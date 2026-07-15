Eli Tomac (KTM) kehrt nach Nackenverletzung in den Wettkampf zurück

Nach seiner Nackenverletzung beim Auftakt der US Nationals in Pala wird Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac am kommenden Samstag beim Spring Creek National wieder am Start stehen. Tomac hatte sich bei einem Crash Bänder im Nackenbereich überstreckt und einen Muskelriss zugezogen. Dies geschah am 30. Mai. Die Rehabilitation hat 6 Wochen in Anspruch genommen.

Werbung

Werbung

Vorbereitung auf SMX Playoffs





Der Meisterschaftslauf in Spring Creek (Minnesota) markiert die 7. von 11 Meisterschafts-Etappen. Für den Ausgang der AMA Pro Motocross Meisterschaften hat seine Rückkehr keine Auswirkungen, aber der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist geeignet, dass er sich vor dem Beginn der SMX Playoffs im September rechtzeitig in Form bringt.