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Jett Lawrence siegt in Unadilla und übernimmt die Meisterschaftsführung

Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence gewann das Unadilla National mit einem 2-1-Ergebnis vor dem starken Jorge Prado (KTM, 3-2) und übernahm damit die Meisterschaftsführung.

US-Motocross 450

Das 450er-Podium von Unadilla
Das 450er-Podium von Unadilla
Foto: AMA
Das 450er-Podium von Unadilla
© AMA

Im Artikel erwähnt

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9. Lauf der AMA Pro Motocross Championships in Unadilla: Jett und Hunter Lawrence dominierten das Zeittraining und starteten von den Plätzen 1 und 2 in den ersten Lauf. Die Rundenzeit des spanischen Red-Bull-KTM-Werksfahrers Jorge Prado war auf Platz 3 nur 0,7 Sekunden langsamer. 'Dangerboy' Haiden Deegan (Yamaha) qualifizierte sich auf Platz 4.

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Kombiniertes Qualifying:

  1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2:12.122

  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, +0.464

  3. Jorge Prado (E), KTM, +0.720

  4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, +0.851

  5. Justin Cooper (USA), Yamaha, +2.491

  6. Jed Beaton (AUS), Yamaha, +2.745

  7. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, +3.021

  8. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, +3.596

  9. Eli Tomac (USA), KTM, +3.673

  10. Jordon Smith (USA), Triumph, +4.065

  11. Dylan Ferrandis (F), Ducati, +4.612

Lauf 1: Hunter Lawrence siegt souverän

Haiden Deegan zog den Holeshot vor Hunter Lawrence, doch Hunter konterte noch in der ersten Runde. Auch Jett attackierte Deegan, doch Haiden strauchelte, sodass es zur Kollision kam. In der folgenden Linkskehre ging Jett zu Boden und fiel zunächst auf Platz 5 zurück. Jorge Prado, dessen KTM-Werksvertrag erst gestern verlängert worden war, zeigte sich angriffslustig und überholte ebenfalls Deegan. Jett schloss die Lücke zu Deegan und es kam wie es kommen musste: Die beiden Kontrahenten lieferten sich ein Scharmützel, bei dem sich am Ende Jett durchsetzte. Später konnte Jett auch noch Prado überholen, als dieser von Überrundeten aufgehalten wurde. Hunter Lawrence konnte an der Spitze unangefochten seine Runden abspulen. Er gewann den ersten Lauf souverän vor seinem Bruder Jett und Jorge Prado.

Im Artikel erwähnt

Jett Lawrence stürzte im ersten Lauf von Unadilla nach Kollision mit Deegan
Jett Lawrence stürzte im ersten Lauf von Unadilla nach Kollision mit Deegan
Foto: AMA
Jett Lawrence stürzte im ersten Lauf von Unadilla nach Kollision mit Deegan
© AMA

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Lauf 2: Heftiger Abflug von Hunter Lawrence

Hunter Lawrence zog den Holeshot zum zweiten Lauf. Es entwickelte sich ein Dreikampf zwischen den Lawrence-Brüdern und Jorge Prado. Jett übernahm die Spitze und Prado zog wenig später ebenfalls an Hunter vorbei auf Platz 2.

Hunter Lawrence stürzte im zweiten Lauf von Unadilla
Hunter Lawrence stürzte im zweiten Lauf von Unadilla
Foto: AMA
Hunter Lawrence stürzte im zweiten Lauf von Unadilla
© AMA

Crash von Hunter Lawrence

Hunter sprang vor der Steilabfahrt quer ab, stürzte und rollte den gesamten Hügel hinab. Der Australier kroch den Berg wieder hinauf und versuchte, das Rennen mit verbogenem Bike fortzusetzen. Nach zwei Runden musste er jedoch das Rennen mit dem Wissen aufgeben, dass dieser Ausfall ihm sehr wahrscheinlich den Titel gekostet hat. Der Sieger des ersten Laufs wurde nur als 39. gewertet und blieb damit ohne Punkte.

Tagessieg für Jett Lawrence

Jett Lawrence gewann den 2. Lauf mit einem Vorsprung von 10,7 Sekunden vor dem erneut gut aufgelegten Jorge Prado und sicherte sich mit 2-1 seinen vierten Gesamtsieg der Saison. Prado wurde mit 3-2-Ergebnis Zweiter der Gesamtwertung und markierte damit seine persönliche Saisonbestleistung. Prado stand in Unadilla zum dritten Mal in diesem Jahr auf dem Podium. Haiden Deegan wurde mit einem 4-3-Ergebnis Dritter.

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Lage an der Tabellenspitze

Durch Hunters Ausfall wechselte in Unadilla die Meisterschaftsführung. Jett Lawrence führt nach 9 von 11 Events mit einem Vorsprung von 10 Punkten. In der kommenden Woche geht es in Budds Creek in die vorletzte Meisterschaftsrunde.

Was sonst noch passierte

Der angeschlagene Kawasaki-Werksfahrer Garrett Marchbanks konnte auf Gesamtrang 4 mehr als Schadensbegrenzung betreiben, während sein Teamkollege Cornelius Toendel mit den Plätzen 16 und 17 enttäuschte. Der Norweger konnte nichts aus seiner Chance machen und wird seinen Platz im Kawasaki-Werksteam wohl wieder verlieren. Mikkel Haarup ist nach seinem Nasenbeinbruch ebenfalls noch nicht fit und verfehlte die Top-10. Red-Bull-KTM-Werksfahrer Eli Tomac (KTM) erwischte im ersten Lauf einen guten Start und lag zunächst auf Rang 4 hinter Haiden Deegan. Jorge Prado überholte ihn anschließend. Am Ende verlor Tomac weitere Positionen und kam auf Rang 7 ins Ziel. Im zweiten Lauf kam er dagegen nur auf Rang 14 ins Ziel.

Woher kam plötzlich Jed Beaton?

Der frühere australische MX2-WM-Pilot und australische MX1-Champion Jed Beaton, der die letzten 3 Events der US Nationals mit einer Wildcard bestreiten wird, präsentierte sich in Unadilla überraschend stark. Beaton überraschte in Unadilla mit Top-10-Ergebnissen in beiden Rennen.

450-Ergebnis, Unadilla:

  1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-1

  2. Jorge Prado (E), KTM, 3-2

  3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 4-3

  4. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 5-4

  5. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 6-8

  6. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 9-6

  7. Jed Beaton (AUS), Yamaha, 10-9

  8. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-39

  9. Justin Cooper (USA), Yamaha, 8-12

  10. Justin Barcia (USA), Ducati, 14-7

  11. Eli Tomac (USA), KTM, 7-14

  12. Cooper Webb (USA), Yamaha, 12-10

  13. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 13-11

  14. Mark Fineis (USA), Kawasaki, 21-5

  15. Benny Bloss (USA), Beta, 15-13

  16. Cornelius Tändeln (N), Kawasaki, 16-17

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450-Stand nach Event 9 von 11:

  1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 402 Punkte

  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 392, (-10)

  3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 336, (-66)

  4. Jorge Prado (E), KTM, 311, (-91)

  5. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 282, (-120)

  6. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 243, (-159)

  7. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 241, (-161)

  8. Cooper Webb (USA), Yamaha, 201, (-201)

  9. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 189, (-213)

  10. Justin Barcia (USA), Ducati, 174, (-228)

  11. Jordon Smith (USA), Triumph, 165, (-237)

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

96

16

34:59,555

2:15,928

02

Jett Lawrence

Jett Lawrence

1

16

+9,442

2:15,386

03

Jorge Prado

Jorge Prado

26

16

+15,960

2:15,130

04

Haiden Deegan

Haiden Deegan

38

16

+38,188

2:15,444

05

Garrett Marchbanks

Garrett Marchbanks

36

16

+55,258

2:18,129

06

RJ Hampshire

RJ Hampshire

24

16

+59,041

2:18,249

07

Eli Tomac

Eli Tomac

3

16

+1:03,847

2:19,772

08

Justin Cooper

Justin Cooper

32

16

+1:16,209

2:20,582

09

Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

14

16

+1:22,691

2:20,615

10

Jed Beaton

Jed Beaton

209

16

+1:24,644

2:19,875

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