf nach vorne, stürzte aber gegen Ende des zweiten Laufs im Kampf um Platz 3 im Duell gegen Carson Mumford. Am Ende reichte ein 1-4-Ergebnis für seinen ersten Tagessieg. Laufsieger Chance Hymas stand auf dem zweiten Podiumsrang der Tageswertung.

Lage an der Tabellenspitze

Cole Davies, der als Tabellenführer angereist war, hatte in Millville einen rabenschwarzen Tag. Nach seinem Ausfall im ersten Lauf und Platz 13 im zweiten Lauf holte er nur magere 9 Punkte und fiel in der Meisterschaftstabelle von Platz 1auf Rang 3 zurück, während Levi Kitchen nach seinem Abflug im ersten Lauf mehr als nur Schadensbegrenzung betreiben konnte. Mit einem 8-2-Ergebnis stand er am Ende auf dem 3. Podiumsrang, übernahm die Tabellenführung und hat vor dem 8. Lauf der US Nationals in Washougal einen Vorsprung von 24 Punkten.

Ergebnis Spring Creek 250

Julien Beaumer (USA), KTM, 1-4, 43 Punkte Chance Hymas (USA), Honda, 9-1, 37 (-6) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 8-2, 35 (-8) Kayden Minear (AUS), Yamaha, 3-6, 35 (-8) Carson Mumford (USA), KTM, 11-3, 30 (-13) Drew Adams (USA), Kawasaki, 7-7, 28 (-15) Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 5-10, 27 (-16) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 6-11, 25 (-18) Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 10-8, 25 (-18) Lux Turner (USA), Yamaha, 15-5, 22 (-21)

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Meisterschaftsstand nach Etappe 7 von 11: