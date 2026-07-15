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Eli Tomac (KTM) kehrt nach Nackenverletzung in den Wettkampf zurück

KTM-Werksfahrer Eli Tomac wird am kommenden Samstag in Spring Creek (Minnesota) in den Wettbewerb der US Nationals zurückkehren. Er hatte sich beim Saisonauftakt in Pala Nackenverletzungen zugezogen.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Motocross 450

Eli Tomac kehrt in den Wettbewerb zurück
Eli Tomac kehrt in den Wettbewerb zurück
Foto: Align Media
Eli Tomac kehrt in den Wettbewerb zurück
© Align Media

Im Artikel erwähnt

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Nach seiner Nackenverletzung beim Auftakt der US Nationals in Pala wird Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac am kommenden Samstag beim Spring Creek National wieder am Start stehen. Tomac hatte sich bei einem Crash Bänder im Nackenbereich überstreckt und einen Muskelriss zugezogen. Dies geschah am 30. Mai. Die Rehabilitation hat 6 Wochen in Anspruch genommen.

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Vorbereitung auf SMX Playoffs


Der Meisterschaftslauf in Spring Creek (Minnesota) markiert die 7. von 11 Meisterschafts-Etappen. Für den Ausgang der AMA Pro Motocross Meisterschaften hat seine Rückkehr keine Auswirkungen, aber der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist geeignet, dass er sich vor dem Beginn der SMX Playoffs im September rechtzeitig in Form bringt.

Im Artikel erwähnt

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