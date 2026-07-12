Ian Harrison (KTM): «Wir sind unglaublich stolz auf die Coenen-Brüder»

Als MX2-WM-Leader Sacha Coenen nach seinem Sieg im zweiten Lauf von Southwick in den Zielbereich kam und vom Team gefeiert wurde, wiegelte er ab: «Ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen», sagte er und bat das Team, ihm den Helm abzunehmen, da er den rechten Arm nicht mehr heben konnte. Ein Sieg mit gebrochenem Schlüsselbein – das ist kaum zu glauben und auch kaum vorstellbar. Aber Motocrosser sind aus einem Holz geschnitzt, das sich ein normaler Mensch kaum vorstellen kann. Jeffrey Herlings hatte vergleichbare Situationen sogar schon mehrfach.

Werbung

Werbung

Präzedenzfälle in der Geschichte: Wer gewann mit Knochenbrüchen?

Am 16. Juni 2019 stürzte Jeffrey Herlings in der Aufwärmrunde. Arminas Jasikonis konnte nicht mehr ausweichen und überrollte seinen Fuß. Herlings gewann den Lauf. Später stellte sich heraus, dass dieser Fuß gebrochen war. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am 18. Juli 2021 in Oss: Ivo Monticelli sprang Herlings in den Rücken und brach ihm dabei das Schulterblatt. Herlings setzte das Rennen mit gebrochenem Schulterblatt fort und gewann.

Sacha Coenen Foto: Align Media Sacha Coenen © Align Media

Was wir über Sachas Verletzung wissen

Ob sich Sacha in Southwick tatsächlich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hat, wurde offiziell noch nicht bestätigt. Team Manager Ian Harrison erklärte: «Wir sind unglaublich stolz auf Sacha. Er hat heute mit einem Doppelsieg gewonnen und das ist ein fantastisches Ergebnis. Er hatte einen Sturz und hat sich dabei die Schulter angeschlagen. Morgen wird er noch genauer untersucht. Ich bin wirklich beeindruckt, denn das war eine Leistung wie von einem Superhelden und ein großartiger Auftritt von ihm.»

Werbung

Werbung

Wer kehrte wie schnell nach Schlüsselbeinbrüchen zurück?

Simon Längenfelder brach sich am 5. Mai 2024 in Agueda das Schlüsselbein, wurde operiert, startete bereits eine Woche später wieder in Lugo und erreichte dort die Top-10. Max Nagl brach sich am 5. Juni 2010 in Saint-Jean-d'Angély das Schlüsselbein, wurde operiert und kehrte nach zwei Wochen in die WM zu seinem Heim-Grand-Prix zurück. Die Möglichkeit einer Rückkehr hängt stark von der Art des Bruchs ab. Handelt es sich um einen glatten Bruch, der mit Platten fixiert werden kann, kann es bei sofortiger OP schnell gehen. Nun befindet sich Sacha aber in den USA. Damit könnte ihm für den Fall einer OP wertvolle Zeit verlorengehen.

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen

Riskierte Sacha Coenen seine MX2-Titelchancen?

Das ist keinesfalls sicher. Erstens ist der Bruch selbst nicht bestätigt. Zweitens: Falls es ein Bruch ist, der operativ fixierbar ist, gibt es theoretisch die Chance, dass er am kommenden Wochenende in Foxhill wieder starten kann.

Riskierte Lucas Coenen seinen MXGP-Titel?

Schon der erste Crash von Lucas in der ersten Kurve des ersten 450er-Laufs war nicht ohne. Beim zweiten Crash, der zum Ausfall führte, soll sein Motor festgegangen sein, aber das ist offiziell nicht bestätigt (und wird vermutlich auch nicht bestätigt werden). Die Videobilder zeigen, dass sein Hinterrad während des Sprungs noch Spin hat. TV-Co-Moderator und Cross-Legende James Stewart erklärte den Crash anhand der TV-Bilder durch einen blockierenden Motor. Fakt ist, dass Lucas nach dem Crash etwas neben der Spur war, sich dann aber auf eigenen Füßen in Richtung Fahrerlager begeben konnte. Schwerwiegende Brüche können also mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Prellungen sind bekanntlich hartnäckig, aber die Jungs sind tough. Die große Frage ist, ob er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Diese könnte zum Problem werden, denn der Rennarzt in Foxhill wird sich über seinen Zustand ganz sicher sein eigenes Bild machen wollen. Wenn er Anzeichen einer Gehirnerschütterung erkennt, kann Lucas einen Start in England vergessen.

Lucas Coenen in Southwick Foto: Align Media Lucas Coenen in Southwick © Align Media

Werbung

Werbung

Ian Harrison über Lucas Coenen

«Lucas zeigte bereits im Training enormes Tempo, stürzte dann jedoch im ersten Lauf und schlug dabei heftig ein. Wir haben ihn und das Motorrad zurück zum Truck gebracht und überprüften die Maschine, um sicherzugehen, dass nichts beschädigt ist. Anschließend entschied er sich gegen einen Start im zweiten Lauf. Das kann ich nachvollziehen, denn schon am kommenden Wochenende steht für ihn der nächste Grand Prix an und er führt die Weltmeisterschaft an. Deshalb verstehe ich diese Entscheidung vollkommen und bin froh, dass die beiden überhaupt hierhergekommen sind. Sie haben definitiv ihr Bestes gegeben. Man kann nicht sagen, dass sie sich geschont oder etwas zurückgehalten hätten. Es war ein großartiger Tag mit ihnen.»