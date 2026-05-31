AMA: Hunter Lawrence (HRC) gewinnt Saisonauftakt vor Jorge Prado (KTM)

Auftakt der US Nationals auf dem Fox Raceway in Pala (Kalifornien): Der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence war mit einer Rundenzeit von 2:16,8 im kombinierten Qualifying der Schnellste und startete von Pole. Der spanische Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado war in seiner schnellsten Runde auf Platz 2 knapp 0,7 Sekunden langsamer. Der nach langer Verletzungspause wieder angetretene Jett Lawrence wurde knapp hinter Prado Dritter.

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Kombiniertes Qualifying Pala:

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2:16.832 Jorge Prado (E), KTM, +0.629 Jett Lawrence (AUS), Honda, +0.682 Justin Cooper (USA), Yamaha, +1.337 Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, +1.947 Haiden Deegan (USA), Yamaha, +2.726 Chase Sexton (USA), Kawasaki, +3.439 Aaron Plessinger (USA), KTM, +3.512 Mikkel Haarup (DK), Triumph, +4.199 Eli Tomac (USA), KTM, +5.513

Drama für Tomac im ersten Lauf

Den Holeshot zum ersten Lauf zog der dänische Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup, der allerdings noch in der ersten Runde von Hunter Lawrence abgefangen wurde. Eli Tomac (KTM), der sich auf Platz 10 qualifiziert hatte, kollidierte in der Anfangsphase des Rennens mit Garrett Marchbanks, der auf der Außenlinie quer in eine Spurrinne einfädelte und unkontrolliert auf die Innenbahn wechselte, wo er voll in die Seite von Tomac krachte. Beide Fahrer gingen zu Boden. Marchbanks konnte das Rannen fortsetzen. Tomac rollte sich noch aus eigener Kraft aus dem Gefahrenbereich, blieb dann aber auf dem Hügel der Streckenbegrenzung auf dem Bauch liegen, wo er von der Medical Crew versorgt wurde.

Mikkel Haarup gewann den Start zum ersten Lauf Foto: AMA Mikkel Haarup gewann den Start zum ersten Lauf © AMA

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Sorge um Eli Tomac

Nach ersten Informationen war Tomac nach dem Crash ansprechbar. Ihm wurde eine Halskrause angelegt und er wurde in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Dort ergaben erste Scans, dass er sich zwar keine Knochenbrüche zugezogen habe, er aber nach Nackenprellungen stark angeschlagen sei.

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Duell zwischen Lawrence und Prado

Hunter Lawrence führte das Feld vor Jorge Prado an und die beiden setzten sich an der Spitze einige Sekunden vom Feld ab. Jett Lawrence und Haiden Deegan mussten sich zunächst im Bereich der Top-10 durch das Feld kämpfen - und genau das taten sie in einem harten Duell, was im Vorfeld der US-Nationals heiß diskutiert wurde. Die beiden Protagonisten schenkten sich nichts, kämpften hart um jeden Meter und verbesserten ihre Positionen. Später konnte sich Jett etwas von Deegan lösen und einen Puffer mehrere Fahrer zwischen sich und 'Dangerboy' aufbauen. Hunter Lawrence gewann den ersten 450er-Lauf mit einem Vorsprung von 8,7 Sekunden vor Jorge Prado, Justin Cooper, Jett Lawrence und Haiden Deegan. Valentin Guillod aus der Schweiz beendete das Rennen mit einer Runde Rückstand auf Platz 26.

Hunter Lawrence nicht zu stoppen

Hunter Lawrence zog den Holeshot zum zweiten Lauf vor Jorge Prado und Aaron Plessinger. Prado übernahm noch in der ersten Runde die Führung, doch schon in der nächsten Runde holte sich Hunter Lawrence die Führung in der Wellensektion zurück – im selben Streckenteil, an dem ihn zuvor Prado überholt hatte.

Chase Sexton stürzte übers Vorderrad und verlor einige Positionen auf Platz 8 hinter Haiden Deegan. Jett Lawrence rückte auf Platz drei vor und befand sich damit auf Podiumskurs, während Deegan auf Rang sechs lag. Valentin Guillod kam im zweiten Lauf auf Platz 39 ins Ziel.

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Erstes US-Outdoor-Podium für Jorge Prado

Hunter Lawrence gewann mit einem Vorsprung von 6 Sekunden vor Prado und gewann damit den Saisonauftakt. Jett Lawrence lag im Ziel nur 0,463 Sekunden hinter Prado auf Platz 3. Jorge Prado wurde mit 2-2 Gesamtzweiter und feierte damit sein erstes Podium bei den US Nationals. Jett Lawrence belegte mit 4-3 Rang drei der Tageswertung. In der kommenden Woche geht es in Hangtown mit der zweiten Meisterschaftsrunde weiter.

Hunter Lawrence gewann in Pala vor Jorge Prado und Jett Lawrence Foto: AMA Hunter Lawrence gewann in Pala vor Jorge Prado und Jett Lawrence © AMA

Ergebnisse US Nationals Pala, 450:

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-1 Jorge Prado (E), KTM, 2-2 Jett Lawrence (AUS), Honda, 4-3 Justin Cooper (USA), Yamaha, 3-6 Haiden Deegan (USA), Yamaha, 5-4 Chase Sexton (USA), Kawasaki, 7-5 R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 6-7 Aaron Plessinger (USA), KTM, 8-9 Dylan Ferrandis (F), Ducati, 9-10 Christian Craig (USA), Honda, 11-11 Mikkel Haarup (DK), Triumph, 10-14 Cooper Webb (USA), Yamaha, 13-13 Kyle Webster (AUS), Honda, 16-12 Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 28-8 Justin Barcia (USA), Ducati, 17-16

Tabellenstand nach Event 1 von 11:

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 50 Jorge Prado (E), KTM, 44, (-6) Jett Lawrence (AUS), Honda, 38, (-12) Justin Cooper (USA), Yamaha, 36, (-14) Haiden Deegan (USA), Yamaha, 35, (-15) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 32, (-18) R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 31, (-19) Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-23) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 25, (-25) Christian Craig (USA), Honda, 22, (-28) Mikkel Haarup (DK), Triumph, 20, (-30)

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