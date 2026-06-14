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Kawasaki erklärt: Es war kein Defekt, Sexton bremste seinen Motor aus

Nach der Auswertung der Data Recordings stellte sich heraus, dass der Crash von Chase Sexton am Pressetag vor Thunder Valley nicht durch ein Motorproblem verursacht wurde. Sexton bremste den Motor aus

US-Motocross 450

Dan Fahie erklärt, wie es zu Chase Sextons Unfall kam
Dan Fahie erklärt, wie es zu Chase Sextons Unfall kam
Foto: Copyright Free
Dan Fahie erklärt, wie es zu Chase Sextons Unfall kam
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Unmittelbar nach seinem Crash während des Pressetages erklärte Kawasaki-Werksfahrer Chase Sexton, dass ein Motordefekt die Ursache seines Crashes war. Wenn der Motor während der Flugphase schlagartig blockiert, erhält das Motorrad einen Drehimpuls in Vorwärtsrichtung, der sich nicht mehr beherrschen lässt. So soll sein Abflug passiert sein. Nun stellt sich heraus: Es war anders.

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Bremseinsatz zur Flugbahnkorrektur

Besonders die Hinterradbremse wird von den Fahrern genutzt, um während der Flugphase die Motorradposition zu korrigieren. Ist das Vorderrad zu tief, so kann der Fahrer durch Vollgas die Front anheben. Wenn er auf die Bremse tritt, so erreicht er den gegenteiligen Effekt: Die Front kippt nach unten. Diese 'Kurskorrekturen' kann man im Motocross und Supercross häufig beobachten.

Auswertung der Daten

Kawasaki-Teamchef Dan Fahie erklärte, dass die Auswertung der Data Recordings zeigte, dass keine Fehlfunktion des Motors vorlag. Sexton hat aber während der Flugphase die Hinterradbremse betätigt, sodass sein Hinterrad blockierte und der Motor durch die Bremswirkung komplett abgewürgt wurde. Das wäre vermeidbar gewesen, wenn er die Kupplung gezogen hätte.

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Vielleicht hätten wir ihm sagen sollen, dass man den Motor abwürgt, wenn man auf die Bremse tritt.

Dan Fahie

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Knie verletzt

Chase Sexton konnte nach diesem Crash in Thunder Valley nicht antreten, weil sein Knie stark angeschwollen war. Er selbst hat sich zu dem Vorgang noch nicht erneut geäußert. In seinem ersten Statement nach dem Crash behauptete er, dass ein Bike-Problem die Ursache seines Sturzes war. Fahie reagierte mit Sarkasmus: «Vielleicht hätten wir ihm sagen sollen, dass man den Motor abwürgt, wenn man auf die Bremse tritt.»

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