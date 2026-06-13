Thunder Valley: Jo Shimoda wird Tagessieger, Sacha Coenen gewinnt Lauf 2
Mit einem 3-2-Ergebnis gewann der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda die 3. Etappe der US Nationals der 250er-Klasse in Thunder Valley. Sacha Coenen (KTM) stürzte im ersten Lauf und gewann Moto-2.
3. Etappe der US Nationals der 250er-Klasse in Thunder Valley (Colorado): Der neuseeländische Ostküsten-Supercross-Champion Cole Davies (Yamaha) brannte im Qualifying die beste Rundenzeit in den Boden. Der belgische Wildcard-Pilot und MX2-WM-Leader Sacha Coenen (KTM) beendete das Qualifying bei seinem US-Debüt auf Platz 2 vor Julien Beaumer (KTM).
Kombiniertes Qualifying:
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Cole Davies (NZ), Yamaha, 2:04.463
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Sacha Coenen (B), KTM, +0.754
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Julien Beaumer (USA), KTM, +1.002
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Seth Hammaker (USA), Kawasaki, +1.134
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Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +1.323
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Michael Mosiman (USA), Yamaha, +1.911
Erster Lauf: 2 Stürze von Sacha Coenen
Seth Hammaker (Kawasaki) zog den Holeshot vor Julien Beaumer und Nick Romano (Kawasaki). Sacha Coenen startete im Bereich der Top-6, doch er kollidierte an einem Bergabsprung in der Luft mit einem Kontrahenten und stürzte. Damit fiel er aus dem Bereich der Top-20. Bei seiner Aufholjagd stürzte der Belgier erneut, fuhr danach zwar mit schnellen Rundenzeiten nach vorne, aber mehr als Platz 14 war unter diesen Umständen für ihn nicht drin.
Laufsieg Kitchen
Levi Kitchen setzte sich in den letzten beiden Runden gegen Seth Hammaker durch und gewann den ersten Lauf. Jo Shimoda (Honda) wurde Dritter.
Start-Ziel-Sieg von Sacha Coenen
Nach seinen beiden Stürzen im ersten Lauf und dem Podium seines Zwillingsbruders Lucas in der 450er-Klasse wollte es Sacha im zweiten Lauf unbedingt besser machen. Er zog den Holeshot, setzte sich umgehend vom Feld ab und gewann den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 7 Sekunden.
Massencrash in der ersten Kurve
In der ersten Kurve nach dem Start zum zweiten Lauf verursachte Levi Kitchen einen Massencrash, in den neben einigen anderen Fahrern auch Seth Hammaker verwickelt wurde. Sowohl Kitchen als auch Hammaker mussten eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten und erreichten am Ende auf den Plätzen 8 und 12 das Ziel. Jo Shimoda wurde hinter Sacha Coenen Zweiter und gewann mit einem 3-2-Ergebnis die Tageswertung. Levi Kitchen stand mit einem 1-5-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang und Nick Romano freute sich auf Gesamtrang 3 über sein erstes 250er-Podium seiner Karriere. Sacha Coenen verfehlte auf Rang 4 zwar das Siegerpodest, zeigte sich am Ende aber doch zufrieden: «Ich weiß jetzt, dass ich hier gewinnen kann», erklärte der Belgier. Sacha wird nun wieder nach Europa zurückkehren, um am kommenden Wochenende in Montevarchi (Italien) zum nächsten WM-Lauf anzutreten.
Ich weiß jetzt, dass ich hier gewinnen kann.»
Sacha Coenen
Lage an der Tabellenspitze
Levi Kitchen und Seth Hammaker liegen nach 3 von 11 Etappen mit 117 Zählern punktgleich an der Tabellenspitze. Jo Shimoda verbesserte sich von Platz 5 auf Rang 3 und verkürzte seinen Rückstand zur Spitze von 16 auf 6 Punkte.
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