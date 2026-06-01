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Jorge Prado (KTM) nach Platz 2 in Pala: «Ein großartiger Start!»

Der Spanier Jorge Prado zeigte bei seinem ersten US-Motocross-Einsatz für das Team Red Bull KTM eine eindrucksvolle Leistung und zählt in der 450er-Klasse zu den Titelanwärtern.

US-Motocross 450

Jorge Prado
Jorge Prado
Foto: Align Media
Jorge Prado
© Align Media

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Das Auftakt-Meeting der prestigeträchtigen US-Motocross-Serie in Pala in Kalifornien brachte für KTM Höhen und Tiefen. Routinier Eli Tomac ging nach einem heftigen Abflug leer aus. Dafür setzte sich KTM-Rückkehrer Jorge Prado stark in Szene. Der 25-jährige Spanier kam auf der Red Bull KTM zweimal auf Platz 2 an und absolvierte sogar Führungsrunden.

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«Ich war von Beginn an konkurrenzfähig», freute sich Prado, der 2025 im Werksteam von Kawasaki eine Odyssee erlebte und in Pala am Samstag schon mit Platz 2 im Qualifying hinter Doppelsieger Hunter Lawrence (Honda) seine Ambitionen andeutete. «Es ist für mich ein großartiger Start in die Outdoor-Saison – es war einfach ein toller Renntag. Wir haben um die Spitze gekämpft und waren dann im zweiten Lauf in der Anfangsphase sogar in Führung.»

Prado weiß auch schon, wo er weiter ansetzen muss – hier geht es vor allem um die Anfangsphase in den Rennen: «Ich bin richtig glücklich! Ich denke, wir können darauf sehr gut aufbauen und werden auch weitere Lehren aus diesem Wochenende ziehen. Ich werde noch etwas fokussierter und aufmerksamer sein, wenn das Gatter das nächste Mal fällt.» Die nächste Station der US-Motocross-Serie wird in Hangtown abgehalten.

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Jorge Prado hinterließ einen starken Eindruck, als er in seinem typischen Stil zu Beginn von Lauf 2 in einer schnellen Rhythmuswellen-Sektion mit viel Speed an Hunter Lawrence vorbeiflog – eine Runde später folgte jedoch der Konter des Australiers. Zur Erinnerung: Prado hatte Im Sommer 2025 bei KTM über seinen Manager Oscar Lanza um eine Rückholaktion gebeten und auch zu seiner deutlichen Gagenkürzung zugestimmt.

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