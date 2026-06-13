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Thunder Valley: Jo Shimoda wird Tagessieger, Sacha Coenen gewinnt Lauf 2

Mit einem 3-2-Ergebnis gewann der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda die 3. Etappe der US Nationals der 250er-Klasse in Thunder Valley. Sacha Coenen (KTM) stürzte im ersten Lauf und gewann Moto-2.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Motocross 250

Jo Shimoda gewann das Rennen in Thunder Valley
Jo Shimoda gewann das Rennen in Thunder Valley
Foto: AMA
Jo Shimoda gewann das Rennen in Thunder Valley
© AMA

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Im Artikel erwähnt

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3. Etappe der US Nationals der 250er-Klasse in Thunder Valley (Colorado): Der neuseeländische Ostküsten-Supercross-Champion Cole Davies (Yamaha) brannte im Qualifying die beste Rundenzeit in den Boden. Der belgische Wildcard-Pilot und MX2-WM-Leader Sacha Coenen (KTM) beendete das Qualifying bei seinem US-Debüt auf Platz 2 vor Julien Beaumer (KTM).

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Kombiniertes Qualifying:

  1. Cole Davies (NZ), Yamaha, 2:04.463

  2. Sacha Coenen (B), KTM, +0.754

  3. Julien Beaumer (USA), KTM, +1.002

  4. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, +1.134

  5. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +1.323

  6. Michael Mosiman (USA), Yamaha, +1.911

Erster Lauf: 2 Stürze von Sacha Coenen

Seth Hammaker (Kawasaki) zog den Holeshot vor Julien Beaumer und Nick Romano (Kawasaki). Sacha Coenen startete im Bereich der Top-6, doch er kollidierte an einem Bergabsprung in der Luft mit einem Kontrahenten und stürzte. Damit fiel er aus dem Bereich der Top-20. Bei seiner Aufholjagd stürzte der Belgier erneut, fuhr danach zwar mit schnellen Rundenzeiten nach vorne, aber mehr als Platz 14 war unter diesen Umständen für ihn nicht drin.

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Im Artikel erwähnt

Laufsieg Kitchen

Levi Kitchen setzte sich in den letzten beiden Runden gegen Seth Hammaker durch und gewann den ersten Lauf. Jo Shimoda (Honda) wurde Dritter.

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Start-Ziel-Sieg von Sacha Coenen

Nach seinen beiden Stürzen im ersten Lauf und dem Podium seines Zwillingsbruders Lucas in der 450er-Klasse wollte es Sacha im zweiten Lauf unbedingt besser machen. Er zog den Holeshot, setzte sich umgehend vom Feld ab und gewann den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 7 Sekunden.

Massencrash in der ersten Kurve

In der ersten Kurve nach dem Start zum zweiten Lauf verursachte Levi Kitchen einen Massencrash, in den neben einigen anderen Fahrern auch Seth Hammaker verwickelt wurde. Sowohl Kitchen als auch Hammaker mussten eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten und erreichten am Ende auf den Plätzen 8 und 12 das Ziel. Jo Shimoda wurde hinter Sacha Coenen Zweiter und gewann mit einem 3-2-Ergebnis die Tageswertung. Levi Kitchen stand mit einem 1-5-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang und Nick Romano freute sich auf Gesamtrang 3 über sein erstes 250er-Podium seiner Karriere. Sacha Coenen verfehlte auf Rang 4 zwar das Siegerpodest, zeigte sich am Ende aber doch zufrieden: «Ich weiß jetzt, dass ich hier gewinnen kann», erklärte der Belgier. Sacha wird nun wieder nach Europa zurückkehren, um am kommenden Wochenende in Montevarchi (Italien) zum nächsten WM-Lauf anzutreten.

Ich weiß jetzt, dass ich hier gewinnen kann.»

Sacha Coenen

Sacha Coenen gewann den zweiten Lauf in Thunder Valley
Sacha Coenen gewann den zweiten Lauf in Thunder Valley
Foto: AMA
Sacha Coenen gewann den zweiten Lauf in Thunder Valley
© AMA

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Lage an der Tabellenspitze

Levi Kitchen und Seth Hammaker liegen nach 3 von 11 Etappen mit 117 Zählern punktgleich an der Tabellenspitze. Jo Shimoda verbesserte sich von Platz 5 auf Rang 3 und verkürzte seinen Rückstand zur Spitze von 16 auf 6 Punkte.

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Levi Kitchen

Placeholder - Racer

Levi Kitchen

47

16

34:42,328

2:08,439

25

02

Placeholder - Racer

Seth Hammaker

Placeholder - Racer

Seth Hammaker

10

16

+8,105

2:09,819

22

03

Placeholder - Racer

Jo Shimoda

Placeholder - Racer

Jo Shimoda

30

16

+21,476

2:09,418

20

04

Placeholder - Racer

Nicholas Romano

Placeholder - Racer

Nicholas Romano

141

16

+23,628

2:09,796

18

05

Placeholder - Racer

Michael Mosiman

Placeholder - Racer

Michael Mosiman

23

16

+24,320

2:09,305

17

06

Placeholder - Racer

Cole Davies

Placeholder - Racer

Cole Davies

37

16

+25,604

2:10,145

16

07

Julien Beaumer

Julien Beaumer

13

16

+32,201

2:10,013

15

08

Placeholder - Racer

Caden Dudney

Placeholder - Racer

Caden Dudney

82

16

+35,723

2:10,568

14

09

Placeholder - Racer

Ryder DiFrancesco

Placeholder - Racer

Ryder DiFrancesco

34

16

+42,471

2:11,013

13

10

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Enzo Temmerman

92

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+43,998

2:09,993

12

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