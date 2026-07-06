Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. US-Cross

  4. /

  5. US-Motocross 450

  6. /

  7. News

Werbung

Antonio Cairoli (Ducati/Platz 12) über RedBud: «Am Ende war ich platt.»

Die sizilianische Motocross-Legende Antonio Cairoli (Ducati) beendete die 6. Etappe der AMA Pro Motocross Championships in RedBud mit einem 12-13-Resultat auf Platz 12 der Tageswertung.

US-Motocross 450

Antonio Cairoli in RedBud
Antonio Cairoli in RedBud
Foto: Ducati
Antonio Cairoli in RedBud
© Ducati

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der neunfache Motocross-Weltmeister Antonio Cairoli wird auch in den USA verehrt und hoch geachtet. Sein Gastauftritt bei der 5. Etappe der US Nationals in RedBud am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages erregte entsprechende Aufmerksamkeit. Das Ducati-Werksteam ging in Michigan also gleich mit drei Motorrädern an den Start, denn auch Justin Barcia meldete sich nach seinen Rückenproblemen zurück. Ducati Corse startete mit Dylan Ferrandis, Justin Barcia und Antonio Cairoli.

Werbung

Werbung

Qualifying und Lauf 1

Antonio Cairoli beendete das kombinierte Qualifying, das noch unter schwierigen und teils schlammigen Verhältnissen stattfand, auf Platz 12. Sein Rückstand zur Bestzeit von Jett Lawrence (Honda) betrug 6,4 Sekunden. Nach dem Start zum ersten Lauf rangierte der 40-jährige Sizilianer auf Platz 13, doch ein Sturz warf ihn wieder auf Platz 19 zurück. Im weiteren Verlauf des Rennens kämpfte er sich auf den 11. Platz zurück, verlor aber am Ende wieder eine Position und wurde Zwölfter.

Im zweiten Lauf physisch am Limit

Nach dem Start zum zweiten Lauf rangierte Cairoli auf Platz 8 und fiel am Ende auf Rang 13 zurück. «Insgesamt war der Tag okay», meinte Cairoli nach dem Rennen. «Mein Ziel an diesem Wochenende war es, unter die Top 10 zu kommen. Das habe ich nicht erreicht, aber wir waren auch nicht sehr weit davon entfernt. Im ersten Lauf hatte ich einen kleinen Unfall, der mich etwas Zeit und Energie gekostet hat, aber ich kam vom 19. auf den 12. Platz nach vorne. Der Kurs war physisch sehr anspruchsvoll. Am Ende des zweiten Laufs war ich physisch ausgebrannt. Diese Woche setzen wir weiter auf Fitness und wir werden versuchen, am kommenden Wochenende in Southwick stärker abzuschneiden.»

Im Artikel erwähnt

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

96

16

35:53,634

2:11,667

25

02

Jorge Prado

Jorge Prado

26

16

+11,229

2:09,928

22

03

Haiden Deegan

Haiden Deegan

38

16

+19,343

2:11,403

20

04

RJ Hampshire

RJ Hampshire

24

16

+27,346

2:13,928

18

05

Jett Lawrence

Jett Lawrence

1

16

+34,128

2:13,386

17

06

Garrett Marchbanks

Garrett Marchbanks

36

16

+55,839

2:14,676

16

07

Mikkel Haarup

Mikkel Haarup

31

16

+1:07,624

2:15,942

15

08

Cooper Webb

Cooper Webb

2

16

+1:21,070

2:15,512

14

09

Justin Barcia

Justin Barcia

51

16

+1:22,787

2:11,056

13

10

Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

14

16

+1:29,484

2:16,955

12

Events

Alle US-Motocross 450 Events
  • Vergangen

    High Point

    High Point Raceway, USA
    20.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    RedBud

    RedBud MX, USA
    04.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Southwick

    The Wick 338, USA
    11.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Spring Creek

    Spring Creek Motocross Park, USA
    18.07.2026
    Zum Event

  • Washougal

    Washougal Motocross Park, USA
    25.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    High Point

    High Point Raceway, USA
    20.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    RedBud

    RedBud MX, USA
    04.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Southwick

    The Wick 338, USA
    11.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Spring Creek

    Spring Creek Motocross Park, USA
    18.07.2026
    Zum Event

  5. Washougal

    Washougal Motocross Park, USA
    25.07.2026
    Zum Event

US-Cross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM