Lucas gegen Jett: Zeitplan und Vorschau zum Showdown in Thunder Valley

In Thunder Valley findet am Samstag das erste große Highlight der Saison 2026 statt, denn die beiden WM-Führenden, Sacha und Lucas Coenen, werden bei der 3. Etappe der US Nationals gegen die versammelte US-Elite antreten.

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USA gegen WM – das ewige Duell

Ähnlich wie beim Motocross der Nationen geht es hier vor allem ums Prestige. Welche Meisterschaft markiert die absolute Weltspitze, wer hat im globalen Maßstab das höchste Niveau? Das sind die Fragen, welche die Motocross-Welt bewegen.

Rückblick: Machtdemonstration von Jeffrey Herlings 2017

Der letzte vergleichbare Auftritt eines WM-Protagonisten in den USA war der von Jeffrey Herlings am 26. August 2017 . Der Niederländer kam, sah und siegte. Und nicht nur das: Im zweiten Lauf stürzte er nach dem Start, rollte das gesamte Feld von hinten auf und gewann auch dieses Rennen. Nach seinem Startcrash überholte Herlings gleich 8 Fahrer in einer Runde und schaffte es tatsächlich noch an die Spitze. Die Art und Weise, wie 'The Bullet' an Eli Tomac und Cole Seely in diesem Rennen vorbeiging, war schlicht eine sportliche Machtdemonstration.

2026: Die Lage ist anders

Heute ist die Lage anders als 2017. Mit den australischen Lawrence-Brüdern und Haiden Deegan hat die Meisterschaft frischen Wind bekommen und die Youngsters treiben sich gegenseitig immer wieder zu neuen Höchstleistungen. Diesmal werden wir den Showdown zwischen Europa und den USA in beiden Klassen erleben und man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass es mit der aktuellen Konkurrenzsituation für die Belgier keine leichte Aufgabe wird. Vor 5 Tagen standen die Coenen-Brüder noch auf dem obersten Treppchen im lettischen Kegums.

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Herausforderung durch Höhenlage

Thunder Valley liegt am Rande der Rocky Mountains in einer Höhe von mehr als 1.700 Metern. Das stellt für Fahrer und Motoren eine zusätzliche Herausforderung dar, besonders für die Europäer, die keine vergleichbaren Höhenlagen im Wettkampf kennen. Ein Vorteil für die Coenen-Brüder ist, dass die KTM als eine der leistungsstärksten Motorräder gilt. Das dürfte in Colorado helfen. Eine zusätzliche Belastung für die beiden belgischen Jungs ist natürlich auch die Zeitumstellung in Amerika.

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen

Wetterlage

Am Samstag soll es nach den aktuellen Prognosen in Colorado bei bewölktem Himmel und Tageshöchstwerten von 22 °C bei niedriger Regenwahrscheinlichkeit etwas kühler sein.

Ausgangslage 450er-Klasse

In der 450er-Klasse trägt nach 2 von 11 Etappen der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence weiterhin das Red Plate des Meisterschaftsführenden. Sein Vorsprung gegenüber seinem jüngeren Bruder Jett beträgt 6 Punkte. Haiden Deegan (Yamaha) hat auf Platz 3 einen Rückstand von 19 Zählern.

450 Meisterschaftsstand nach Etappe 2 von 11:

Hunter Lawrence (AUS), 94 Punkte Jett Lawrence (AUS), 88 (-6) Haiden Deegan (USA), 75 (-19) R.J. Hampshire (USA), 63 (-31) Chase Sexton (USA), 61 (-33) Dylan Ferrandis (F), 59 (-35) Jorge Prado (E), 53 (-41) Justin Cooper (USA), 50 (-44) Garrett Marchbanks (USA), 47 (-47) Mikkel Haarup (DK), 45 (-49)

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Ausgangslage in der 250er-Klasse

In der 250er-Klasse wird sich MX2-WM-Leader Sacha Coenen der US-Konkurrenz stellen und gegen die beiden führenden Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker und Levi Kitchen antreten. Red Bull KRM-Werksfahrer Julien Beaumer ist in diesem Jahr ebenfalls stark unterwegs und natürlich ist auch jederzeit mit dem neuseeländischen Supercross-Champion Cole Davies (Yamaha) und HRC-Werksfahrer Jo Shimoda zu rechnen.

250 Tabellenstand Nach Event 2 von 11

Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 85 Punkte Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 78 (-7) Julien Beaumer (USA), KTM, 71 (-14) Cole Davies (NZL), Yamaha, 70 (-15) Jo Shimoda (JPN),Honda, 69 (-16)

Europafreundlicher Zeitplan

Im Gegensatz zu den ersten beiden Etappen, die in Kalifornien stattfanden, ist der Zeitplan in Colorado (Mountain Time) etwas europafreundlicher, denn neben der Zeitzone starten die 450er diesmal vor der 250er-Klasse. In Deutschland beginnt der erste Lauf der 450er-Klasse also diesmal schon um 21 Uhr. Das zweite Rennen wird gegen 23 Uhr gestartet.

Auch Lotte van Drunen in Thunder Valley am Start

Die zweifache WMX-Weltmeisterin Lotte van Drunen (Yamaha) aus den Niederlanden wird sich in Thunder Valley ebenfalls der weiblichen US-Konkurrenz stellen. Das Rennen in Colorado ist das zweite von 6 Läufen der US-WMX-Championships. Der erste WMX-Lauf wird bereits am heutigen Freitag ausgetragen.

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Lotte van Drunen plant zwei US-Rennen Foto: copyright free Lotte van Drunen plant zwei US-Rennen © copyright free

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos) ab 18 Uhr

Livestream Race Day live (kostenlos)

Livestream Rennen (kostenpflichtig)

Thunder Valley Zeitplan MESZ *)

Samstag, 13. Juni:

16:00 Uhr – 450 Qualifying Gruppe B

16:20 Uhr – 450 Qualifying Gruppe A

16:50 Uhr – 250 Qualifying Gruppe A

17:10 Uhr – 250 Qualifying Gruppe B

17:50 Uhr – 450 Qualifying Gruppe B

18:00 Uhr – Race Day Live

18:10 Uhr – 450 Qualifying Gruppe A

18:30 Uhr – 250 Qualifying Gruppe A

18:50 Uhr – 250 Qualifying Gruppe B

19:35 Uhr – 450 Last Chance Race

19:50 Uhr – 250 Last Chance Race

20:05 Uhr – WMX Warm-up

20:15 Uhr – Eröffnung

21:00 Uhr – 450 Lauf 1

22:00 Uhr – 250 Lauf 1

23:00 Uhr – 450 Lauf 2

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Sonntag, 14. Juni:

00:00 Uhr – 250 Lauf 2

01:00 Uhr – WMX Lauf 2 (erster Lauf am Freitag)

*) Angaben ohne Gewähr