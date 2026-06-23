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Jett Lawrence (HRC) zeigt Haiden Deegan den Mittelfinger und wird bestraft

HRC-Werksfahrer Jett Lawrence zeigte Haiden Deegan im Training von High Point den Mittelfinger. Daraufhin wurde er mit einer Geldstrafe und einem Eintrag in sein Punkteregister bestraft.

US-Motocross 450

Jett Lawrence zeigte Haiden Deegan in High Point den Mittelfinger
Jett Lawrence zeigte Haiden Deegan in High Point den Mittelfinger
Foto: AMA
Jett Lawrence zeigte Haiden Deegan in High Point den Mittelfinger
© AMA

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Die AMA erklärte: «Nach unserer Überprüfung wurde festgestellt, dass Fahrer #1 (Jett Lawrence) gegen den Verhaltenskodex verstoßen hat, indem er während des Wettbewerbs eine obszöne Handgeste verwendet hat. Fahrer #1 (Jett Lawrence) erhielt einen Punkt auf das Strafregister seiner Lizenz sowie eine Geldstrafe.» Die genaue Höhe des Betrages wurde nicht genannt. Insider gehen davon aus, dass sie zwischen 250 und 1000 US-Dollar liegt.

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AMA Punkteregister

Mit steigender Punktzahl auf der Lizenz drohen den AMA-Fahrern höhere Geld-, Bewährungs- oder Startplatzstrafen. Im schlimmsten Fall droht eine Sperre. Davon ist Jett Lawrence nach diesem Zwischenfall aber noch weit entfernt.

Zur Vorgeschichte

Jett war im Training von High Point gestürzt. Haiden Deegan fuhr am gerade wieder aufgestandenen Australier vorbei und Jett zeigte ihm beim Vorbeifahren den Mittelfinger. Davor gab es noch einen weiteren Zwischenfall: Als Haiden bemerkte, dass Jett hinter ihm auftauchte, suchte er eine Stelle mit losem Untergrund und riss das Gas voll auf. Jett bekam den Sandstrahl komplett ab. Daraufhin konterte Jett, überholte Haiden und revanchierte sich mit einer ähnlichen Aktion. Nachdem er gestürzt war, zeigte er den Mittelfinger. In der Pressekonferenz nach dem Rennen behauptete Jett, er habe nur seinen Reifen reinigen wollen, um mehr Grip zu haben. Besonders Haiden Deegan betrachtet den Zickenalarm gegen Jett als Teil ihrer Marketing-Strategie: Aufmerksamkeit um jeden Preis.

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