Antonio Cairoli (Ducati/Platz 12) über RedBud: «Am Ende war ich platt.»
Die sizilianische Motocross-Legende Antonio Cairoli (Ducati) beendete die 6. Etappe der AMA Pro Motocross Championships in RedBud mit einem 12-13-Resultat auf Platz 12 der Tageswertung.
Der neunfache Motocross-Weltmeister Antonio Cairoli wird auch in den USA verehrt und hoch geachtet. Sein Gastauftritt bei der
Qualifying und Lauf 1
Antonio Cairoli beendete das kombinierte Qualifying, das noch unter schwierigen und teils schlammigen Verhältnissen stattfand, auf Platz 12. Sein Rückstand zur Bestzeit von Jett Lawrence (Honda) betrug 6,4 Sekunden. Nach dem Start zum ersten Lauf rangierte der 40-jährige Sizilianer auf Platz 13, doch ein Sturz warf ihn wieder auf Platz 19 zurück. Im weiteren Verlauf des Rennens kämpfte er sich auf den 11. Platz zurück, verlor aber am Ende wieder eine Position und wurde Zwölfter.
Im zweiten Lauf physisch am Limit
Nach dem Start zum zweiten Lauf rangierte Cairoli auf Platz 8 und fiel am Ende auf Rang 13 zurück. «Insgesamt war der Tag okay», meinte Cairoli nach dem Rennen. «Mein Ziel an diesem Wochenende war es, unter die Top 10 zu kommen. Das habe ich nicht erreicht, aber wir waren auch nicht sehr weit davon entfernt. Im ersten Lauf hatte ich einen kleinen Unfall, der mich etwas Zeit und Energie gekostet hat, aber ich kam vom 19. auf den 12. Platz nach vorne. Der Kurs war physisch sehr anspruchsvoll. Am Ende des zweiten Laufs war ich physisch ausgebrannt. Diese Woche setzen wir weiter auf Fitness und wir werden versuchen, am kommenden Wochenende in Southwick stärker abzuschneiden.»
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