Antonio Cairoli (Ducati/Platz 12) über RedBud: «Am Ende war ich platt.»

Der neunfache Motocross-Weltmeister Antonio Cairoli wird auch in den USA verehrt und hoch geachtet. Sein Gastauftritt bei der 5. Etappe der US Nationals in RedBud am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages erregte entsprechende Aufmerksamkeit. Das Ducati-Werksteam ging in Michigan also gleich mit drei Motorrädern an den Start, denn auch Justin Barcia meldete sich nach seinen Rückenproblemen zurück. Ducati Corse startete mit Dylan Ferrandis, Justin Barcia und Antonio Cairoli.

Werbung

Werbung

Qualifying und Lauf 1

Antonio Cairoli beendete das kombinierte Qualifying, das noch unter schwierigen und teils schlammigen Verhältnissen stattfand, auf Platz 12. Sein Rückstand zur Bestzeit von Jett Lawrence (Honda) betrug 6,4 Sekunden. Nach dem Start zum ersten Lauf rangierte der 40-jährige Sizilianer auf Platz 13, doch ein Sturz warf ihn wieder auf Platz 19 zurück. Im weiteren Verlauf des Rennens kämpfte er sich auf den 11. Platz zurück, verlor aber am Ende wieder eine Position und wurde Zwölfter.

Im zweiten Lauf physisch am Limit

Nach dem Start zum zweiten Lauf rangierte Cairoli auf Platz 8 und fiel am Ende auf Rang 13 zurück. «Insgesamt war der Tag okay», meinte Cairoli nach dem Rennen. «Mein Ziel an diesem Wochenende war es, unter die Top 10 zu kommen. Das habe ich nicht erreicht, aber wir waren auch nicht sehr weit davon entfernt. Im ersten Lauf hatte ich einen kleinen Unfall, der mich etwas Zeit und Energie gekostet hat, aber ich kam vom 19. auf den 12. Platz nach vorne. Der Kurs war physisch sehr anspruchsvoll. Am Ende des zweiten Laufs war ich physisch ausgebrannt. Diese Woche setzen wir weiter auf Fitness und wir werden versuchen, am kommenden Wochenende in Southwick stärker abzuschneiden.»