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Drama bei US Nationals in Southwick: Beide Coenen-Brüder verletzt!

Beide Coenen-Brüder stürzten bei ihrem Einsatz in Southwick (USA). Lucas stürzte im ersten 450er-Lauf nach Aufholjagd. Sacha stürzte im 2. 250er Lauf, lädierte sich die Schulter, siegte aber trotzdem.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Motocross 450

Sacha Coenen klagte im Ziel über Schmerzen im Schulterbereich
Sacha Coenen klagte im Ziel über Schmerzen im Schulterbereich
Foto: AMA
Sacha Coenen klagte im Ziel über Schmerzen im Schulterbereich
© AMA

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MXGP-WM-Leader Lucas Coenen stürzte bei seinem Wildcard-Einsatz in Southwick (USA) nach dem Start zum ersten Lauf der 450er Klasse in der ersten Kurve, konnte danach aber weiterfahren. Der 19-Jährige startete eine Aufholjagd durch das Feld bis auf Platz 4 und rangierte bereits wieder vor Jorge Prado (KTM). Zwei Minuten vor Rennende blockierte seine KTM an einem Sprung, so dass der Belgier heftig über den Lenker abflog. Lucas konnte zwar den Unfallort nach ein paar Minuten wieder auf eigenen Füßen in Richtung medical center verlassen, doch zum zweiten Lauf konnte er nicht erneut antreten.

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Der Crash von Lucas Coenen in Southwick
Der Crash von Lucas Coenen in Southwick
Foto: AMA
Der Crash von Lucas Coenen in Southwick
© AMA
Lucas Coenen saß nach seinem Crash am Streckenrand
Lucas Coenen saß nach seinem Crash am Streckenrand
Foto: AMA
Lucas Coenen saß nach seinem Crash am Streckenrand
© AMA

Sacha Coenen: Doppelsieg trotz Schulterverletzung

Schon im ersten Lauf der 250er Klasse geriet MX2-WM-Leader Sacha Coenen mehrfach in akute Sturzgefahr, kam aber irgendwie durch und gewann den ersten Lauf. Im zweiten Lauf startete er im Bereich von Platz 4, übernahm im Rennen die Spitze und fuhr am Ende einen Vorsprung von 15 Sekunden heraus. Es waren die letzten dreieinhalb Minuten angebrochen, als Sacha an einen Bergabsprung etwas zu weit nahm und über den Lenker abflog. Dabei verlor er seine Brille, so dass er die letzten Runden bei zahlreichen Überrundungen im Sand ohne Schutzbrille fahren musste. Aber er zog sich auch eine Schulterverletzung zu, biss auf die Zähne und fuhr weiter. Sein Vorsprung war groß genug, dass er trotz seiner Handicaps auch den zweiten Lauf gewinnen konnte und Tagessieger wurde. Im Zielbereich rief er seiner Crew zu: «I broke my collarbone». Zur Siegerehrung erschien der Belgier nicht, denn er musste wegen starker Schmerzen im Bereich der rechten Schulter ebenfalls das medical center aufsuchen. Sacha konnte im Zielbereich seinen rechten Arm nicht anheben.

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Der Crash von Sacha Coenen in Southwick
Der Crash von Sacha Coenen in Southwick
Foto: AMA
Der Crash von Sacha Coenen in Southwick
© AMA

Genaue Diagnosen stehen noch aus

Art und Schwere von Sachas Schulterverletzung sind im Moment noch nicht diagnostiziert. aber es ist zu befürchten, dass er sich tatsächlich das rechte Schlüsselbein gebrochen hat. Auch Details über die Verletzung von Lucas wurden noch nicht bekanntgegeben. Fakt ist nur, dass Lucas zum zweiten Lauf nicht antrat. Hoffen wir, dass die Verletzungen der beiden Coenen-Brüder keine Auswirkungen auf die WM haben werden und sie in der kommenden Woche in Foxhill (England) antreten können.

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