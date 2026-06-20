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Kawasaki-Werksfahrer Chase Sexton fällt für den Rest der Saison 2026 aus

Chase Sexton hat bei seinem Crash beim Pressetag vor Thunder Valley einen Kreuzbandriss erlitten und wird für den Rest der Saison ausfallen. Damit scheint auch seine Kawasaki-Zeit vorbei zu sein.

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Chase Sexton fällt für den Rest der Saison 2026 aus
Chase Sexton fällt für den Rest der Saison 2026 aus
Foto: Kawasaki
Chase Sexton fällt für den Rest der Saison 2026 aus
© Kawasaki

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Chase Sexton wird sich einer Kreuzband-Operation unterziehen und das bedeutet das vorzeitige Ende seiner Saison 2026. Damit wird wahrscheinlich auch die Trennung zwischen Sexton und Kawasaki vollzogen. Zur Erinnerung: Sexton erklärte, dass sein Crash wegen eines Bike-Problems passiert sei, was vom Team bestritten wurde. Die Daten hätten gezeigt, dass er während des Sprungs den Motor ausgebremst hätte, was dann zum Sturz führte.

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Folgt jetzt die Trennung von Kawasaki?

Es wäre keine Überraschung, wenn Sexton den Hersteller für 2027 wechseln würde. «Nach all den Kämpfen dieses Jahres ist das wieder ein schwerer Rückschlag. Vor diesem Hintergrund werde ich die Gelegenheit nutzen, Dinge zu tun, zu denen ich sonst nicht komme.»

Erst Probleme mit KTM, jetzt mit Kawasaki

Besonders brisant: Auch die Trennung von KTM verlief nicht ohne das Waschen schmutziger Wäsche. Sexton führte seine Stürze auch damals mehr oder weniger unverhohlen auf das Motorrad zurück. Noch dramatischer ist die Lage für Kawasaki: Nach dem Desaster mit Jorge Prado, der mit der Kawasaki nicht zurechtkam, haben sie nun den nächsten Fahrer, der seine Probleme mit dem Bike erklärt und im Falle Prado hat sich das sogar bewahrheitet. Sexton neigte aber in der Tat dazu, seine zahlreichen Stürze und die Inkonsistenz auf das Motorrad zu schieben. Von außen betrachtet ist das sein Hauptproblem. «Für mich als Fahrer habe ich noch einiges zu beweisen», erklärte er. «2027 wird es so weit sein. Vorerst genieße ich das Leben und sehe euch vielleicht in Zukunft als Fan bei einigen Rennen.»

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