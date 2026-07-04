Hunter Lawrence (Honda) siegt in RedBud, Tony Cairoli auf Platz 12

US-Motocross 250 • Neu
Cole Davies (Yamaha) siegt in RedBud, Jo Shimoda (HRC) ist Tabellenführer
Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Hunter Lawrence (Honda) die 5. Etappe der US Nationals in RedBud vor Jorge Prado (KTM) und übernahm damit die Führung der US-Motocross-Meisterschaften.
5. Etappe der US Nationals in RedBud am 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit. Nach stürmischen Regenfällen am Freitag fand das Qualifying unter schlammigen Bedingungen statt. Im Verlaufe des Nachmittags trocknete die Strecke zwar ab, aber es bildeten sich tiefe Spurrinnen und außerhalb der Ideallinie entstanden tiefe Schlammlöcher.
HRC-Werksfahrer Jett Lawrence war im Qualifying der Schnellste. Der Titelverteidiger startete damit von der Pole-Position in den ersten Lauf. Der niederländische Wildcard-Pilot Roan van de Moosdijk (Kosak KTM) qualifizierte sich auf einem guten Platz 7 und Antonio Cairoli (Ducati) auf Platz 12 für das Rennen.
Jett Lawrence (AUS), Honda, 2:16.573
Haiden Deegan (USA), Yamaha, +0.245
Hunter Lawrence (AUS), Honda, +1.006
Jorge Prado (E), KTM, +1.599
R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, +2.398
Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, +3.469
Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +3.605
Dylan Ferrandis (F), Ducati, +4.705
Aaron Plessinger (USA), KTM, +5.143
Cornelius Toendel (N), Kawasaki, +5.781
Mikkel Haarup (DEN), Triumph, +6.398
Antonio Cairoli (I), Ducati, +6.401
Jorge Prado (KTM) zog den Holeshot vor den beiden australischen Lawrence-Brüdern. Aaron Plessinger (KTM) und Haiden Deegan (Yamaha) gingen in der ersten Kurve unabhängig voneinander zu Boden. Plessinger musste das Rennen danach angeschlagen aufgeben. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Rückkehrer Justin Barcia (Ducati) startete ebenfalls gut, ging aber später ebenfalls zu Boden.
Acht Minuten lang kämpften Jett Lawrence und Jorge Prado um die Führung, aber Hunter kam Jett immer näher, ging vorbei und übernahm schließlich auch die Führung. Hunter schien den Laufsieg über die Ziellinie bringen zu können, doch er stürzte in der letzten Runde, nachdem er einen Überrundeten überholt hatte. Damit erbte Jett den Laufsieg. Haiden Deegan konnte nach seinem Crash in der ersten Kurve noch vom Ende des Feldes bis auf Platz 10 nach vorne fahren.
Jorge Prado zog erneut den Holeshot und führte vor Haiden Deegan und Jett Lawrence. Zunächst strauchelte Deegan und konnte einen Crash gerade noch verhindern. Kurze Zeit später rutschte Jett in einer Linkskurve aus und stürzte. Der Sturz selbst war harmlos, aber er stand entgegen der Fahrtrichtung und musste mehrere Fahrer passieren lassen. Jett wollte seinen Fehler schnellstmöglich wieder wettmachen, doch er stürzte erneut, diesmal in einer Rechtskurve und fiel aus dem Bereich der Top-10. Entsprechend frustriert setzte der Titelverteidiger das Rennen fort und fuhr danach immerhin noch auf Platz 5 nach vorne, was am Ende für den 3. Platz auf dem Podium reichte.
Jorge Prado führte bis 3 Minuten vor Rennende, doch Hunter Lawrence startete einen Endspurt und ging am Spanier vorbei in Führung. Mit einem 1-2-Ergebnis wurde Hunter Lawrence Tagessieger und übernahm damit zugleich wieder die Tabellenführung. Wenn Jorge Prado seine Führung über die Ziellinie gerettet hätte, wäre es ein erster Tagessieg in den USA geworden. So musste er sich mit Platz 2 zufriedengeben.
Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk, der bei deinem US-Debüt den ersten Lauf nach Problemen nur auf Platz 35 beendet hatte, erreichte das Ziel im zweiten Lauf auf einem guten 11. Platz. Antonio Cairoli (Ducati) kam zweimal auf Platz 12 ins Ziel und wurde damit auch Gesamt-Zwölfter.
Nach 5 von 11 absolvierten Events hat nun Hunter Lawrence wieder die Tabellenführung mit einem knappen Vorsprung von 4 Punkten übernommen. In der kommenden Woche geht es in Southwick mit der 6. Etappe der US Nationals weiter.
Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-1
Jorge Prado (E), KTM, 3-2
Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-5
R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 4-4
Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 5-6
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 10-3
Mikkel Haarup (DEN), Triumph, 7-7
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 6-9
Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-8
Jordon Smith (USA), Triumph, 11-11
Antonio Cairoli (I), Ducati, 12-12
Hunter Lawrence (AUS), Honda, 227
Jett Lawrence (AUS), Honda, 224, (-3)
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 176, (-51)
Jorge Prado (E), KTM, 164, (-63)
R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 157, (-70)
Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 149, (-78)
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 126, (-101)
Mikkel Haarup (DEN), Triumph, 124, (-103)
Cooper Webb (USA), Yamaha, 111, (-116)
Aaron Plessinger (USA), KTM, 102, (-125)
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